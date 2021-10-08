https://sputnik-georgia.ru/20211008/perspektivy-transkaspiyskogo-koridora-obsudili-v-stambule-260340626.html

Перспективы транскаспийского коридора обсудили в Стамбуле

Перспективы транскаспийского коридора обсудили в Стамбуле

Развитие здоровой транспортной инфраструктуры и соответствующих возможностей является приоритетом для Грузии, заявила министр 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T07:01+0400

2021-10-08T07:01+0400

2021-10-08T08:22+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Перспективы т. н. среднего коридора, стать более конкурентным в условиях глобальной конкуренции и притягательным для грузов и новых инфраструктурных инвестиций, обсудили делегации Грузии, Турции, Азербайджана и Казахстана, на Транскаспийском министериале в Стамбуле, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.В рамках министериала, глава Минэкономики Грузии Натия Турнава приняла участие в круглом столе, где рассказала о роли и необходимости региональных транспортных и логистических связей между странами, и в этом контексте она подчеркнула важность Грузии как трансконтинентального игрока.Турнава назвала и статистику контейнерных перевозок грузов, направляющихся в Китай или из Китая, через т. н. средний коридор, одной из стратегических частей которого является Грузия.По словам министра, амбициозная цель Грузии – стать одним из лучших мест для инвестиций на карте мира, поэтому в повестке дня остается улучшение транспортного сообщения для дальнейшего повышения экономического потенциала страны.Глава Минэкономики напомнила, что на протяжении десятилетий Грузия принимала активное участие в различных инициативах по связи, включая TRACECA, Средний коридор, Черноморско-Каспийский коридор, целью которого является создание эффективных, коротких и надежных транспортных маршрутов между Азией и Европой."Грузия вместе со странами-партнерами продолжает повышать эффективность и устойчивость этих транспортных маршрутов. Увеличение объемов грузоперевозок через Грузию однозначно указывает на потенциал роста транспортного коридора Европа-Азия. Даже во время COVID-19 мы смогли поддерживать работу и рост наших маршрутов", – заявила министр.Главы МИД Грузии и Армении обсудили безопасность региона и транспортные коридоры >>Министр экономики проинформировала своих коллег о текущих транспортно-инфраструктурных проектах в Грузии и существующих планах в этом направлении.По ее словам, развитие здоровой транспортной инфраструктуры и соответствующих возможностей является приоритетом для Грузии. В этой связи Турнава сосредоточила внимание на нескольких проектах, в том числе на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, продолжающемся строительстве автомагистрали Восток-Запад в Грузии и развитии портовой инфраструктуры.Баку-Тбилиси-КарсОсобый акцент был сделан на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, по которой делегации Грузии, Азербайджана и Турции подписали на министериале специальный протокол.Было сказано, что своевременное завершение строительства железнодорожной ветки важно. При этом было подчеркнуто, что количество контейнеров, перевозимых по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, растет."В частности, за 8 месяцев 2021 года зафиксирован рост на 56,4%. Это происходит несмотря на беспрецедентные вызовы, связанные с COVID-19, и связанными с ним экономическими факторами. Новый коронавирус стал настоящим испытанием для наших транспортных систем, и благодаря нашему тесному сотрудничеству мы смогли избежать значительных перебоев в трансграничном перемещении. Мы делаем все возможное, чтобы как минимум сохранить положительную динамику грузовых перевозок", – заявила Турнава.Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.Предполагаемая пропускная способность БТК – миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20200618/Azerbaydzhan-privlek-novye-gruzy-dlya-dorogi-Baku-Tbilisi-Kars-248766454.html

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экономика, новости, грузия, транспорт в грузии, натия турнава