Международный день врача 2021: поздравления и история праздника
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© photo: Sputnik/
Международный день врача ежегодно отмечают в первый понедельник октября
Поздравления в свой профессиональный праздник в 2021-м врачи принимают 4 октября.
Врачей по праву называют героями нашего времени, их неоценимая помощь нужна постоянно – они каждый день заботятся о здоровье людей и спасают их жизни.
Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, как возник праздник Международный день врача, а также как поздравляют людей самой важной и благородной профессии в их профессиональный день.
Международный день врачей
Праздник Международный день врача возник 48 лет назад по инициативе Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) ООН как день активных действий и солидарности врачей всего мира.
Международную гуманитарную организацию "Врачи без границ" (MSF) также создали в 1971 году. Эта организация на протяжении почти пяти десятилетий помогает жертвам вооруженных конфликтов, природных катастроф и всем тем, кто не получил медицинской помощи.
Среди учредителей MSF Мальтийский орден, ЮНИСЕФ и Международный Красный Крест.
© photo: Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FBМедик в одной из грузинских больниц
Медик в одной из грузинских больниц
Штаб-квартира организации, которая состоит из 23 ассоциаций, находится в Швейцарии. Программы MSF, которое стало всемирным движением, действуют примерно в 70 странах мира.
Ежегодно более 700 медицинских работников MSF трудятся по всей планете в горячих точках. Около 90% средств этой независимой организации, которая действует под эгидой ООН, - частные пожертвования.
Международный день врача изначально отмечали далеко не во всех странах. Со временем праздник стал довольно популярным.
Традиции поздравлений
В профессиональный праздник врачей поздравляют все - представители власти, коллеги, семья, друзья и близкие.
По всему миру в Международный день врачей проводят конференции и семинары, где обсуждают нововведения отрасли и проблемы.
Центр COVID-19 НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev/
Руководство медицинских учреждений поздравляет своих сотрудников благодарностями и денежными премиями.
Чаще всего врачи свой профессиональный праздник отмечают на корпоративных вечеринках, либо за праздничными столами среди родных, друзей и близких.
Поздравления
Врач – это ежедневный подвиг, а не просто профессия. Поздравляем всех врачей, призвание которых лечить и спасать, с профессиональным днем!
В Международный день врачей все пытаются сказать врачам много теплых слов - в Интернете полно поздравлений, посвященных людям этой героической профессии. Например:
Спасибо вам, что в трудные моменты
Вы людям всем стараетесь помочь,
Врачи вы, и за жизни пациентов
Сражаетесь, порою, день и ночь.
Профессий мало есть таких, наверно,
Где права на ошибку нет совсем.
Мы уважаем вас за труд безмерно
И в праздник вам желаем счастья всем!
Вы людям всем стараетесь помочь,
Врачи вы, и за жизни пациентов
Сражаетесь, порою, день и ночь.
Профессий мало есть таких, наверно,
Где права на ошибку нет совсем.
Мы уважаем вас за труд безмерно
И в праздник вам желаем счастья всем!
И так:
Вы дали клятву Гиппократа,
Всем людям в мире помогать,
И это лучшая награда,
Врачей сегодня поздравлять!
Дай бог вам счастья и здоровья,
И еще много-много сил,
Чтоб каждый день работы вашей,
Всем людям счастье приносил!
Всем людям в мире помогать,
И это лучшая награда,
Врачей сегодня поздравлять!
Дай бог вам счастья и здоровья,
И еще много-много сил,
Чтоб каждый день работы вашей,
Всем людям счастье приносил!
Или так:
Профессией гордитесь вы по праву,
Вам каждый благодарен от души,
Ведь ваш успех – не просто ваша слава,
Для ваших пациентов это – жизнь!
Мы поздравляем с праздником сердечно,
Пусть вас обходит стороной беда,
Здоровье будет крепким, и, конечно,
Удача пусть сопутствует всегда!
Вам каждый благодарен от души,
Ведь ваш успех – не просто ваша слава,
Для ваших пациентов это – жизнь!
Мы поздравляем с праздником сердечно,
Пусть вас обходит стороной беда,
Здоровье будет крепким, и, конечно,
Удача пусть сопутствует всегда!
Sputnik Грузия присоединяется к поздравлениям – низкий поклон Вам!