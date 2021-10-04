https://sputnik-georgia.ru/20211004/test-match-mezhdu-sbornymi-gruzii-i-samoa-po-regbi-ne-sostoitsya-iz-za-koronavirusa-260217207.html

Тест-матч между сборными Грузии и Самоа по регби не состоится из-за коронавируса

Тест-матч между сборными Грузии и Самоа по регби не состоится из-за коронавируса

Союз регби Самоа решил последовать новым ковид-рекомендациям местного правительства и не принимать участия в международных матчах 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T20:36+0400

2021-10-04T20:36+0400

2021-10-04T20:36+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Тест-матч между сборными Грузии и Самоа по регби, который должен был состояться 6 ноября в Тбилиси, отменен из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Союзе регби Самоа.Союз регби Самоа решил последовать новым ковид-рекомендациям местного правительства и не принимать участия в международных матчах из-за потенциальной возможности игроков заразиться COVID-19.До тест-матча с Грузией островитяне должны были сыграть с Испанией, Уругваем и английским клубом "Барбарианс".Тест-матч между сборными Грузии и Шотландии по регби отменен >>Домашней встречей против Самоа сборная Грузии должна была открыть осеннюю серию тест-матчей. Теперь, если из-за коронавирусных ограничений ситуация вновь не изменится, "лелос" проведут только два тест-матча – 14 ноября в Бордо сыграют с Францией, а 20 числа у себя дома примут Фиджи.Сборные Грузии и Самоа встречались между собой пять раз, и на данный момент преимущество 3:1 на стороне грузинских регбистов (один матч завершился вничью). Последний раз команды пересекались в ноябре 2018 года в Тбилиси. Тогда победа осталась за хозяевами со счетом 27:19.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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