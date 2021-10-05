Владелец Facebook за один день стал на шесть миллиардов беднее
08:38 05.10.2021 (обновлено: 09:38 05.10.2021)
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© AFP / CHRISTOF STACHEМарк Цукерберг
© AFP / CHRISTOF STACHE
В списке богатейших людей мира Марк Цукерберг уже не занимает пятое место
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Марк Цукерберг, владелец Facebook, в результате глобальных сбоев принадлежащих компании соцсетей и сервисов потерял 6,6 миллиарда долларов и опустился на шестое место в списке богатейших людей мира.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Forbes Real-Time, состояние Цукерберга сократилось на 5,4% или на 6,6 миллиарда долларов, и составило 116,1 миллиарда долларов.
Таким образом, Цукерберг уступил пятое место в списке богатейших людей сооснователю разработчику программного обеспечения Oracle Ларри Эллисону, состояние которого насчитывает 117,8 миллиарда долларов.
В понедельник в сетях Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах произошел масштабный сбой в работе сервисов. Затем на этом фоне появились сообщения о проблемах в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok.
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Forbes Real-Time, состояние Цукерберга сократилось на 5,4% или на 6,6 миллиарда долларов, и составило 116,1 миллиарда долларов.
Таким образом, Цукерберг уступил пятое место в списке богатейших людей сооснователю разработчику программного обеспечения Oracle Ларри Эллисону, состояние которого насчитывает 117,8 миллиарда долларов.
В понедельник в сетях Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах произошел масштабный сбой в работе сервисов. Затем на этом фоне появились сообщения о проблемах в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok.
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
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