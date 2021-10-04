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Во двор частного дома на востоке Грузии кинули две гранаты
Во двор частного дома на востоке Грузии кинули две гранаты
По предварительной версии, произошедшее связано с разделом бизнеса на сельском рынке 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T13:11+0400
2021-10-04T13:11+0400
2021-10-04T13:58+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Взрыв прогремел во дворе частного дома, принадлежащего Имзару Мамедову, в селе Кабали Лагодехского муниципалитета сегодня на рассвете, информацию об этом Sputnik подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.По информации ведомства, Мамедову забросили во двор две гранаты. Взрыв повредил лишь автомобиль, который стоял во дворе. Никто из жильцов дома не пострадал.По информации СМИ, Мамедов – местный бизнесмен и произошедшее связано с разделом спорных долей бизнеса на сельском рынке.К этому времени о задержании подозреваемых не сообщается.Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК – "Незаконное приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, или взрывных устройств" и "Преднамеренное повреждение или уничтожение вещи". Карается до семи лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, мвд грузии, преступность в грузии
Во двор частного дома на востоке Грузии кинули две гранаты
13:11 04.10.2021 (обновлено: 13:58 04.10.2021)
По предварительной версии, произошедшее связано с разделом бизнеса на сельском рынке
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik.
Взрыв прогремел во дворе частного дома, принадлежащего Имзару Мамедову, в селе Кабали Лагодехского муниципалитета сегодня на рассвете, информацию об этом Sputnik
подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.
По информации ведомства, Мамедову забросили во двор две гранаты. Взрыв повредил лишь автомобиль, который стоял во дворе. Никто из жильцов дома не пострадал.
По информации СМИ, Мамедов – местный бизнесмен и произошедшее связано с разделом спорных долей бизнеса на сельском рынке.
К этому времени о задержании подозреваемых не сообщается.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК – "Незаконное приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, или взрывных устройств" и "Преднамеренное повреждение или уничтожение вещи". Карается до семи лет лишения свободы.
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