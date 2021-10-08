https://sputnik-georgia.ru/20211008/chislennyy-sostav-sil-oborony-gruzii-v-2022-godu-ne-prevysit-37-tysyach-260341076.html

Численный состав сил обороны Грузии в 2022 году не превысит 37 тысяч

Численный состав сил обороны Грузии в 2022 году не превысит 37 тысяч

На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T09:01+0400

2021-10-08T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В парламент Грузии поступил проект постановления "Об определении численности Сил обороны Грузии в 2022 году".Согласно постановлению, численность Сил обороны не будет превышать 37 тысяч человек. Таким образом, численность личного состава грузинской армии остается неизменной.Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии.На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная.На обязательную военную службу в Грузии призывают граждан страны в возрасте от 18 до 27 лет. Срок прохождения обязательной военной службы – 12 месяцев.Призыв объявляют в Грузии дважды в год – осенью и весной.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20201008/Avtopark-Sil-oborony-Gruzii-popolnilsya-bronevikami-mestnogo-proizvodstva-249658541.html

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новости, грузия, оборона грузии