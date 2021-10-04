Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211004/vo-dvor-chastnogo-doma-na-vostoke-gruzii-kinuli-dve-granaty-260191534.html
Во двор частного дома на востоке Грузии кинули две гранаты
Во двор частного дома на востоке Грузии кинули две гранаты
По предварительной версии, произошедшее связано с разделом бизнеса на сельском рынке 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T13:11+0400
2021-10-04T13:58+0400
новости
грузия
мвд грузии
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24851/16/248511636_0:0:2630:1480_1920x0_80_0_0_2ed3953aeeab20450542703686242dee.jpg
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Взрыв прогремел во дворе частного дома, принадлежащего Имзару Мамедову, в селе Кабали Лагодехского муниципалитета сегодня на рассвете, информацию об этом Sputnik подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.По информации ведомства, Мамедову забросили во двор две гранаты. Взрыв повредил лишь автомобиль, который стоял во дворе. Никто из жильцов дома не пострадал.По информации СМИ, Мамедов – местный бизнесмен и произошедшее связано с разделом спорных долей бизнеса на сельском рынке.К этому времени о задержании подозреваемых не сообщается.Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК – "Незаконное приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, или взрывных устройств" и "Преднамеренное повреждение или уничтожение вещи". Карается до семи лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24851/16/248511636_0:0:2630:1974_1920x0_80_0_0_fb16bfacbd0634e25915c25c5289eebf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, мвд грузии, преступность в грузии

Во двор частного дома на востоке Грузии кинули две гранаты

13:11 04.10.2021 (обновлено: 13:58 04.10.2021)
360
© photo: Sputnik / StringerСотрудник полиции и пожарные-спасатели на месте чрезвычайного происшествия
Сотрудник полиции и пожарные-спасатели на месте чрезвычайного происшествия - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
По предварительной версии, произошедшее связано с разделом бизнеса на сельском рынке
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Взрыв прогремел во дворе частного дома, принадлежащего Имзару Мамедову, в селе Кабали Лагодехского муниципалитета сегодня на рассвете, информацию об этом Sputnik подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.
По информации ведомства, Мамедову забросили во двор две гранаты. Взрыв повредил лишь автомобиль, который стоял во дворе. Никто из жильцов дома не пострадал.
По информации СМИ, Мамедов – местный бизнесмен и произошедшее связано с разделом спорных долей бизнеса на сельском рынке.
К этому времени о задержании подозреваемых не сообщается.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК – "Незаконное приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, или взрывных устройств" и "Преднамеренное повреждение или уничтожение вещи". Карается до семи лет лишения свободы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
010100
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:42Защитник "Динамо" Тбилиси вызван в сборную Грузии по футболу
14:27Грузинка произвела фурор на проекте "Голос" в Греции - ВИДЕО
14:25Погранполиция Украины расследует выезд Саакашвили из страны – СМИ
14:11Восьмилетний ребенок скончался в Тбилиси от коронавируса
13:55Саакашвили откажется от экстрадиции на Украину – адвокат
13:51Саакашвили экстрадируют на Украину? Позиция грузинских властей
13:40Дни "мечтателей" сочтены: очередное послание Саакашвили из тюрьмы
13:26"Грузинские избиратели заслуживают более высокого стандарта" – США оценили выборы в Грузии
13:11Во двор частного дома на востоке Грузии кинули две гранаты
12:58Ливень в Аджарии – затоплены улицы Батуми
12:56COVID-статистика в Грузии: выздоровевших за сутки больше инфицированных
12:47Объявил ли Саакашвили голодовку? Адвокаты встречаются с экс-президентом Грузии
12:40Грузинский мультфильм "Заброшенная деревня" наградили на фестивале в Канаде
12:24Нападающий сборной Грузии по футболу оформил хет-трик в матче чемпионата Бельгии
11:54Мелия подумывает о создании теневого правительства в Тбилиси
11:23"Прозрачные, но поляризованные" - Евросоюз оценил первый тур выборов в Грузии
11:08Горный марафон Tbilisi Hills пройдет в столице Грузии
10:58Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 867
10:53Дети сели за парты - министр поздравил школьников с возвращением в школы
10:38Точный прогноз погоды в Тбилиси на 4-10 октября