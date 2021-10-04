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Нападающий сборной Грузии по футболу оформил хет-трик в матче чемпионата Бельгии
Нападающий сборной Грузии по футболу оформил хет-трик в матче чемпионата Бельгии
В нынешнем розыгрыше чемпионата Бельгии Микаутадзе провел четыре матча, в которых забил четыре гола 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T12:24+0400
2021-10-04T12:33+0400
спорт
футбол
георгий микаутадзе
новости
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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Форвард сборной Грузии по футболу Георгий Микаутадзе, выступающий за "Серен", оформил хет-трик в ворота "Зюльте-Варегема" в матче XI тура чемпионата Бельгии.Грузинский нападающий отличился на восьмой, 71 и 81 минутах, а "Серен" победил со счетом 5:1. Стоит отметить, что Микаутадзе был близок к "покеру", но гол форварда на 58 минуте отменили из-за офсайда.В нынешнем розыгрыше чемпионата Бельгии Микаутадзе провел четыре матча, в которых забил четыре гола. Еще три мяча на счету грузина в матче Кубка страны против "Локерен-Темзе" (3:0).Микаутадзе вызван в сборную Грузии для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022 против Греции (9 октября) и Косово (12 октября).В составе сборной Грузии 20-летний Микаутадзе провел уже шесть матчей, в которых забил один гол (в товарищеской игре против Румынии (2:1).Георгий Микаутадзе родился во Франции и является воспитанником футбольной академии "Лиона". В марте этого года футболист получил грузинский паспорт и был приглашен в национальную сборную страны новым главным тренером Вилли Саньолем.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, футбол, георгий микаутадзе, новости, бельгия

Нападающий сборной Грузии по футболу оформил хет-трик в матче чемпионата Бельгии

12:24 04.10.2021 (обновлено: 12:33 04.10.2021)
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© Facebook / Georgian Football FederationНападающий сборной Грузии по футболу Жорж (Георгий) Микаутадзе
Нападающий сборной Грузии по футболу Жорж (Георгий) Микаутадзе - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© Facebook / Georgian Football Federation
В нынешнем розыгрыше чемпионата Бельгии Микаутадзе провел четыре матча, в которых забил четыре гола
ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Форвард сборной Грузии по футболу Георгий Микаутадзе, выступающий за "Серен", оформил хет-трик в ворота "Зюльте-Варегема" в матче XI тура чемпионата Бельгии.
Грузинский нападающий отличился на восьмой, 71 и 81 минутах, а "Серен" победил со счетом 5:1. Стоит отметить, что Микаутадзе был близок к "покеру", но гол форварда на 58 минуте отменили из-за офсайда.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Бельгии Микаутадзе провел четыре матча, в которых забил четыре гола. Еще три мяча на счету грузина в матче Кубка страны против "Локерен-Темзе" (3:0).
© photo: RFC Seraing Officiel / FBНападающий бельгийского клуба «Серен» Жорж (Георгий) Микаутадзе
Нападающий бельгийского клуба «Серен» Жорж (Георгий) Микаутадзе - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
Нападающий бельгийского клуба «Серен» Жорж (Георгий) Микаутадзе
© photo: RFC Seraing Officiel / FB
Микаутадзе вызван в сборную Грузии для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022 против Греции (9 октября) и Косово (12 октября).
В составе сборной Грузии 20-летний Микаутадзе провел уже шесть матчей, в которых забил один гол (в товарищеской игре против Румынии (2:1).
Георгий Микаутадзе родился во Франции и является воспитанником футбольной академии "Лиона". В марте этого года футболист получил грузинский паспорт и был приглашен в национальную сборную страны новым главным тренером Вилли Саньолем.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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