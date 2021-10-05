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Министр образования поздравил педагогов Грузии с профессиональным днем
Министр образования поздравил педагогов Грузии с профессиональным днем
В Грузии благородному делу воспитания новых поколений служат 62 699 учителей 05.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил всех педагогов страны с профессиональным праздником – Международным днем учителя, сообщает пресс-служба ведомства.Международный день учителя отмечается каждый год 5 октября с 1994 года. Чхенкели обратился к педагогам и отметил, что существует общий интерес – это качественное образование. По словам министра, совместная забота о молодежи и общие усилия принесут результаты и помогут будущим поколениям выбрать успешный путь.По последним данным, в Грузии зарегистрировано 2 309 школ, в том числе 2 086 государственных и 223 частных. В них работают 62 699 учителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Министр образования поздравил педагогов Грузии с профессиональным днем

10:08 05.10.2021 (обновлено: 10:46 05.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerУчеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
В Грузии благородному делу воспитания новых поколений служат 62 699 учителей
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил всех педагогов страны с профессиональным праздником – Международным днем учителя, сообщает пресс-служба ведомства.
Международный день учителя отмечается каждый год 5 октября с 1994 года.

"Дорогие учителя, роль каждого из вас перед страной бесценна. Именно от знаний, которыми вы делитесь, зависит будущее страны. Хочу пожелать вам успехов в этой важнейшей, сложнейшей и почетнейшей профессии. Желаю вам взрастить еще много достойных поколений, чему вы бескорыстно и самоотверженно служите", – заявил Чхенкели.

Чхенкели обратился к педагогам и отметил, что существует общий интерес – это качественное образование. По словам министра, совместная забота о молодежи и общие усилия принесут результаты и помогут будущим поколениям выбрать успешный путь.
По последним данным, в Грузии зарегистрировано 2 309 школ, в том числе 2 086 государственных и 223 частных. В них работают 62 699 учителей.
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