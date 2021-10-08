https://sputnik-georgia.ru/20211008/dzhaba-kankava-provedet-sotyy-match-za-sbornuyu-gruzii-po-futbolu--eto-povtorenie-rekorda-260347915.html

Джаба Канкава проведет сотый матч за сборную Грузии по футболу – это повторение рекорда

Джаба Канкава проведет сотый матч за сборную Грузии по футболу – это повторение рекорда

Он сыграл за сборную Грузии в 23 отборочных матчах к ЧМ, 33 – к ЕВРО, 10 – в Лиги наций УЕФА и в 33-х товарищеских играх 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T12:39+0400

2021-10-08T12:39+0400

2021-10-08T12:39+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт – Sputnik. Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между Грузией и Грецией, который состоится 9 октября в Батуми, станет для капитана грузинской команды Джабы Канкава сотым в карьере в форме национальной сборной.Таким образом, 35-летний Канкава повторит рекорд по количеству матчей за сборную Грузии, который на данный момент принадлежит действующему президенту ФФГ Левану Кобиашвили.Примечательно, что УЕФА данное достижение Канкава признает, а ФИФА – нет. Дело в том, что в 2013 году сборная Грузии провела товарищеский матч с Албанией (2:1). По правилам ФИФА того периода, в тест-матчах категории "А" можно было делать шесть замен, а тогдашний главный тренер сборной Грузии Темур Кецбая, сделал семь. В итоге ФИФА "отменила" тот матч и исключила из всех рейтингов и статистики.При этом позиция ФФГ однозначная – в Батуми Канкава проведет свой сотый матч за сборную Грузии. Национальную федерацию поддерживает и УЕФА, которая уже подготовила для Канкава специальный подарок, как для "центуриона".Канкава дебютировал за сборную Грузии в 2004 году в отборочном матче ЧМ-2006 против Албании (2:0). В проведенных 99 матчах Канкава забил 10 голов, что является одним из лучших показателей среди действующих футболистов сборной Грузии. Больше только у Торнике Окриашвили (12) и Вако Казаишвили (11).Канкава сыграл за сборную Грузии в 23 отборочных матчах к ЧМ, 33 – к ЕВРО, 10 в Лиги наций УЕФА и в 33-х товарищеских играх.Стоит отметить, что рекорд Кобиашвили Канкава может побить уже через несколько дней, если выйдет на поле в отборочном матче ЧМ-2022 против Косово, который состоится 12 октября в Приштине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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