Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211008/katastrofa-v-batumi-vse-sily-brosheny-na-spasenie-lyudey---video-260372998.html
Катастрофа в Батуми: все силы брошены на спасение людей - видео
Катастрофа в Батуми: все силы брошены на спасение людей - видео
В центре Батуми произошла страшная трагедия. Обрушился целый подъезд пятиэтажного жилого дома, над которым было надстроено еще два этажа. Смотрите в видео... 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T19:30+0400
2021-10-08T19:36+0400
происшествия
видео
батуми
батуми
мультимедиа
обрушение жилого дома в батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/08/260372790_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_706d4ef18f45ca0515f877655f2bf0c8.jpg
Под завалами оказались жители и даже те люди, кто находился в машинах рядом со зданием в момент обрушения. Спасены несколько человек, среди них дети. Очевидцы утверждают, что слышат крики людей из-под завалов. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Выжившие звонят пробивающимся к ним спасателям. Сообщения от придавленных обломками людей появляются в соцсетях. Они молят о помощи. До сих пор неизвестна судьба около десяти человек. Все силы брошены на то, чтобы спасти людей.Трагедия произошла в полдень, когда большинство взрослых были на работе, а дети - в школе. Иначе под обломками оказались бы все 12 семей, проживавших в злополучном подъезде. Точная причина обрушения пока неизвестна. Ведется следствие.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/08/260372790_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_588ec5d9a7ce3abfea70861a688c9bee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, видео, батуми, батуми, мультимедиа, обрушение жилого дома в батуми, видео

Катастрофа в Батуми: все силы брошены на спасение людей - видео

19:30 08.10.2021 (обновлено: 19:36 08.10.2021)
1305
© video: Sputnik / Stringer
В центре Батуми произошла страшная трагедия. Обрушился целый подъезд пятиэтажного жилого дома, над которым было надстроено еще два этажа. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места катастрофы
Под завалами оказались жители и даже те люди, кто находился в машинах рядом со зданием в момент обрушения. Спасены несколько человек, среди них дети. Очевидцы утверждают, что слышат крики людей из-под завалов.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Выжившие звонят пробивающимся к ним спасателям. Сообщения от придавленных обломками людей появляются в соцсетях. Они молят о помощи. До сих пор неизвестна судьба около десяти человек. Все силы брошены на то, чтобы спасти людей.
Трагедия произошла в полдень, когда большинство взрослых были на работе, а дети - в школе. Иначе под обломками оказались бы все 12 семей, проживавших в злополучном подъезде. Точная причина обрушения пока неизвестна. Ведется следствие.
000040
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:52Азербайджан соболезнует Грузии из-за трагедии в Батуми
13:40Пашинян выразил соболезнования Гарибашвили в связи с трагедией в Батуми
13:28С момента обрушения дома в Батуми прошли сутки: что известно на данный момент
13:15Спасатели нашли тела еще двух погибших под завалами дома в Батуми
12:57Страшная катастрофа в Батуми: как искали выживших – фото
12:31COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки
11:54В Грузии 11 октября объявлено днем траура
11:35Геологи проверят устойчивость всех построек возле обрушившегося дома в Батуми
11:31Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу Грузия-Греция: судьи, болельщики, время
11:16Тяжелая ночь в Батуми: шансов найти выживших все меньше - видео
11:04У Саакашвили на фоне голодовки развивается анемия, заявил его личный врач
11:02Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 844
10:46В завалах обрушившегося дома в Батуми ищут последних трех человек
10:40"Не ест, пьет сок, денег больше нет" – личный врач Михаила Саакашвили
10:25Спасенная из-под завалов обрушенного дома в Батуми женщина скончалась в больнице
10:04Курс лари на субботу – 3,1298 GEL/$1
09:52Состояние двух вызволенных из-под завалов обрушенного дома в Батуми остается тяжелым
09:35Три человека задержаны в связи с обрушением дома в Батуми
09:01Экспорт грузинского вина продолжает расти – новая статистика
08:15Обрушение жилого дома в Батуми: число погибших возросло до пяти