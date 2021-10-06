https://sputnik-georgia.ru/20211006/ekspert-tv-sozdayut-imitatsiyu-politicheskogo-krizisa-v-gruzii-260294970.html

Эксперт: ТВ создают имитацию политического кризиса в Грузии

Эксперт: ТВ создают имитацию политического кризиса в Грузии

Директор Института стратегии управления, бывший глава аппарата правительства Грузии Петре Мамрадзе - о роли СМИ в политической жизни Грузии в ходе брифинга... 06.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-06T20:01+0400

2021-10-06T20:01+0400

2021-10-07T22:46+0400

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"Что касается нестабильности, кризиса, как об этом говорят целый год, после прошлогодних выборов он существует только на экранах телевизоров. Три мощных канала постоянно показывают соответствующую картинку. В моем присутствии, когда Саакашвили был совсем молодым, он не раз говорил: "в наше время, главное создать нужную картинку на телевидении, а дальше делай что хочешь". Вот он рассчитывал на картинку на телевидении, и потому и приехал", - заявил Мамрадзе. По словам эксперта, в Грузии у оппозиционного "Единого национального движения" нет ресурса устраивать действительно масштабные акции протеста. Однако оппозиционные каналы освещают даже небольшие митинги таким образом, чтобы убедить общественность в обратном. Второй тур выборов в органы местного самоуправления состоится 30 октября. В 20 городах страны будут избирать мэров. Основные конкуренты – кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиционного "Единого национального движения". К первому туру выборов в Грузию нелегально прибыл экс-президент Михаил Саакашвили, который обвиняется по ряду уголовных дел. Он был задержан и в настоящее время находится в заключении. Его партия и сторонники анонсировали масштабные акции протеста. Главным требованием протестующих будет освобождение Саакашвили и назначение досрочных парламентских выборов.

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