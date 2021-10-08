https://sputnik-georgia.ru/20211008/aktsiya-v-podderzhku-saakashvili-proydet-v-tsentre-tbilisi-v-voskresene-260369904.html

Акция в поддержку Саакашвили пройдет в центре Тбилиси в воскресенье

Акция в поддержку Саакашвили пройдет в центре Тбилиси в воскресенье

Ряд оппозиционных партий заявили о неучастии в объявленной акции, но организаторы надеются на многочисленных сторонников 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T18:33+0400

2021-10-08T18:33+0400

2021-10-10T19:16+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Акция с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пройдет на проспекте Руставели в центре Тбилиси 10 октября в 17:00 по местному времени, заявила лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость", депутат парламента Тако Чарквиани.Акцию проведет "Народное движение", которое ранее основала Чарквиани за мирное возвращение Саакашвили на родину. Сейчас "Народной движение" собирает подписи за освобождение экс-президента Грузии.По словам Чарквиани, акция будет носить предупредительный характер для власти. А помимо освобождения протестующие будут требовать назначения внеочередных выборов.По ее словам, акция также пройдет и 14 октября. Как разъяснила Чарквиани, если к акции не присоединятся другие оппозиционные партии, то этот факт никак не будет им мешать."Сегодня я услышала печальное заявление от "Третьей силы – Стратегия Агмашенебели", "Лело" и "Европейской Грузии", и это их проблема. У них тоже есть избиратели, которые скажут свое слово, и если они не присоединятся к акции, то это ничем не поменяет. Мы едины, "Национальное движение" и "Народное движение" служат одной цели", - отметила Чарквиани.Михаил Саакашвили был задержан грузинскими властями 1 октября за несколько часов до выборов в органы местного самоуправления. Власти обвиняют Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы. Экс-президент Грузии является гражданином Украины. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили