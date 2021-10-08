https://sputnik-georgia.ru/20211008/chislo-vyyavlennykh-v-azerbaydzhane-sluchaev-koronavirusa-prevysilo-490-tysyach-260376098.html
Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 490 тысяч
Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 490 тысяч
С конца февраля 2020 года в Азербайджане 470 861 человек благополучно прошел лечение, 6 638 пациентов клиник скончались 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T21:34+0400
2021-10-08T21:34+0400
2021-10-08T21:35+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 904 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил Sputnik Азербайджан.По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 1196 пациентов признаны излечившимися от COVID-19.За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 13 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 490 130 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 470 861 человек благополучно прошел лечение, 6638 пациентов клиник скончались.В активной фазе заболевания числится 12 631 человек, зараженный COVID-19.За указанный период в стране было проведено 4 932 673 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9664 - за минувшие сутки.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, кавказ, азербайджан, коронавирус covid-19
Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 490 тысяч
21:34 08.10.2021 (обновлено: 21:35 08.10.2021)
С конца февраля 2020 года в Азербайджане 470 861 человек благополучно прошел лечение, 6 638 пациентов клиник скончались
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik.
За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 904 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил Sputnik Азербайджан
.
По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 1196 пациентов признаны излечившимися от COVID-19.
За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 13 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.
С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 490 130 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 470 861 человек благополучно прошел лечение, 6638 пациентов клиник скончались.
В активной фазе заболевания числится 12 631 человек, зараженный COVID-19.
За указанный период в стране было проведено 4 932 673 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9664 - за минувшие сутки.