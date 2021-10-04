https://sputnik-georgia.ru/20211004/vo-dvor-chastnogo-doma-na-vostoke-gruzii-kinuli-dve-granaty-260191534.html

Во двор частного дома на востоке Грузии кинули две гранаты

Во двор частного дома на востоке Грузии кинули две гранаты

По предварительной версии, произошедшее связано с разделом бизнеса на сельском рынке 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T13:11+0400

2021-10-04T13:11+0400

2021-10-04T13:58+0400

новости

грузия

мвд грузии

преступность в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24851/16/248511636_0:0:2630:1480_1920x0_80_0_0_2ed3953aeeab20450542703686242dee.jpg

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Взрыв прогремел во дворе частного дома, принадлежащего Имзару Мамедову, в селе Кабали Лагодехского муниципалитета сегодня на рассвете, информацию об этом Sputnik подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.По информации ведомства, Мамедову забросили во двор две гранаты. Взрыв повредил лишь автомобиль, который стоял во дворе. Никто из жильцов дома не пострадал.По информации СМИ, Мамедов – местный бизнесмен и произошедшее связано с разделом спорных долей бизнеса на сельском рынке.К этому времени о задержании подозреваемых не сообщается.Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК – "Незаконное приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, или взрывных устройств" и "Преднамеренное повреждение или уничтожение вещи". Карается до семи лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, мвд грузии, преступность в грузии