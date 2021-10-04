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Путин подписал указ об установлении Дня отца в России
Путин подписал указ об установлении Дня отца в России
День будет отмечаться с текущего года в каждое третье воскресенье октября 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T18:06+0400
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россия
владимир путин
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин установил День отца в Российской федерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 4 октября.Инициативу подготовил Минтруд. В пояснительной записке авторы указали, что ее необходимость обусловлена 72-й статьей поправок к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.В некоторых регионах страны праздник уже существовал.
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Путин подписал указ об установлении Дня отца в России

18:06 04.10.2021
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© Sputnik / Alexander ImedashviliРодители с детьми на одной из тбилисских улиц
Родители с детьми на одной из тбилисских улиц - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
День будет отмечаться с текущего года в каждое третье воскресенье октября
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин установил День отца в Российской федерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.
"В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить день отца и отмечать его в третье воскресенье октября", - говорится в документе.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 4 октября.
Инициативу подготовил Минтруд. В пояснительной записке авторы указали, что ее необходимость обусловлена 72-й статьей поправок к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.
В некоторых регионах страны праздник уже существовал.
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