https://sputnik-georgia.ru/20211005/strit-art-i-vaktsinatsiya-kak-keniya-boretsya-s-koronavirusom---foto-260221691.html

Стрит-арт и вакцинация: как Кения борется с коронавирусом - фото

Стрит-арт и вакцинация: как Кения борется с коронавирусом - фото

Пандемия коронавируса затронула весь мир и Кения не исключение. Смотрите в фотоленте Sputnik, как в этой африканской стране борются с распространением COVID-19 05.10.2021, Sputnik Грузия

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В Кении, по данным ВОЗ, от коронавируса привито всего полтора процента населения. При этом эксперты считают, что есть проблема неравномерного распределения вакцин в мире, в сравнении между развитыми и развивающимися странами. Между тем в Кении опасная ситуация с COVID-19, там было обнаружено 16 новых штаммов коронавируса.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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