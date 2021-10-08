Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
В БАТУМИ РУХНУЛ ЖИВОЙ ДОМ - ЛЮДИ ЗВОНЯТ И ПРОСЯТ О ПОМОЩИ ИЗ ПОД ЗАВАЛОВ
https://sputnik-georgia.ru/20211008/chislennyy-sostav-sil-oborony-gruzii-v-2022-godu-ne-prevysit-37-tysyach-260341076.html
Численный состав сил обороны Грузии в 2022 году не превысит 37 тысяч
Численный состав сил обороны Грузии в 2022 году не превысит 37 тысяч
На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T09:01+0400
2021-10-08T12:13+0400
новости
грузия
оборона грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24062/49/240624987_0:134:2048:1286_1920x0_80_0_0_0748f901a098a70b9d0131b5a078e7e3.jpg
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В парламент Грузии поступил проект постановления "Об определении численности Сил обороны Грузии в 2022 году".Согласно постановлению, численность Сил обороны не будет превышать 37 тысяч человек. Таким образом, численность личного состава грузинской армии остается неизменной.Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии.На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная.На обязательную военную службу в Грузии призывают граждан страны в возрасте от 18 до 27 лет. Срок прохождения обязательной военной службы – 12 месяцев.Призыв объявляют в Грузии дважды в год – осенью и весной.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20201008/Avtopark-Sil-oborony-Gruzii-popolnilsya-bronevikami-mestnogo-proizvodstva-249658541.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24062/49/240624987_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_06ef467c5870fd14449273d422a69268.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, оборона грузии

Численный состав сил обороны Грузии в 2022 году не превысит 37 тысяч

09:01 08.10.2021 (обновлено: 12:13 08.10.2021)
421
© Sputnik / Alexander ImedashviliГрузинская армия на площади Свободы в День Независимости Грузии
Грузинская армия на площади Свободы в День Независимости Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В парламент Грузии поступил проект постановления "Об определении численности Сил обороны Грузии в 2022 году".
Согласно постановлению, численность Сил обороны не будет превышать 37 тысяч человек. Таким образом, численность личного состава грузинской армии остается неизменной.
Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии.
Бронемашина Didgori MedEvac разработанная центром Delta - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2020
Автопарк Сил обороны Грузии пополнился броневиками местного производства
8 октября 2020, 19:53
1152
На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная.
На обязательную военную службу в Грузии призывают граждан страны в возрасте от 18 до 27 лет. Срок прохождения обязательной военной службы – 12 месяцев.
Призыв объявляют в Грузии дважды в год – осенью и весной.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
003000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:47Ребенок, которого достали из завалов в Батуми, находится в сознании
13:13Обрушение жилого дома в Батуми: МВД Грузии стягивает дополнительные силы к месту трагедии
13:10Невакцинированных сотрудников школ Грузии будут тестировать на COVID-19 раз в неделю
12:54Людей спасают из-под завалов рухнувшего здания в Батуми
12:54Из-за тревожности: Адель рассказала, как ей удалось похудеть на 45 кг
12:39Джаба Канкава проведет сотый матч за сборную Грузии по футболу – это повторение рекорда
12:23Грузия и Черногория подписали соглашение о реадмиссии
12:15В Батуми рухнул пятиэтажный жилой дом
12:07"Веном 2", море выставок, театр и развлечения: куда пойти 8-10 октября в Тбилиси?
11:52COVID-статистика Грузии: число инфицированных растет
11:38"Будет сложно, но необходимо" – глава МИД Грузии о формате "3+3" с участием России
11:20Актер Ираклий Маруашвили стал звездой клипа немецкого рэпера Apache 207
11:05Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 661
10:56В Западной Грузии задержаны кладбищенские вандалы
10:22За каждого вакцинированного 20 лари – в Грузии вводится система поощрения врачей
10:07Зима будет тяжелой: генерал Мороз побеждает Грету Тунберг
09:36Кипр-Хорватия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
09:20Курс лари на пятницу – 3,1449 GEL/$1
09:01Численный состав сил обороны Грузии в 2022 году не превысит 37 тысяч
08:40Группа "Мгзавреби" отметит cвое 15-летие концертами в Москве и Санкт-Петербурге