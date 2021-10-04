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"Мы не позволим "интервентам" влиять на Закавказье" - МИД Ирана
"Мы не позволим "интервентам" влиять на Закавказье" - МИД Ирана
Проблемы региона должны решаться государствами, находящимся в этом регионе, без какого-либо иностранного вмешательства, заявил Хоссейн Амир Абдоллахиан 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T17:45+0400
2021-10-04T17:45+0400
2021-10-04T17:45+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не даст "иностранным интервентам" повлиять на ситуацию в Закавказье, а также на отношения Ирана со странами этого региона.Иран вступает в ШОС >>>Об этом глава иранского внешнеполитического ведомства сообщил на встрече со своим коллегой из Армении Араратом Мирзояном. Мирзоян отправился с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран для рассмотрения со своим иранским коллегой региональных вопросов, в том числе последних событий в отношениях Ирана и Азербайджана.Ранее вооруженные силы Ирана провели военные учения вблизи границы с Азербайджаном на северо-западе страны. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что у азербайджанского общества появились логические вопросы касательно того, почему Иран раньше не проводил учения на границе с Азербайджаном, когда ряд территорий в Карабахе находились под контролем ВС Армении. У иранского правительства есть подозрения, что Азербайджан тесно сотрудничает в военном направлении с региональным оппонентом Тегерана - Израилем. Полковник Хосейн Пурэсмаил заявлял, что "такое сотрудничество Азербайджана с Израилем не в интересах Баку и угрожает его существованию".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, в мире, азербайджан, армения, ильхам алиев, иран, арарат мирзоян
"Мы не позволим "интервентам" влиять на Закавказье" - МИД Ирана
Проблемы региона должны решаться государствами, находящимся в этом регионе, без какого-либо иностранного вмешательства, заявил Хоссейн Амир Абдоллахиан
ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не даст "иностранным интервентам" повлиять на ситуацию в Закавказье, а также на отношения Ирана со странами этого региона.
Об этом глава иранского внешнеполитического ведомства сообщил на встрече со своим коллегой из Армении Араратом Мирзояном. Мирзоян отправился с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран для рассмотрения со своим иранским коллегой региональных вопросов, в том числе последних событий в отношениях Ирана и Азербайджана.
"Наш регион и наши северные соседи страдают от кризисной ситуации, особенно из-за присутствия Израиля и террористов в некоторых частях региона. Мы не позволим иностранным интервентам повлиять на отношения Ирана с его соседями, включая Армению. Проблемы региона должны решаться странами, находящимся в этом регионе, без какого-либо иностранного вмешательства", - цитирует агентство Fars
слова Абдоллахиана.
Ранее вооруженные силы Ирана провели военные учения вблизи границы с Азербайджаном на северо-западе страны. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что у азербайджанского общества появились логические вопросы касательно того, почему Иран раньше не проводил учения на границе с Азербайджаном, когда ряд территорий в Карабахе находились под контролем ВС Армении.
У иранского правительства есть подозрения, что Азербайджан тесно сотрудничает в военном направлении с региональным оппонентом Тегерана - Израилем. Полковник Хосейн Пурэсмаил заявлял, что "такое сотрудничество Азербайджана с Израилем не в интересах Баку и угрожает его существованию".
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