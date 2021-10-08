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Под развалинами дома в Батуми спасатели предположительно нашли одного погибшего
Под развалинами дома в Батуми спасатели предположительно нашли одного погибшего
Спасательная операция на месте трагедии в Батуми продолжается, из развалин уже извлечены двое живых 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T23:42+0400
2021-10-08T23:42+0400
2021-10-08T23:53+0400
происшествия
новости
грузия
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Под развалинами дома спасатели нашли предположительно погибшего человека. Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.По его словам, он также не может точно сказать, сколько в доме было на момент обрушения людей."Но явно больше десяти. Там кто-то мог быть в гостях, а какая-то квартира могла быть закрыта, и они были в Тбилиси. Некоторые говорят что ключи у родственников, а родственники говорят что они никого не пускали..." - сказал Гомелаури.Он еще раз напомнил, что следствие уже ведется и пока оно не закончится, сказать наверняка, что стало причиной обрушения дома, нельзя. На это ответят эксперты, сказала Гомелари.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, обрушение жилого дома в батуми
Под развалинами дома в Батуми спасатели предположительно нашли одного погибшего
23:42 08.10.2021 (обновлено: 23:53 08.10.2021)
Спасательная операция на месте трагедии в Батуми продолжается, из развалин уже извлечены двое живых
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Под развалинами дома спасатели нашли предположительно погибшего человека. Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
"Мы извлекли двух человек, они живы и переправлены в клинику. Как мне сообщают, обнаружен один погибший. Точной информации у меня нет, но, вероятно, он мертв. Сейчас спасатели поднимают перекрытия, чтобы добраться к нему", - сказал министр.
По его словам, он также не может точно сказать, сколько в доме было на момент обрушения людей.
"Но явно больше десяти. Там кто-то мог быть в гостях, а какая-то квартира могла быть закрыта, и они были в Тбилиси. Некоторые говорят что ключи у родственников, а родственники говорят что они никого не пускали..." - сказал Гомелаури.
Он еще раз напомнил, что следствие уже ведется и пока оно не закончится, сказать наверняка, что стало причиной обрушения дома, нельзя. На это ответят эксперты, сказала Гомелари.
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