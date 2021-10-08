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Актер Ираклий Маруашвили стал звездой клипа немецкого рэпера Apache 207
Актер Ираклий Маруашвили стал звездой клипа немецкого рэпера Apache 207
Остросюжетный клип и дерзкая игра – рассказываем, как актер из Грузии попал в успешный зарубежный проект 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T11:20+0400
2021-10-08T11:25+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт - Sputnik. Грузинский актер Ираклий Маруашвили снялся в главной роли в клипе известного немецкого рэпера Apache 207.Apache 207 (настоящее имя Волкан Яман) – немецкий хип-хоп исполнитель турецкого происхождения из Людвигсхафена. Широкую известность ему принес хит "Роллер" в августе 2019 года. Сотрудничает с Sony Music. Сейчас музыкант выпускает новый альбом 2Sad2Disco. На песни Vodka/Lamborghini Doors из этого альбома и был снят клип с грузинским артистом.Видеоклип, режиссером которого выступил Кристоф Варга, снимался на Украине, где Ираклий Маруашвили сейчас живет и работает. На кастинг актер попал через агентство The Martini Shot. Партнершей Ираклия по клипу стала актриса и модель Алина Лондон.В центре сюжета видеоклипа Элиас – молодой наркодилер, поднявшийся с низов. Ценностью Элиаса являются вещи. А Lamborghini – это символ его успеха. У молодого мужчины есть свобода, деньги и женщины, но даже при всем кажущемся благополучии и даже роскоши, Элиас глубоко несчастлив."Для меня было очень важно показать, что такой стиль жизни не является хорошим и ведущим к выживанию, к процветающей и счастливой жизни. Месседж этой песни и мой месседж был показать именно это", – рассказал Sputnik Грузия Ираклий.Любопытно, что сам актер – полная противоположность Элиаса. Поэтому участие в проекте стало профессиональным вызовом для Маруашвили.По словам Ираклия Маруашвили, он познакомился с Apache 207 и рэпер был очень доволен кандидатурой грузинского актера на главную роль. Сам международный проект, в котором отлично сработались немецкие и украинские профессионалы, стал для молодого актера прекрасной школой."Так что огромное спасибо за такой шанс немцам и украинцам. Оксана Маснюк (кастинг), Елена Юзик и Рада Радмилевич (продюсеры) сыграли большую роль в моем участии в этих съемках", – рассказал Ираклий.Работа Ираклия Маруашвили в клипе немецкого рэпера получила теплые отзывы среди его поклонников. Рэпер Apache 207 снял клипы на шесть песен из альбома 2Sad2Disco. Артист будет выпускать их каждую первую пятницу нового месяца. Три клипа уже вышли в свет.Чем известен Ираклий Маруашвили?Ираклий Маруашвили родился 23 февраля 1990 года в Тбилиси. Он выпускник Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили по классу джазового вокала. В 2012-2014 гг. был полуфиналистом шоу "Украина Мае Талант" и "Хочу к Меладзе".На Украине Ираклий отточил свое актерское мастерство и занялся повышением профессиональной квалификации в этой сфере. В 2017 году окончил курсы актерского мастерства на Одесской киностудии (мастерская О. Карпенко). В 2019 году с отличием окончил курсы по основам рукопашного боя в British Academy of Stage and Screen Combat (BAASC) в Киеве. В 2021 году стал успешным выпускником авторского онлайн-курса Ярослава Штефана "Освоение и применение системы Михаила Чехова в кино. Работа над ролью".В 2021 картина "Фортеця Хаджибей", в которой Ираклий Маруашвили снялся в одной из главных ролей, получила награду за "Лучший полнометражный Фильм" на юбилейной 40-й церемонии "Best Istanbul Film Festival".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, украина, германия, музыкальный клип, видеоклип, грузинский актер, культура

Актер Ираклий Маруашвили стал звездой клипа немецкого рэпера Apache 207

11:20 08.10.2021 (обновлено: 11:25 08.10.2021)
229
© courtesy of Irakli MaruashviliГрузинский актер Ираклий Маруашвили
Грузинский актер Ираклий Маруашвили - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
© courtesy of Irakli Maruashvili
Анастасия Шрайбер - Sputnik Грузия
Анастасия Шрайбер
Все материалы
Остросюжетный клип и дерзкая игра – рассказываем, как актер из Грузии попал в успешный зарубежный проект
ТБИЛИСИ, 8 окт - Sputnik. Грузинский актер Ираклий Маруашвили снялся в главной роли в клипе известного немецкого рэпера Apache 207.
Apache 207 (настоящее имя Волкан Яман) – немецкий хип-хоп исполнитель турецкого происхождения из Людвигсхафена. Широкую известность ему принес хит "Роллер" в августе 2019 года. Сотрудничает с Sony Music. Сейчас музыкант выпускает новый альбом 2Sad2Disco. На песни Vodka/Lamborghini Doors из этого альбома и был снят клип с грузинским артистом.
Видеоклип, режиссером которого выступил Кристоф Варга, снимался на Украине, где Ираклий Маруашвили сейчас живет и работает. На кастинг актер попал через агентство The Martini Shot. Партнершей Ираклия по клипу стала актриса и модель Алина Лондон.
© courtesy of Irakli MaruashviliАктер Ираклий Маруашвили на съемках клипа Apache 207. Слева режиссер Кристоф Варга и главный каскадер Дмитрий Савенко
Актер Ираклий Маруашвили на съемках клипа Apache 207. Слева режиссер Кристоф Варга и главный каскадер Дмитрий Савенко - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
Актер Ираклий Маруашвили на съемках клипа Apache 207. Слева режиссер Кристоф Варга и главный каскадер Дмитрий Савенко
© courtesy of Irakli Maruashvili
В центре сюжета видеоклипа Элиас – молодой наркодилер, поднявшийся с низов. Ценностью Элиаса являются вещи. А Lamborghini – это символ его успеха. У молодого мужчины есть свобода, деньги и женщины, но даже при всем кажущемся благополучии и даже роскоши, Элиас глубоко несчастлив.
© courtesy of Irakli MaruashviliГрузинский актер Ираклий Маруашвили
Грузинский актер Ираклий Маруашвили - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
Грузинский актер Ираклий Маруашвили
© courtesy of Irakli Maruashvili
"Для меня было очень важно показать, что такой стиль жизни не является хорошим и ведущим к выживанию, к процветающей и счастливой жизни. Месседж этой песни и мой месседж был показать именно это", – рассказал Sputnik Грузия Ираклий.
Любопытно, что сам актер – полная противоположность Элиаса. Поэтому участие в проекте стало профессиональным вызовом для Маруашвили.

"Все это кардинально отличается от моего характера и стиля жизни. Вообще работа в этом клипе стала для меня во многом экспериментом, – признается актер. – К примеру, я никогда не играл человека в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием еще чего-то. А тут надо было сыграть это и много. Но режиссер был очень доволен моей игрой, и для меня это самое главное".

По словам Ираклия Маруашвили, он познакомился с Apache 207 и рэпер был очень доволен кандидатурой грузинского актера на главную роль. Сам международный проект, в котором отлично сработались немецкие и украинские профессионалы, стал для молодого актера прекрасной школой.
© courtesy of Irakli MaruashviliГрузинский актер Ираклий Маруашвили
Грузинский актер Ираклий Маруашвили - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
Грузинский актер Ираклий Маруашвили
© courtesy of Irakli Maruashvili
"Так что огромное спасибо за такой шанс немцам и украинцам. Оксана Маснюк (кастинг), Елена Юзик и Рада Радмилевич (продюсеры) сыграли большую роль в моем участии в этих съемках", – рассказал Ираклий.
© courtesy of Irakli MaruashviliГрузинский актер Ираклий Маруашвили
Грузинский актер Ираклий Маруашвили - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
Грузинский актер Ираклий Маруашвили
© courtesy of Irakli Maruashvili
Работа Ираклия Маруашвили в клипе немецкого рэпера получила теплые отзывы среди его поклонников.

"Иракли, ты любовь всей съемочной группы! Спасибо за мурашки на плейбеке", "С каждым разом все профессиональней!", "Супер", "Очень круто", "Огонь", "Браво", "До мурашек… Это лучший пример того, как не нужно жить!", – пишут подписчики Маруашвили.

Рэпер Apache 207 снял клипы на шесть песен из альбома 2Sad2Disco. Артист будет выпускать их каждую первую пятницу нового месяца. Три клипа уже вышли в свет.
Чем известен Ираклий Маруашвили?
Ираклий Маруашвили родился 23 февраля 1990 года в Тбилиси. Он выпускник Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили по классу джазового вокала. В 2012-2014 гг. был полуфиналистом шоу "Украина Мае Талант" и "Хочу к Меладзе".
© courtesy of Irakli MaruashviliГрузинский актер Ираклий Маруашвили
Грузинский актер Ираклий Маруашвили - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
Грузинский актер Ираклий Маруашвили
© courtesy of Irakli Maruashvili
На Украине Ираклий отточил свое актерское мастерство и занялся повышением профессиональной квалификации в этой сфере. В 2017 году окончил курсы актерского мастерства на Одесской киностудии (мастерская О. Карпенко). В 2019 году с отличием окончил курсы по основам рукопашного боя в British Academy of Stage and Screen Combat (BAASC) в Киеве. В 2021 году стал успешным выпускником авторского онлайн-курса Ярослава Штефана "Освоение и применение системы Михаила Чехова в кино. Работа над ролью".
В 2021 картина "Фортеця Хаджибей", в которой Ираклий Маруашвили снялся в одной из главных ролей, получила награду за "Лучший полнометражный Фильм" на юбилейной 40-й церемонии "Best Istanbul Film Festival".
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