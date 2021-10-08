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Десятки случаев заражения коронавирусом зафиксированы в школах Кахети
Десятки случаев заражения коронавирусом зафиксированы в школах Кахети
Конкретные классы в школах региона Кахети перешли на онлайн-обучение из-за роста числа инфицированных коронавирусом 08.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В Кахети ухудшилось эпидемиологическое положение, в школах региона фиксируются десятки случаев инфицирования, заявила глава регионального офиса Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Нели Хизанишвили.Ухудшилась ситуация и в плане госпитализации и показателя смертности.По словам Хизанишвили, показатель вакцинации в регионе сильно снизился и большая часть родителей не вакцинированы.В селах Гурджаанского района, в частности Чумлаки и Ахашени, коронавирус выявили у 16 учеников. Случаи инфицирования зафиксированы и в школе Лагодехи, в которой заболели два ученика и один педагог.Всего в Кахети за минувшие сутки зафиксировали 420 случаев коронавируса.За минувшие сутки в Грузии выявили 2 661 новый случай инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 628 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 597 тысяч, скончались 9 192.Накануне в Тбилиси временно закрыли 14 детских садов из-за ухудшения эпидситуации. Учебный процесс в Грузии начался 15 сентября в онлайн-режиме. С 4 октября дети вернулись к занятиям в классах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, кахети, коронавирус covid-19

Десятки случаев заражения коронавирусом зафиксированы в школах Кахети

21:13 08.10.2021 (обновлено: 22:12 08.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках рядом с такси
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках рядом с такси - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Конкретные классы в школах региона Кахети перешли на онлайн-обучение из-за роста числа инфицированных коронавирусом
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В Кахети ухудшилось эпидемиологическое положение, в школах региона фиксируются десятки случаев инфицирования, заявила глава регионального офиса Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Нели Хизанишвили.
Ухудшилась ситуация и в плане госпитализации и показателя смертности.

"Мы разработали дополнительные правила. Мы дали школам рекомендации, и у них есть возможность в каждом индивидуальном случае принять решение. Также для сокращения мобильности школа может использовать модель гибридного обучения. Рекомендация выдана и в Гурджаани, чтобы конкретные классы перешли на онлайн-обучение для того, чтобы образовательный процесс не провалился", - заявила Хизанишвили журналистам.

По словам Хизанишвили, показатель вакцинации в регионе сильно снизился и большая часть родителей не вакцинированы.
В селах Гурджаанского района, в частности Чумлаки и Ахашени, коронавирус выявили у 16 учеников. Случаи инфицирования зафиксированы и в школе Лагодехи, в которой заболели два ученика и один педагог.
Всего в Кахети за минувшие сутки зафиксировали 420 случаев коронавируса.
За минувшие сутки в Грузии выявили 2 661 новый случай инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 628 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 597 тысяч, скончались 9 192.
Накануне в Тбилиси временно закрыли 14 детских садов из-за ухудшения эпидситуации. Учебный процесс в Грузии начался 15 сентября в онлайн-режиме. С 4 октября дети вернулись к занятиям в классах.
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