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Все сломалось. В работе соцсетей по всему миру произошел сбой

Все сломалось. В работе соцсетей по всему миру произошел сбой

Из-за сообщений о неполадках индекс NASDAQ упал более чем на 2,3 процента 05.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-05T00:31+0400

2021-10-05T00:31+0400

2021-10-05T00:51+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram и других сервисов, свидетельствуют данные портала Downdetector.Днем появились данные о проблемах в работе Telegram, позднее стало известно о неполадках с Facebook, Instagram и Whatsapp.По информации компании Krebs on Security, сегодня, примерно в 15:39 по Гринвичу, кто-то в компании Facebook вызвал обновление в записях протокола пограничного шлюза (BGP) компании. BGP - это механизм, с помощью которого мировые интернет-провайдеры обмениваются информацией о том, какие провайдеры отвечают за маршрутизацию интернет-трафика к определенным группам интернет-адресовВ последние полтора часа резко возросло число жалоб на работу Google, YouTube, Twitter, Viber и TikTok.Facebook, Instagram и WhatsApp обещают оперативно устранить сбой в работе >>Большинство юзеров сталкиваются с проблемами в веб-версиях сервисов, однако у некоторых не получается авторизоваться в мобильных приложениях.Пользователи также сообщают о сбоях во "ВКонтакте": по состоянию на 20:45 мск Downdetector зафиксировал 222 жалобы, 44% пользователей жалуются на проблемы с приложением, 37% претензий связаны со сбоями в работе сайта, еще у 20% возникают сложности с подключением к серверу. При этом в самой соцсети заявили, что не фиксируют сбоев.С трудностями столкнулись также пользователи "Одноклассников". Однако представители компании отметили, что никаких проблем в работе соцсети нет, несмотря на рост активности.Из-за сообщений о неполадках индекс NASDAQ упал более чем на 2,3 процента.

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