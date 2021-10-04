https://sputnik-georgia.ru/20211004/napadayuschiy-sbornoy-gruzii-po-futbolu-oformil-khet-trik-v-matche-chempionata-belgii-260188510.html

Нападающий сборной Грузии по футболу оформил хет-трик в матче чемпионата Бельгии

Нападающий сборной Грузии по футболу оформил хет-трик в матче чемпионата Бельгии

В нынешнем розыгрыше чемпионата Бельгии Микаутадзе провел четыре матча, в которых забил четыре гола 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T12:24+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Форвард сборной Грузии по футболу Георгий Микаутадзе, выступающий за "Серен", оформил хет-трик в ворота "Зюльте-Варегема" в матче XI тура чемпионата Бельгии.Грузинский нападающий отличился на восьмой, 71 и 81 минутах, а "Серен" победил со счетом 5:1. Стоит отметить, что Микаутадзе был близок к "покеру", но гол форварда на 58 минуте отменили из-за офсайда.В нынешнем розыгрыше чемпионата Бельгии Микаутадзе провел четыре матча, в которых забил четыре гола. Еще три мяча на счету грузина в матче Кубка страны против "Локерен-Темзе" (3:0).Микаутадзе вызван в сборную Грузии для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022 против Греции (9 октября) и Косово (12 октября).В составе сборной Грузии 20-летний Микаутадзе провел уже шесть матчей, в которых забил один гол (в товарищеской игре против Румынии (2:1).Георгий Микаутадзе родился во Франции и является воспитанником футбольной академии "Лиона". В марте этого года футболист получил грузинский паспорт и был приглашен в национальную сборную страны новым главным тренером Вилли Саньолем.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, футбол, георгий микаутадзе, новости, бельгия