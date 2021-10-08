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Невакцинированных сотрудников школ Грузии будут тестировать на COVID-19 раз в неделю
Невакцинированных сотрудников школ Грузии будут тестировать на COVID-19 раз в неделю
Раз в неделю придется тестироваться и тем лицам, которые сделали одну дозу вакцины 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T13:10+0400
2021-10-08T13:10+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Невакцинированных сотрудников школ Грузии будут тестировать на коронавирус раз в неделю, а полностью вакцинированных – раз в 14 дней, говорится в распоряжении правительства.Вакцинированных двумя дозами сотрудников будут тестировать ПЦР-тестами, а неполностью вакцинированных или вообще не вакцинированных – с помощью быстрых тестов на антиген.Исключением являются те случаи, когда министерство образования и науки выступает в качестве посредника, что в конкретной школе невозможно провести тестирование или же образовательное учреждение полностью находится на онлайн-режиме работы.На данный момент вакцинировано 68% персонала школ Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, образование в грузии, школа, коронавирус covid-19

Невакцинированных сотрудников школ Грузии будут тестировать на COVID-19 раз в неделю

13:10 08.10.2021
342
© photo: Sputnik / StringerУчеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Раз в неделю придется тестироваться и тем лицам, которые сделали одну дозу вакцины
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Невакцинированных сотрудников школ Грузии будут тестировать на коронавирус раз в неделю, а полностью вакцинированных – раз в 14 дней, говорится в распоряжении правительства.
Вакцинированных двумя дозами сотрудников будут тестировать ПЦР-тестами, а неполностью вакцинированных или вообще не вакцинированных – с помощью быстрых тестов на антиген.
Исключением являются те случаи, когда министерство образования и науки выступает в качестве посредника, что в конкретной школе невозможно провести тестирование или же образовательное учреждение полностью находится на онлайн-режиме работы.
На данный момент вакцинировано 68% персонала школ Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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