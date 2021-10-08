https://sputnik-georgia.ru/20211008/goroskop-na-segodnya-9-oktyabrya-2021-po-znakam-zodiaka-260330332.html

Гороскоп на сегодня 9 октября 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 9 октября 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на субботу, 9 октября, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого предостерегает от возможных неприятностей

2021-10-08T09:52+0400

2021-10-08T09:52+0400

2021-10-08T10:42+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 9 октября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овнам 9 октября космос поможет добиться успеха. Знак зодиака сможет продвинуться в профессиональной сфере. Но гороскоп предупреждает Овнов, что перевод на новую должность предполагает и новый уровень ответственности. Усталость и разочарование принесут сегодня знаку зодиака новые знакомства, но гороскоп советует не унывать. Настроение Овнам поднимут сегодня отдых и общение с близкими.Тельцам космос 9 октября поможет решить проблему, которая отнимает у них много сил и времени. Знак зодиака сегодня ждут конфликтные ситуации и неудовлетворение сделанной работой. Гороскоп советует Тельцам быть осторожнее с деньгами и не тратить слишком много. Отношения семейных представителей знака зодиака пройдут сегодня проверку на прочность, а одиноких ждут большие перемены в личной жизни.Гороскоп не рекомендует Близнецам 9 октября назначать важные встречи и заниматься ответственными делами, для выполнения которых нужна максимальная концентрация. Благодаря неожиданному денежному поступлению знаку зодиака удастся решить финансовые проблемы. Гороскоп советует Близнецам, желающим сбросить вес, устроить сегодня разгрузочный день. Одиноких ждет романтическая встреча.Раку не следует принимать важных решений и менять сегодня работу или партнеров. Гороскоп рекомендует знаку зодиака не делать 9 октября замечания в адрес второй половинки и советует организовать совместный отдых, который сгладит напряженность в отношениях. Одиноких ждет романтическая встреча. Гороскоп советует знаку зодиака позаботиться о своем здоровье и заняться профилактикой заболеваний.Гороскоп не рекомендует Львам брать 9 октября банковский кредит или одалживать деньги. Знаку зодиака будет сложно выполнить долговые обязательства. Львам не следует сегодня браться за решение задач, превышающих их возможности – им следует строить реальные планы и не хвататься за несколько дел одновременно, чтобы не потерпеть неудачу. Вечер лучше провести в кругу родных и друзей.Начинать новый проект Девам 9 октября гороскоп не советует, пока не заручатся поддержкой влиятельных покровителей. Не стоит сегодня знаку зодиака планировать крупные сделки и дорогостоящие покупки. Девам нужно быть сегодня сдержаннее, чем всегда, чтобы избежать недоразумений и конфликтов. Чтобы поддерживать себя в тонусе, гороскоп рекомендует знаку зодиака делать ежедневно зарядку.Весам гороскоп рекомендует 9 октября заняться повышением квалификации и пройти курсы переподготовки. Знак зодиака может сегодня планировать предстоящие мероприятия – вечеринки или развлекательные поездки. Удачный день для любви и романтических приключений. Весы могут встретить сегодня свою вторую половинку. Для сохранения здоровья и формы, гороскоп советует знаку зодиака начать сегодня упражнения, для коррекции фигуры.Скорпионам 9 октября нужно посвятить повышению квалификации и обучению. Знаку зодиака гороскоп не рекомендует сегодня вступать в конфликты с начальством, доказывая свою правоту. У Скорпионов может проявиться сегодня аллергическая реакция, поэтому им нужно исключить употребление экзотичных блюд и принимать необходимые препараты. Одиноких ждет судьбоносная встреча.Стрельцам 9 октября космос гарантирует профессиональный успех, если они сегодня проявят себя ярко. Гороскоп не рекомендует знаку зодиака доверять сегодня незнакомым людям, особенно если они обещают помочь заработать легкие деньги. Стрельцам сегодня лучше заняться самообразованием и ограничить употребление спиртных напитков. Чувство юмора поможет одиноким завязать романтическое знакомство.Козерогам 9 октября придут в голову оригинальные мысли. Гороскоп советует им рискнуть, так как смелые решения приведут к результату, о котором они даже и не мечтали. Знаку зодиака не стоит сегодня полагаться только на собственное мнение. Гороскоп советует прислушаться к советам человека, мнению которого они доверяют. Чтобы улучшить качество рациона и здоровье своей кожи, Козерогам нужно есть свежие фрукты и пить много воды.Водолеям космос сулит успех. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака 9 октября сконцентрироваться на главном и не суетиться. Благоприятно сегодня для финансовой работы и заключения выгодной сделки. В отношениях с близкими нужно правильно расставить приоритеты и достичь определенности. Звезды советуют Водолеям не верить в провокацию и домыслы недоброжелателей, которые попытаются рассорить знак зодиака с любимым человеком.Удачный день космос подарит 9 октября и Рыбам. Они смогут сегодня представить свои деловые предложения и требовать от начальства повышения. Гороскоп рекомендует знаку зодиака более тщательно планировать свой бюджет и не позволять себе бездумные траты, чтобы ситуация с финансами не вышла из-под контроля. Больше внимания сегодня нужно Рыбам уделить семье и домочадцам.Материал подготовлен на основе открытых источников

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