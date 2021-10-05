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Стрит-арт и вакцинация: как Кения борется с коронавирусом - фото
Стрит-арт и вакцинация: как Кения борется с коронавирусом - фото
Пандемия коронавируса затронула весь мир и Кения не исключение. Смотрите в фотоленте Sputnik, как в этой африканской стране борются с распространением COVID-19 05.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-05T00:02+0400
2021-10-05T00:02+0400
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В Кении, по данным ВОЗ, от коронавируса привито всего полтора процента населения. При этом эксперты считают, что есть проблема неравномерного распределения вакцин в мире, в сравнении между развитыми и развивающимися странами. Между тем в Кении опасная ситуация с COVID-19, там было обнаружено 16 новых штаммов коронавируса.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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фотоленты, мультимедиа, кения, новости в фотографиях, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус covid-19, фото
Стрит-арт и вакцинация: как Кения борется с коронавирусом - фото
Пандемия коронавируса затронула весь мир и Кения не исключение. Смотрите в фотоленте Sputnik, как в этой африканской стране борются с распространением COVID-19
В Кении, по данным ВОЗ, от коронавируса привито всего полтора процента населения. При этом эксперты считают, что есть проблема неравномерного распределения вакцин в мире, в сравнении между развитыми и развивающимися странами. Между тем в Кении опасная ситуация с COVID-19, там было обнаружено 16 новых штаммов коронавируса.
© AP Photo / Brian Inganga
В Кении до сих пор сложная ситуация с распространением COVID-19.
В Кении до сих пор сложная ситуация с распространением COVID-19.
© AP Photo / Brian Inganga
В стране действует ряд ограничений - социальная дистанция, ношение масок в помещениях и местах скопления людей, "комендантский час" с 22:00 до четырех утра.
В стране действует ряд ограничений - социальная дистанция, ношение масок в помещениях и местах скопления людей, "комендантский час" с 22:00 до четырех утра.
© AP Photo / Brian Inganga
Несмотря на действующие запреты и ограничения, в Кению могут прилететь туристы, имея при себе отрицательный ПЦР-тест.
Несмотря на действующие запреты и ограничения, в Кению могут прилететь туристы, имея при себе отрицательный ПЦР-тест.
© AP Photo / Brian Inganga
В Кении работает общественный транспорт, рестораны и кафе. Правда, до 22:00, пока не наступит "комендантский час".
В Кении работает общественный транспорт, рестораны и кафе. Правда, до 22:00, пока не наступит "комендантский час".
© AP Photo / Brian Inganga
В больницах Кении напряженная ситуация. Медики тут спасают жизни каждый день. Но кого-то спасти не удается.
В больницах Кении напряженная ситуация. Медики тут спасают жизни каждый день. Но кого-то спасти не удается.
© AP Photo / Brian Inganga
В Кении идет вакцинация, но очень медленными темпами. Вакцин не хватает.
В Кении идет вакцинация, но очень медленными темпами. Вакцин не хватает.
© AP Photo / Brian Inganga
Пока вакцинировано всего полтора процента населения Кении.
Пока вакцинировано всего полтора процента населения Кении.
© AP Photo / Brian Inganga
Страны США и Европы помогают Кении бороться с коронавирусом. На фото - новая партия вакцины Moderna, недавно доставленная в Кению при помощи США.
Страны США и Европы помогают Кении бороться с коронавирусом. На фото - новая партия вакцины Moderna, недавно доставленная в Кению при помощи США.
© AP Photo / Brian Inganga
В то же время в Кении есть жители, принципиально отказывающиеся от вакцинации. На фото - масаи, полукочевой народ, проживающий на юге страны.
В то же время в Кении есть жители, принципиально отказывающиеся от вакцинации. На фото - масаи, полукочевой народ, проживающий на юге страны.
© AP Photo / Brian Inganga
Тем не менее, вакцины в Кении на вес золота. На фото - военные охраняют более 400 доз вакцины от COVID-19, доставленных в Найроби при помощи Великобритании.
Тем не менее, вакцины в Кении на вес золота. На фото - военные охраняют более 400 доз вакцины от COVID-19, доставленных в Найроби при помощи Великобритании.