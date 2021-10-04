https://sputnik-georgia.ru/20211004/putin-podpisal-ukaz-ob-ustanovlenii-dnya-ottsa-v-rossii-260212865.html
Путин подписал указ об установлении Дня отца в России
Путин подписал указ об установлении Дня отца в России
День будет отмечаться с текущего года в каждое третье воскресенье октября 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T18:06+0400
2021-10-04T18:06+0400
2021-10-04T18:06+0400
россия
владимир путин
новости из россии
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин установил День отца в Российской федерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 4 октября.Инициативу подготовил Минтруд. В пояснительной записке авторы указали, что ее необходимость обусловлена 72-й статьей поправок к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.В некоторых регионах страны праздник уже существовал.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, владимир путин, новости из россии
Путин подписал указ об установлении Дня отца в России
День будет отмечаться с текущего года в каждое третье воскресенье октября
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин установил День отца в Российской федерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.
"В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить день отца и отмечать его в третье воскресенье октября", - говорится в документе.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 4 октября.
Инициативу подготовил Минтруд. В пояснительной записке авторы указали, что ее необходимость обусловлена 72-й статьей поправок к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.
В некоторых регионах страны праздник уже существовал.