https://sputnik-georgia.ru/20211005/na-zavode-v-rustavi-progremel-vzryv--pogib-rabochiy-260231562.html

На заводе в Рустави прогремел взрыв – погиб рабочий

На заводе в Рустави прогремел взрыв – погиб рабочий

От полученных травм и ожогов мужчина скончался на месте

2021-10-05T11:21+0400

2021-10-05T11:21+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Мужчина погиб во время взрыва на металлургическом заводе в городе Рустави (30 км от Тбилиси), сообщает местное телевидение TV4.По предварительным данным, на заводе взорвалось одно из устройств, в результате чего рабочий на месте погиб. Мужчине было около 60 лет.Случай произошел накануне. Дополнительные детали пока не известны.МВД возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ", что наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, взрыв