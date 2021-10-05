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Министр образования поздравил педагогов Грузии с профессиональным днем
Министр образования поздравил педагогов Грузии с профессиональным днем
В Грузии благородному делу воспитания новых поколений служат 62 699 учителей 05.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-05T10:08+0400
2021-10-05T10:08+0400
2021-10-05T10:46+0400
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил всех педагогов страны с профессиональным праздником – Международным днем учителя, сообщает пресс-служба ведомства.Международный день учителя отмечается каждый год 5 октября с 1994 года. Чхенкели обратился к педагогам и отметил, что существует общий интерес – это качественное образование. По словам министра, совместная забота о молодежи и общие усилия принесут результаты и помогут будущим поколениям выбрать успешный путь.По последним данным, в Грузии зарегистрировано 2 309 школ, в том числе 2 086 государственных и 223 частных. В них работают 62 699 учителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, образование
Министр образования поздравил педагогов Грузии с профессиональным днем
10:08 05.10.2021 (обновлено: 10:46 05.10.2021)
В Грузии благородному делу воспитания новых поколений служат 62 699 учителей
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил всех педагогов страны с профессиональным праздником – Международным днем учителя, сообщает пресс-служба ведомства.
Международный день учителя отмечается каждый год 5 октября с 1994 года.
"Дорогие учителя, роль каждого из вас перед страной бесценна. Именно от знаний, которыми вы делитесь, зависит будущее страны. Хочу пожелать вам успехов в этой важнейшей, сложнейшей и почетнейшей профессии. Желаю вам взрастить еще много достойных поколений, чему вы бескорыстно и самоотверженно служите", – заявил Чхенкели.
Чхенкели обратился к педагогам и отметил, что существует общий интерес – это качественное образование. По словам министра, совместная забота о молодежи и общие усилия принесут результаты и помогут будущим поколениям выбрать успешный путь.
По последним данным, в Грузии зарегистрировано 2 309 школ, в том числе 2 086 государственных и 223 частных. В них работают 62 699 учителей.
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