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Стрит-арт и вакцинация: как Кения борется с коронавирусом - фото
Стрит-арт и вакцинация: как Кения борется с коронавирусом - фото
Пандемия коронавируса затронула весь мир и Кения не исключение. Смотрите в фотоленте Sputnik, как в этой африканской стране борются с распространением COVID-19 05.10.2021, Sputnik Грузия
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В Кении, по данным ВОЗ, от коронавируса привито всего полтора процента населения. При этом эксперты считают, что есть проблема неравномерного распределения вакцин в мире, в сравнении между развитыми и развивающимися странами. Между тем в Кении опасная ситуация с COVID-19, там было обнаружено 16 новых штаммов коронавируса.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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фотоленты, мультимедиа, кения, новости в фотографиях, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус covid-19, фото

Стрит-арт и вакцинация: как Кения борется с коронавирусом - фото

00:02 05.10.2021
53
Пандемия коронавируса затронула весь мир и Кения не исключение. Смотрите в фотоленте Sputnik, как в этой африканской стране борются с распространением COVID-19
В Кении, по данным ВОЗ, от коронавируса привито всего полтора процента населения. При этом эксперты считают, что есть проблема неравномерного распределения вакцин в мире, в сравнении между развитыми и развивающимися странами. Между тем в Кении опасная ситуация с COVID-19, там было обнаружено 16 новых штаммов коронавируса.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
© AP Photo / Brian Inganga

В Кении до сих пор сложная ситуация с распространением COVID-19.

В Кении до сих пор сложная ситуация с распространением COVID-19. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Brian Inganga

В Кении до сих пор сложная ситуация с распространением COVID-19.

© AP Photo / Brian Inganga

В стране действует ряд ограничений - социальная дистанция, ношение масок в помещениях и местах скопления людей, "комендантский час" с 22:00 до четырех утра.

 В стране действует ряд ограничений - социальная дистанция, ношение масок в помещениях и местах скопления людей, &quot;комендантский час&quot; с 22:00 до четырех утра. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Brian Inganga

В стране действует ряд ограничений - социальная дистанция, ношение масок в помещениях и местах скопления людей, "комендантский час" с 22:00 до четырех утра.

© AP Photo / Brian Inganga

Несмотря на действующие запреты и ограничения, в Кению могут прилететь туристы, имея при себе отрицательный ПЦР-тест.

Несмотря на действующие запреты и ограничения, в Кению могут прилететь туристы, имея при себе отрицательный ПЦР-тест. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Brian Inganga

Несмотря на действующие запреты и ограничения, в Кению могут прилететь туристы, имея при себе отрицательный ПЦР-тест.

© AP Photo / Brian Inganga

В Кении работает общественный транспорт, рестораны и кафе. Правда, до 22:00, пока не наступит "комендантский час".

В Кении работает общественный транспорт, рестораны и кафе. Правда, до 22:00, пока не наступит &quot;комендантский час&quot;. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Brian Inganga

В Кении работает общественный транспорт, рестораны и кафе. Правда, до 22:00, пока не наступит "комендантский час".

© AP Photo / Brian Inganga

В больницах Кении напряженная ситуация. Медики тут спасают жизни каждый день. Но кого-то спасти не удается.

В больницах Кении напряженная ситуация. Медики тут спасают жизни каждый день. Но кого-то спасти не удается. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Brian Inganga

В больницах Кении напряженная ситуация. Медики тут спасают жизни каждый день. Но кого-то спасти не удается.

© AP Photo / Brian Inganga

В Кении идет вакцинация, но очень медленными темпами. Вакцин не хватает.

В Кении идет вакцинация, но очень медленными темпами. Вакцин не хватает. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Brian Inganga

В Кении идет вакцинация, но очень медленными темпами. Вакцин не хватает.

© AP Photo / Brian Inganga

Пока вакцинировано всего полтора процента населения Кении.

Пока вакцинировано всего полтора процента населения Кении. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Brian Inganga

Пока вакцинировано всего полтора процента населения Кении.

© AP Photo / Brian Inganga

Страны США и Европы помогают Кении бороться с коронавирусом. На фото - новая партия вакцины Moderna, недавно доставленная в Кению при помощи США.

Страны США и Европы помогают Кении бороться с коронавирусом. На фото - новая партия вакцины Moderna, недавно доставленная в Кению при помощи США. - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / Brian Inganga

Страны США и Европы помогают Кении бороться с коронавирусом. На фото - новая партия вакцины Moderna, недавно доставленная в Кению при помощи США.

© AP Photo / Brian Inganga

В то же время в Кении есть жители, принципиально отказывающиеся от вакцинации. На фото - масаи, полукочевой народ, проживающий на юге страны.

В то же время в Кении есть жители, принципиально отказывающиеся от вакцинации. На фото - масаи, полукочевой народ, проживающий на юге страны. - Sputnik Грузия
9/10
© AP Photo / Brian Inganga

В то же время в Кении есть жители, принципиально отказывающиеся от вакцинации. На фото - масаи, полукочевой народ, проживающий на юге страны.

© AP Photo / Brian Inganga

Тем не менее, вакцины в Кении на вес золота. На фото - военные охраняют более 400 доз вакцины от COVID-19, доставленных в Найроби при помощи Великобритании.

Тем не менее, вакцины в Кении на вес золота. На фото - военные охраняют более 400 доз вакцины от COVID-19, доставленных в Найроби при помощи Великобритании. - Sputnik Грузия
10/10
© AP Photo / Brian Inganga

Тем не менее, вакцины в Кении на вес золота. На фото - военные охраняют более 400 доз вакцины от COVID-19, доставленных в Найроби при помощи Великобритании.

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