https://sputnik-georgia.ru/20211008/desyatki-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom-zafiksirovany-v-shkolakh-kakheti-260375734.html

Десятки случаев заражения коронавирусом зафиксированы в школах Кахети

Десятки случаев заражения коронавирусом зафиксированы в школах Кахети

Конкретные классы в школах региона Кахети перешли на онлайн-обучение из-за роста числа инфицированных коронавирусом 08.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В Кахети ухудшилось эпидемиологическое положение, в школах региона фиксируются десятки случаев инфицирования, заявила глава регионального офиса Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Нели Хизанишвили.Ухудшилась ситуация и в плане госпитализации и показателя смертности.По словам Хизанишвили, показатель вакцинации в регионе сильно снизился и большая часть родителей не вакцинированы.В селах Гурджаанского района, в частности Чумлаки и Ахашени, коронавирус выявили у 16 учеников. Случаи инфицирования зафиксированы и в школе Лагодехи, в которой заболели два ученика и один педагог.Всего в Кахети за минувшие сутки зафиксировали 420 случаев коронавируса.За минувшие сутки в Грузии выявили 2 661 новый случай инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 628 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 597 тысяч, скончались 9 192.Накануне в Тбилиси временно закрыли 14 детских садов из-за ухудшения эпидситуации. Учебный процесс в Грузии начался 15 сентября в онлайн-режиме. С 4 октября дети вернулись к занятиям в классах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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