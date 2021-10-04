https://sputnik-georgia.ru/20211004/mezhdunarodnyy-den-vracha-2021-pozdravleniya-i-istoriya-prazdnika-260189716.html

Международный день врача 2021: поздравления и история праздника

Международный день врача 2021: поздравления и история праздника

Международный день врача ежегодно отмечают в первый понедельник октября 04.10.2021, Sputnik Грузия

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справки

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Поздравления в свой профессиональный праздник в 2021-м врачи принимают 4 октября.Врачей по праву называют героями нашего времени, их неоценимая помощь нужна постоянно – они каждый день заботятся о здоровье людей и спасают их жизни.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, как возник праздник Международный день врача, а также как поздравляют людей самой важной и благородной профессии в их профессиональный день.Международный день врачейПраздник Международный день врача возник 48 лет назад по инициативе Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) ООН как день активных действий и солидарности врачей всего мира.Международную гуманитарную организацию "Врачи без границ" (MSF) также создали в 1971 году. Эта организация на протяжении почти пяти десятилетий помогает жертвам вооруженных конфликтов, природных катастроф и всем тем, кто не получил медицинской помощи.Среди учредителей MSF Мальтийский орден, ЮНИСЕФ и Международный Красный Крест.Штаб-квартира организации, которая состоит из 23 ассоциаций, находится в Швейцарии. Программы MSF, которое стало всемирным движением, действуют примерно в 70 странах мира.Ежегодно более 700 медицинских работников MSF трудятся по всей планете в горячих точках. Около 90% средств этой независимой организации, которая действует под эгидой ООН, - частные пожертвования.Международный день врача изначально отмечали далеко не во всех странах. Со временем праздник стал довольно популярным.Традиции поздравленийВ профессиональный праздник врачей поздравляют все - представители власти, коллеги, семья, друзья и близкие.По всему миру в Международный день врачей проводят конференции и семинары, где обсуждают нововведения отрасли и проблемы.Руководство медицинских учреждений поздравляет своих сотрудников благодарностями и денежными премиями.Чаще всего врачи свой профессиональный праздник отмечают на корпоративных вечеринках, либо за праздничными столами среди родных, друзей и близких.ПоздравленияВрач – это ежедневный подвиг, а не просто профессия. Поздравляем всех врачей, призвание которых лечить и спасать, с профессиональным днем!В Международный день врачей все пытаются сказать врачам много теплых слов - в Интернете полно поздравлений, посвященных людям этой героической профессии. Например:Спасибо вам, что в трудные моментыВы людям всем стараетесь помочь,Врачи вы, и за жизни пациентовСражаетесь, порою, день и ночь.Профессий мало есть таких, наверно,Где права на ошибку нет совсем.Мы уважаем вас за труд безмерноИ в праздник вам желаем счастья всем!И так:Вы дали клятву Гиппократа,Всем людям в мире помогать,И это лучшая награда,Врачей сегодня поздравлять!Дай бог вам счастья и здоровья,И еще много-много сил,Чтоб каждый день работы вашей,Всем людям счастье приносил!Или так:Профессией гордитесь вы по праву,Вам каждый благодарен от души,Ведь ваш успех – не просто ваша слава,Для ваших пациентов это – жизнь!Мы поздравляем с праздником сердечно,Пусть вас обходит стороной беда,Здоровье будет крепким, и, конечно,Удача пусть сопутствует всегда!Sputnik Грузия присоединяется к поздравлениям – низкий поклон Вам!

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