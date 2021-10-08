https://sputnik-georgia.ru/20211008/gruziya-i-chernogoriya-podpisali-soglashenie-o-readmissii-260347636.html
Грузия и Черногория подписали соглашение о реадмиссии
Грузия и Черногория подписали соглашение о реадмиссии
Соглашение было подписано в рамках первого официального визита в Грузию президента Черногории Мило Джукановича 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T12:23+0400
2021-10-08T12:23+0400
2021-10-08T12:23+0400
новости
грузия
мвд грузии
черногория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/08/260347523_0:0:1762:992_1920x0_80_0_0_19a1b9677b9acb7706d3268d952c8342.png
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Грузия и Черногория оформили соглашение о реадмиссии лиц, проживающих в этих странах без разрешения, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Документ подписали заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе и посол Черногория и Грузии Драгица Понорац."Указанное соглашение поможет укрепить сотрудничество между двумя странами в эффективной борьбе с нелегальной миграцией", – отмечено в сообщении.На встрече Дарахвелидзе подчеркнул значение безвизового режима со странами Евросоюза и Шенгенской зоны и отметил, что Грузии ответственно относится к сотрудничеству как со странами-членами ЕС, так и с третьими странами по вопросу реадмиссии лиц, проживающих без разрешения.В конце встречи стороны подчеркнули важность двухстороннего сотрудничества между государствами и поговорили о приоритетных направлениях будущих отношений.Соглашение было подписано в рамках первого официального визита в Грузию президента Черногории Мило Джукановича, который прибыл в страну в четверг, 7 октября.Накануне Джуканович провел переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишили, а сегодня встречается с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.Грузия и Черногория установили дипломатические отношения в 2007 году. С тех пор страны активно сотрудничают в сфере туризма и в форматах международных организаций.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
черногория
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/08/260347523_109:0:1457:1011_1920x0_80_0_0_b1cac2841cf03d3c4a426dd425ac1154.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, мвд грузии, черногория
Грузия и Черногория подписали соглашение о реадмиссии
Соглашение было подписано в рамках первого официального визита в Грузию президента Черногории Мило Джукановича
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik.
Грузия и Черногория оформили соглашение о реадмиссии лиц, проживающих в этих странах без разрешения, говорится в сообщении на сайте
МВД Грузии.
Документ подписали заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе и посол Черногория и Грузии Драгица Понорац.
"Указанное соглашение поможет укрепить сотрудничество между двумя странами в эффективной борьбе с нелегальной миграцией", – отмечено в сообщении.
На встрече Дарахвелидзе подчеркнул значение безвизового режима со странами Евросоюза и Шенгенской зоны и отметил, что Грузии ответственно относится к сотрудничеству как со странами-членами ЕС, так и с третьими странами по вопросу реадмиссии лиц, проживающих без разрешения.
В конце встречи стороны подчеркнули важность двухстороннего сотрудничества между государствами и поговорили о приоритетных направлениях будущих отношений.
Соглашение было подписано в рамках первого официального визита в Грузию президента Черногории Мило Джукановича, который прибыл в страну в четверг, 7 октября.
Накануне Джуканович провел переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишили, а сегодня встречается с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
Грузия и Черногория установили дипломатические отношения в 2007 году. С тех пор страны активно сотрудничают в сфере туризма и в форматах международных организаций.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.