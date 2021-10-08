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https://sputnik-georgia.ru/20211008/iz-za-trevozhnosti-adel-rasskazala-kak-ey-udalos-pokhudet-na-45-kg-260348639.html
Из-за тревожности: Адель рассказала, как ей удалось похудеть на 45 кг
Из-за тревожности: Адель рассказала, как ей удалось похудеть на 45 кг
33-летняя исполнительница хита Hello поделилась своей методикой похудения и развеяла слухи об изнуряющих диетах и голодовках 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T12:54+0400
2021-10-08T12:54+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
адель
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Британская певица Адель рассказала, как ей удалось избавиться от 45 килограммов – в новом интервью журналу Vоgue звезда раскрыла методику своего похудения. Адель появилась на обложке нового номера журнала Vogue. В интервью звезда рассказала о личном, и впервые раскрыла секрет своего феерического похудения. Звезда избавилась от 45 килограммов всего лишь за два года. Адель призналась, что все началось с силовых тренировок. Артистка начала работать над собой, когда столкнулась с тревожностью. "Речь не о похудении, а о том, чтобы стать сильнее и уделять себе как можно больше времени ежедневно, без гаджетов и телефона. Я заразилась этим и тренируюсь два-три раза в сутки", – рассказала звезда. Также певица опровергла слухи о том, что сидела на изнуряющих диетах и голодала. Адель не является сторонницей таких методов и полагается только на спорт.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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адель, зарубежные звезды

Из-за тревожности: Адель рассказала, как ей удалось похудеть на 45 кг

12:54 08.10.2021
182
© Instagram / photo: Adele / instagramПевица Адель
Певица Адель - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
© Instagram / photo: Adele / instagram
33-летняя исполнительница хита Hello поделилась своей методикой похудения и развеяла слухи об изнуряющих диетах и голодовках
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Британская певица Адель рассказала, как ей удалось избавиться от 45 килограммов – в новом интервью журналу Vоgue звезда раскрыла методику своего похудения.
Адель появилась на обложке нового номера журнала Vogue. В интервью звезда рассказала о личном, и впервые раскрыла секрет своего феерического похудения. Звезда избавилась от 45 килограммов всего лишь за два года.
Адель призналась, что все началось с силовых тренировок. Артистка начала работать над собой, когда столкнулась с тревожностью.
"Речь не о похудении, а о том, чтобы стать сильнее и уделять себе как можно больше времени ежедневно, без гаджетов и телефона. Я заразилась этим и тренируюсь два-три раза в сутки", – рассказала звезда.
Также певица опровергла слухи о том, что сидела на изнуряющих диетах и голодала. Адель не является сторонницей таких методов и полагается только на спорт.
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