https://sputnik-georgia.ru/20211008/esche-odin-spasennyy-spasateli-vytaschili-iz-razvalin-muzhchinu-260379344.html

Еще один спасенный: из развалин дома в Батуми спасатели вытащили мужчину

Еще один спасенный: из развалин дома в Батуми спасатели вытащили мужчину

ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Второго погребенного под развалинами обрушенного дома в Батуми вытащили из развалин спасатели. 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T22:55+0400

2021-10-08T22:55+0400

2021-10-09T00:27+0400

новости

грузия

обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Второго погребенного под развалинами обрушенного дома в Батуми вытащили из развалин спасатели.Это мужчина. Молодой человек провел под обломками 11 часов. Из прямого репортажа с места событий видно, что мужчина совершенно обессилен и еле шевелит руками, хотя старается пожать руки своим спасателям. Спасенного, как и до этого спасенную женщину, находящие у места трагедии встретили овациями и так проводили до скорой.Спасательная операция продолжается.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, обрушение жилого дома в батуми