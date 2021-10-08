https://sputnik-georgia.ru/20211008/katastrofa-v-batumi-vse-sily-brosheny-na-spasenie-lyudey---video-260372998.html

Катастрофа в Батуми: все силы брошены на спасение людей - видео

Катастрофа в Батуми: все силы брошены на спасение людей - видео

В центре Батуми произошла страшная трагедия. Обрушился целый подъезд пятиэтажного жилого дома, над которым было надстроено еще два этажа. Смотрите в видео... 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T19:30+0400

2021-10-08T19:30+0400

2021-10-08T19:36+0400

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обрушение жилого дома в батуми

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Под завалами оказались жители и даже те люди, кто находился в машинах рядом со зданием в момент обрушения. Спасены несколько человек, среди них дети. Очевидцы утверждают, что слышат крики людей из-под завалов. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Выжившие звонят пробивающимся к ним спасателям. Сообщения от придавленных обломками людей появляются в соцсетях. Они молят о помощи. До сих пор неизвестна судьба около десяти человек. Все силы брошены на то, чтобы спасти людей.Трагедия произошла в полдень, когда большинство взрослых были на работе, а дети - в школе. Иначе под обломками оказались бы все 12 семей, проживавших в злополучном подъезде. Точная причина обрушения пока неизвестна. Ведется следствие.

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