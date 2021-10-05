https://sputnik-georgia.ru/20211005/vladelets-facebook-za-odin-den-stal-na-shest-milliardov-bednee-260224696.html

Владелец Facebook за один день стал на шесть миллиардов беднее

Владелец Facebook за один день стал на шесть миллиардов беднее

В списке богатейших людей мира Марк Цукерберг уже не занимает пятое место 05.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-05T08:38+0400

2021-10-05T08:38+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Марк Цукерберг, владелец Facebook, в результате глобальных сбоев принадлежащих компании соцсетей и сервисов потерял 6,6 миллиарда долларов и опустился на шестое место в списке богатейших людей мира.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Forbes Real-Time, состояние Цукерберга сократилось на 5,4% или на 6,6 миллиарда долларов, и составило 116,1 миллиарда долларов.Таким образом, Цукерберг уступил пятое место в списке богатейших людей сооснователю разработчику программного обеспечения Oracle Ларри Эллисону, состояние которого насчитывает 117,8 миллиарда долларов.В понедельник в сетях Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах произошел масштабный сбой в работе сервисов. Затем на этом фоне появились сообщения о проблемах в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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