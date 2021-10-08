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Грузия и Черногория подписали соглашение о реадмиссии

Грузия и Черногория подписали соглашение о реадмиссии

Соглашение было подписано в рамках первого официального визита в Грузию президента Черногории Мило Джукановича 08.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Грузия и Черногория оформили соглашение о реадмиссии лиц, проживающих в этих странах без разрешения, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Документ подписали заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе и посол Черногория и Грузии Драгица Понорац."Указанное соглашение поможет укрепить сотрудничество между двумя странами в эффективной борьбе с нелегальной миграцией", – отмечено в сообщении.На встрече Дарахвелидзе подчеркнул значение безвизового режима со странами Евросоюза и Шенгенской зоны и отметил, что Грузии ответственно относится к сотрудничеству как со странами-членами ЕС, так и с третьими странами по вопросу реадмиссии лиц, проживающих без разрешения.В конце встречи стороны подчеркнули важность двухстороннего сотрудничества между государствами и поговорили о приоритетных направлениях будущих отношений.Соглашение было подписано в рамках первого официального визита в Грузию президента Черногории Мило Джукановича, который прибыл в страну в четверг, 7 октября.Накануне Джуканович провел переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишили, а сегодня встречается с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.Грузия и Черногория установили дипломатические отношения в 2007 году. С тех пор страны активно сотрудничают в сфере туризма и в форматах международных организаций.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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