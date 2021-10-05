https://sputnik-georgia.ru/20211005/ministr-obrazovaniya-pozdravil-vsekh-pedagogov-gruzii-s-professionalnym-dnem-260225956.html

Министр образования поздравил педагогов Грузии с профессиональным днем

Министр образования поздравил педагогов Грузии с профессиональным днем

В Грузии благородному делу воспитания новых поколений служат 62 699 учителей 05.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил всех педагогов страны с профессиональным праздником – Международным днем учителя, сообщает пресс-служба ведомства.Международный день учителя отмечается каждый год 5 октября с 1994 года. Чхенкели обратился к педагогам и отметил, что существует общий интерес – это качественное образование. По словам министра, совместная забота о молодежи и общие усилия принесут результаты и помогут будущим поколениям выбрать успешный путь.По последним данным, в Грузии зарегистрировано 2 309 школ, в том числе 2 086 государственных и 223 частных. В них работают 62 699 учителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, образование