https://sputnik-georgia.ru/20211004/putin-podpisal-ukaz-ob-ustanovlenii-dnya-ottsa-v-rossii-260212865.html

Путин подписал указ об установлении Дня отца в России

Путин подписал указ об установлении Дня отца в России

День будет отмечаться с текущего года в каждое третье воскресенье октября 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T18:06+0400

2021-10-04T18:06+0400

2021-10-04T18:06+0400

россия

владимир путин

новости из россии

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин установил День отца в Российской федерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 4 октября.Инициативу подготовил Минтруд. В пояснительной записке авторы указали, что ее необходимость обусловлена 72-й статьей поправок к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.В некоторых регионах страны праздник уже существовал.

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2021

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, владимир путин, новости из россии