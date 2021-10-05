https://sputnik-georgia.ru/20211005/vse-slomalos-v-rabote-sotssetey-po-vsemu-miru-proizoshel-sboy-260223276.html
Все сломалось. В работе соцсетей по всему миру произошел сбой
Все сломалось. В работе соцсетей по всему миру произошел сбой
Из-за сообщений о неполадках индекс NASDAQ упал более чем на 2,3 процента 05.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-05T00:31+0400
2021-10-05T00:31+0400
2021-10-05T00:51+0400
в мире
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ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik. Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram и других сервисов, свидетельствуют данные портала Downdetector.Днем появились данные о проблемах в работе Telegram, позднее стало известно о неполадках с Facebook, Instagram и Whatsapp.По информации компании Krebs on Security, сегодня, примерно в 15:39 по Гринвичу, кто-то в компании Facebook вызвал обновление в записях протокола пограничного шлюза (BGP) компании. BGP - это механизм, с помощью которого мировые интернет-провайдеры обмениваются информацией о том, какие провайдеры отвечают за маршрутизацию интернет-трафика к определенным группам интернет-адресовВ последние полтора часа резко возросло число жалоб на работу Google, YouTube, Twitter, Viber и TikTok.Facebook, Instagram и WhatsApp обещают оперативно устранить сбой в работе >>Большинство юзеров сталкиваются с проблемами в веб-версиях сервисов, однако у некоторых не получается авторизоваться в мобильных приложениях.Пользователи также сообщают о сбоях во "ВКонтакте": по состоянию на 20:45 мск Downdetector зафиксировал 222 жалобы, 44% пользователей жалуются на проблемы с приложением, 37% претензий связаны со сбоями в работе сайта, еще у 20% возникают сложности с подключением к серверу. При этом в самой соцсети заявили, что не фиксируют сбоев.С трудностями столкнулись также пользователи "Одноклассников". Однако представители компании отметили, что никаких проблем в работе соцсети нет, несмотря на рост активности.Из-за сообщений о неполадках индекс NASDAQ упал более чем на 2,3 процента.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, facebook
Все сломалось. В работе соцсетей по всему миру произошел сбой
00:31 05.10.2021 (обновлено: 00:51 05.10.2021)
Из-за сообщений о неполадках индекс NASDAQ упал более чем на 2,3 процента
ТБИЛИСИ, 4 окт – Sputnik.
Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram и других сервисов, свидетельствуют данные портала Downdetector
.
Днем появились данные о проблемах в работе Telegram, позднее стало известно о неполадках с Facebook, Instagram и Whatsapp.
По информации компании Krebs on Security,
сегодня, примерно в 15:39 по Гринвичу, кто-то в компании Facebook вызвал обновление в записях протокола пограничного шлюза (BGP) компании. BGP - это механизм, с помощью которого мировые интернет-провайдеры обмениваются информацией о том, какие провайдеры отвечают за маршрутизацию интернет-трафика к определенным группам интернет-адресов
"Проще говоря, сегодня утром Facebook забрал карту, сообщающую компьютерам мира, как находить различные ее свойства в Интернете. В результате, когда кто-то вводит Facebook.com в веб-браузер, браузер не знает, где найти Facebook.com, и поэтому возвращает страницу с ошибкой" - отмечается в информации.
В последние полтора часа резко возросло число жалоб на работу Google, YouTube, Twitter, Viber и TikTok.
Большинство юзеров сталкиваются с проблемами в веб-версиях сервисов, однако у некоторых не получается авторизоваться в мобильных приложениях.
Пользователи также сообщают о сбоях во "ВКонтакте": по состоянию на 20:45 мск Downdetector зафиксировал 222 жалобы, 44% пользователей жалуются на проблемы с приложением, 37% претензий связаны со сбоями в работе сайта, еще у 20% возникают сложности с подключением к серверу. При этом в самой соцсети заявили, что не фиксируют сбоев.
С трудностями столкнулись также пользователи "Одноклассников". Однако представители компании отметили, что никаких проблем в работе соцсети нет, несмотря на рост активности.
Из-за сообщений о неполадках индекс NASDAQ упал более чем на 2,3 процента.