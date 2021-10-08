https://sputnik-georgia.ru/20211008/nevaktsinirovannykh-sotrudnikov-shkol-gruzii-budut-testirovat-na-covid-19-raz-v-nedelyu-260349181.html

Невакцинированных сотрудников школ Грузии будут тестировать на COVID-19 раз в неделю

Невакцинированных сотрудников школ Грузии будут тестировать на COVID-19 раз в неделю

Раз в неделю придется тестироваться и тем лицам, которые сделали одну дозу вакцины 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T13:10+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Невакцинированных сотрудников школ Грузии будут тестировать на коронавирус раз в неделю, а полностью вакцинированных – раз в 14 дней, говорится в распоряжении правительства.Вакцинированных двумя дозами сотрудников будут тестировать ПЦР-тестами, а неполностью вакцинированных или вообще не вакцинированных – с помощью быстрых тестов на антиген.Исключением являются те случаи, когда министерство образования и науки выступает в качестве посредника, что в конкретной школе невозможно провести тестирование или же образовательное учреждение полностью находится на онлайн-режиме работы.На данный момент вакцинировано 68% персонала школ Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, образование в грузии, школа, коронавирус covid-19