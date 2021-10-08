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Еще один спасенный: из развалин дома в Батуми спасатели вытащили мужчину
Еще один спасенный: из развалин дома в Батуми спасатели вытащили мужчину
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Второго погребенного под развалинами обрушенного дома в Батуми вытащили из развалин спасатели. 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T22:55+0400
2021-10-09T00:27+0400
новости
грузия
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Второго погребенного под развалинами обрушенного дома в Батуми вытащили из развалин спасатели.Это мужчина. Молодой человек провел под обломками 11 часов. Из прямого репортажа с места событий видно, что мужчина совершенно обессилен и еле шевелит руками, хотя старается пожать руки своим спасателям. Спасенного, как и до этого спасенную женщину, находящие у места трагедии встретили овациями и так проводили до скорой.Спасательная операция продолжается.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, обрушение жилого дома в батуми

Еще один спасенный: из развалин дома в Батуми спасатели вытащили мужчину

22:55 08.10.2021 (обновлено: 00:27 09.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНочная спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Батуми 8 октября 2021 года
Ночная спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Батуми 8 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Второго погребенного под развалинами обрушенного дома в Батуми вытащили из развалин спасатели.
Это мужчина. Молодой человек провел под обломками 11 часов. Из прямого репортажа с места событий видно, что мужчина совершенно обессилен и еле шевелит руками, хотя старается пожать руки своим спасателям.
Спасенного, как и до этого спасенную женщину, находящие у места трагедии встретили овациями и так проводили до скорой.
Спасательная операция продолжается.
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