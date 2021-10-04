https://sputnik-georgia.ru/20211004/vybory-mera-tbilisi--kak-progolosovali-izbirateli-260220492.html

Выборы мэра Тбилиси — как проголосовали избиратели

Выборы мэра Тбилиси — как проголосовали избиратели

На прошедших выборах в органы местной власти Грузии ни один из кандидатов в мэры Тбилиси не смог набрать более 50% голосов, поэтому в столице пройдет второй... 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T22:35+0400

2021-10-04T22:35+0400

2021-10-04T22:35+0400

местные выборы в грузии 2021

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Действующий мэр Тбилиси, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе получил на выборах 45,04% голосов избирателей, вместе с ним во втором туре голосования будет участвовать лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, набравший в первом туре 33,96% избирателей. Третье место занял лидер партии "За Грузию", бывший премьер Георгий Гахария с 9,36% голосов.Всего за пост мэра Тбилиси боролись 16 кандидатов. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, сколько процентов голосов избирателей смогли набрать все кандидаты.По предварительным данным ЦИК, кроме Тбилиси, второй тур пройдет еще в 19 городах страны, где ни один кандидат в мэры не смог набрать более 50% голосов. День проведения выборов - 30 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, инфографика, местные выборы, инфографика