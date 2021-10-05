https://sputnik-georgia.ru/20211005/na-zavode-v-rustavi-progremel-vzryv--pogib-rabochiy-260231562.html
На заводе в Рустави прогремел взрыв – погиб рабочий
На заводе в Рустави прогремел взрыв – погиб рабочий
От полученных травм и ожогов мужчина скончался на месте
2021-10-05T11:21+0400
2021-10-05T11:21+0400
2021-10-05T11:50+0400
происшествия
новости
грузия
взрыв
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Мужчина погиб во время взрыва на металлургическом заводе в городе Рустави (30 км от Тбилиси), сообщает местное телевидение TV4.По предварительным данным, на заводе взорвалось одно из устройств, в результате чего рабочий на месте погиб. Мужчине было около 60 лет.Случай произошел накануне. Дополнительные детали пока не известны.МВД возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ", что наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, взрыв
На заводе в Рустави прогремел взрыв – погиб рабочий
11:21 05.10.2021 (обновлено: 11:50 05.10.2021)
От полученных травм и ожогов мужчина скончался на месте
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik.
Мужчина погиб во время взрыва на металлургическом заводе в городе Рустави (30 км от Тбилиси), сообщает местное телевидение TV4
.
По предварительным данным, на заводе взорвалось одно из устройств, в результате чего рабочий на месте погиб. Мужчине было около 60 лет.
Случай произошел накануне. Дополнительные детали пока не известны.
МВД возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ", что наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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