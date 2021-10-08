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Катастрофа в Батуми: все силы брошены на спасение людей - видео
Катастрофа в Батуми: все силы брошены на спасение людей - видео
В центре Батуми произошла страшная трагедия. Обрушился целый подъезд пятиэтажного жилого дома, над которым было надстроено еще два этажа. Смотрите в видео... 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T19:30+0400
2021-10-08T19:30+0400
2021-10-08T19:36+0400
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обрушение жилого дома в батуми
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Под завалами оказались жители и даже те люди, кто находился в машинах рядом со зданием в момент обрушения. Спасены несколько человек, среди них дети. Очевидцы утверждают, что слышат крики людей из-под завалов. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Выжившие звонят пробивающимся к ним спасателям. Сообщения от придавленных обломками людей появляются в соцсетях. Они молят о помощи. До сих пор неизвестна судьба около десяти человек. Все силы брошены на то, чтобы спасти людей.Трагедия произошла в полдень, когда большинство взрослых были на работе, а дети - в школе. Иначе под обломками оказались бы все 12 семей, проживавших в злополучном подъезде. Точная причина обрушения пока неизвестна. Ведется следствие.
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происшествия, видео, батуми, батуми, мультимедиа, обрушение жилого дома в батуми, видео
Катастрофа в Батуми: все силы брошены на спасение людей - видео
19:30 08.10.2021 (обновлено: 19:36 08.10.2021)
В центре Батуми произошла страшная трагедия. Обрушился целый подъезд пятиэтажного жилого дома, над которым было надстроено еще два этажа. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места катастрофы
Под завалами оказались жители и даже те люди, кто находился в машинах рядом со зданием в момент обрушения. Спасены несколько человек, среди них дети. Очевидцы утверждают, что слышат крики людей из-под завалов.
Выжившие звонят пробивающимся к ним спасателям. Сообщения от придавленных обломками людей появляются в соцсетях. Они молят о помощи. До сих пор неизвестна судьба около десяти человек. Все силы брошены на то, чтобы спасти людей.
Трагедия произошла в полдень, когда большинство взрослых были на работе, а дети - в школе. Иначе под обломками оказались бы все 12 семей, проживавших в злополучном подъезде. Точная причина обрушения пока неизвестна. Ведется следствие.