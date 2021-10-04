Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211004/vybory-mera-tbilisi--kak-progolosovali-izbirateli-260220492.html
Выборы мэра Тбилиси — как проголосовали избиратели
Выборы мэра Тбилиси — как проголосовали избиратели
На прошедших выборах в органы местной власти Грузии ни один из кандидатов в мэры Тбилиси не смог набрать более 50% голосов, поэтому в столице пройдет второй... 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T22:35+0400
2021-10-04T22:35+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
грузия
инфографика
местные выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/01/260073184_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5fbc845d16f7ce269eac8ba97aa4e399.png
Действующий мэр Тбилиси, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе получил на выборах 45,04% голосов избирателей, вместе с ним во втором туре голосования будет участвовать лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, набравший в первом туре 33,96% избирателей. Третье место занял лидер партии "За Грузию", бывший премьер Георгий Гахария с 9,36% голосов.Всего за пост мэра Тбилиси боролись 16 кандидатов. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, сколько процентов голосов избирателей смогли набрать все кандидаты.По предварительным данным ЦИК, кроме Тбилиси, второй тур пройдет еще в 19 городах страны, где ни один кандидат в мэры не смог набрать более 50% голосов. День проведения выборов - 30 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/01/260073184_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_96541a228c18c45621bf5bd01aa2de5c.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, инфографика, местные выборы, инфографика

Выборы мэра Тбилиси — как проголосовали избиратели

22:35 04.10.2021
547
На прошедших выборах в органы местной власти Грузии ни один из кандидатов в мэры Тбилиси не смог набрать более 50% голосов, поэтому в столице пройдет второй тур голосования
Выборы мэра Тбилиси — как проголосовали избиратели - Sputnik Грузия
Действующий мэр Тбилиси, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе получил на выборах 45,04% голосов избирателей, вместе с ним во втором туре голосования будет участвовать лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, набравший в первом туре 33,96% избирателей. Третье место занял лидер партии "За Грузию", бывший премьер Георгий Гахария с 9,36% голосов.
Всего за пост мэра Тбилиси боролись 16 кандидатов. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, сколько процентов голосов избирателей смогли набрать все кандидаты.
По предварительным данным ЦИК, кроме Тбилиси, второй тур пройдет еще в 19 городах страны, где ни один кандидат в мэры не смог набрать более 50% голосов. День проведения выборов - 30 октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
100000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:02Стрит-арт и вакцинация: как Кения борется с коронавирусом - фото
ВчераСборная Грузии завоевала вторую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе
ВчераДля Грузии жизненно важно вернуться к структурным реформам - Шарль Мишель
ВчераИдет подготовка к встрече Пашиняна и Путина
ВчераВыборы мэра Тбилиси — как проголосовали избиратели
ВчераПремьер Грузии и глава Минобороны Турции обсудили безопасность в регионе
ВчераК чему оппозиции акции в преддверии второго тура выборов – мнение экспертов
ВчераПредставители Шакиры опровергли информацию о певице из "досье Пандоры"
ВчераТест-матч между сборными Грузии и Самоа по регби не состоится из-за коронавируса
ВчераМИД Грузии отчитался перед дипкорпусом о ходе расследования дела о прослушивании
ВчераЦена нефти Brent превысила $81 за баррель впервые с октября 2018 года
ВчераНачалось заполнение газом первой нитки "Северного потока — 2"
ВчераВозлюбленная Саакашвили обещает приехать в Грузию для поддержки экс-президента
Вчера"Мечта" и Нацдвижение устроили маскарад - Гахария оценил выборы в Грузии
ВчераЦИК Грузии подсчитал 100% участков: какие партии попали в Сакребуло
ВчераСвобода или смерть: Саакашвили намерен продолжить голодовку до конца - адвокат
ВчераУченые поняли, почему вакцина от COVID-19 не всегда действует
ВчераГарибашвили обсудил вопросы сотрудничества с министром обороны Азербайджана
ВчераСторонники Саакашвили разошлись, но озвучили планы на будущее
ВчераПутин подписал указ об установлении Дня отца в России