Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
Акция в поддержку Саакашвили пройдет в центре Тбилиси в воскресенье
18:33 08.10.2021 (обновлено: 19:16 10.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliТако Чарквиани. Акция протеста сторонников Саакашвили у Руставской тюрьмы 4 октября 2021 года
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Ряд оппозиционных партий заявили о неучастии в объявленной акции, но организаторы надеются на многочисленных сторонников
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Акция с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пройдет на проспекте Руставели в центре Тбилиси 10 октября в 17:00 по местному времени, заявила лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость", депутат парламента Тако Чарквиани.
Акцию проведет "Народное движение", которое ранее основала Чарквиани за мирное возвращение Саакашвили на родину. Сейчас "Народной движение" собирает подписи за освобождение экс-президента Грузии.
По словам Чарквиани, акция будет носить предупредительный характер для власти. А помимо освобождения протестующие будут требовать назначения внеочередных выборов.
"Анонсирую большую, многотысячную акцию. Это та обещанная акция, о которой мы говорим столько времени. "Народное движение" анонсирует предупредительную акцию против возможной фальсификации выборов и за освобождение Михаила Саакашвили до досрочных выборов", - заявила Чарквиани журналистам.
По ее словам, акция также пройдет и 14 октября. Как разъяснила Чарквиани, если к акции не присоединятся другие оппозиционные партии, то этот факт никак не будет им мешать.
"Сегодня я услышала печальное заявление от "Третьей силы – Стратегия Агмашенебели", "Лело" и "Европейской Грузии", и это их проблема. У них тоже есть избиратели, которые скажут свое слово, и если они не присоединятся к акции, то это ничем не поменяет. Мы едины, "Национальное движение" и "Народное движение" служат одной цели", - отметила Чарквиани.
Михаил Саакашвили был задержан грузинскими властями 1 октября за несколько часов до выборов в органы местного самоуправления. Власти обвиняют Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы. Экс-президент Грузии является гражданином Украины. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
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