https://sputnik-georgia.ru/20211004/tsena-nefti-brent-prevysila-81-za-barrel-vpervye-s-oktyabrya-2018-goda-260216346.html

Цена нефти Brent превысила $81 за баррель впервые с октября 2018 года

Цена нефти Brent превысила $81 за баррель впервые с октября 2018 года

ОПЕК+ подтвердил, что решил сохранить текущие параметры своей нефтяной сделки 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T19:55+0400

2021-10-04T19:55+0400

2021-10-04T19:55+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Мировые цены на нефть ускорили рост до 2,5% на новостях о решении альянса ОПЕК+ не ускорять наращивание добычи, и стоимость барреля марки Brent превысила отметку в 81 доллар впервые с 17 октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.Сегодня ОПЕК+ подтвердил, что решил сохранить текущие параметры своей нефтяной сделки и увеличить добычу в ноябре на 400 тысяч баррелей в сутки, сообщает РИА Новости.По состоянию на 17.48 тбс цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,71% - до 81,43 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 2,61%, до 77,86 доллара за баррель.Впервые в истории: цена на газ в Европе превысила тысячу долларов >>По словам вице-премьера России Александра Новака, нефтяные запасы в мире снижаются, на сегодня они уже на 130 миллионов баррелей ниже среднего пятилетнего значения.Альянс ОПЕК+ и дальше будет ежемесячно мониторить ситуацию на рынке нефти. "Как известно, в четвертом квартале обычно спрос снижается, а наши планы по наращиванию равномерны, поэтому мы будем смотреть, как рынок будет балансироваться", - пояснил Новак.

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в мире, опек, цены на нефть