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Точный прогноз погоды в Тбилиси на 4-10 октября

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 4-10 октября

У природы нет плохой погоды, а именно такой она будет в столице на этой неделе 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T10:38+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси в основном пасмурную и дождливую погоду.В понедельник, 4 октября, в столице утром ожидается облачность и кратковременный дождь. Днем прояснеет.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов. Днем столбик термометра поднимется максимум до 19 градусов тепла.Ожидается слабый ветер.Закат в Тбилиси будет в 18:38.Во вторник, 5 октября, в Тбилиси ожидается облачная погода и кратковременные дожди.Восход солнца будет в 07:01. Минимальная температура воздуха ночью 12 градусов, днем - до 14 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:36.В среду, 6 октября, в Тбилиси синоптики также прогнозируют осадки.Восход солнца будет в 07:02.Минимальная температура воздуха ночью плюс 10 градусов, днем - до 12 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:35.В четверг, 7 октября, в столице Грузии сохранится пасмурная дождливая погода.Восход солнца будет в 07:03.Минимальная температура воздуха ночью плюс 10 градусов, днем – максимум 11 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:33.В пятницу, 8 октября, в Тбилиси сохранится облачная погода, ожидается слабый дождь. Восход солнца будет в 07:04. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 10 градусов, а днем – максимум 13 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:31.В субботу, 9 октября, в Тбилиси погода не прояснится, синоптики прогнозируют облачную и дождливую погоду. Восход солнца будет в 07:05. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, а днем - до 14 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:30.В воскресенье, 10 октября, в столице Грузии утром синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду, днем погода прояснится.Восход солнца будет в 07:06.Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 9 градусов, а днем поднимется максимум до 19 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:28.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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