Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211008/povysheniya-tarifa-na-elektroenergiyu-v-gruzii-ne-budet-zayavlenie-komissii-260374757.html
Повышения тарифа на электроэнергию в Грузии не будет: заявление комиссии
Повышения тарифа на электроэнергию в Грузии не будет: заявление комиссии
Учитывая текущие обстоятельства, в настоящее время нет оснований для существенного изменения тарифов, заявляет регулирующий орган 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T20:48+0400
2021-10-08T20:48+0400
экономика
новости
грузия
национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения
тарифы на электроэнергию
энергетика грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1d/250486553_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_daa7e2df65523ec2dde6e630f12824f3.jpg
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Рост потребительского тарифа на электричество в Грузии не планируется, говорится в заявлении Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC).GNERC уверяет, что информация ряда СМИ о повышении тарифов не соответствует действительности, и полагает, что распространение ложных сообщений и введение в заблуждение населения является умышленной провокацией.Тариф на электроэнергию повысился в Грузии с 1 января. Согласно решению Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения, тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил около 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210701/Vyrastut-li-tarify-na-mobilnuyu-svyaz-v-Gruzii-Vlasti-otkazalis-ot-gosregulirovaniya-252188979.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1d/250486553_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_eafc8b2fb2b591107d8562d38bdbff71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, тарифы на электроэнергию, энергетика грузии

Повышения тарифа на электроэнергию в Грузии не будет: заявление комиссии

20:48 08.10.2021
940
CC0 / Pixabay / Ночник в комнате
Ночник в комнате - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
CC0 / Pixabay /
Учитывая текущие обстоятельства, в настоящее время нет оснований для существенного изменения тарифов, заявляет регулирующий орган
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Рост потребительского тарифа на электричество в Грузии не планируется, говорится в заявлении Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC).
"Учитывая текущие обстоятельства, в настоящее время нет оснований для существенного изменения тарифов на электроэнергию, а это означает, что в ближайшем будущем повышение тарифов на электроэнергию не планируется", - сказано в заявлении комиссии.
GNERC уверяет, что информация ряда СМИ о повышении тарифов не соответствует действительности, и полагает, что распространение ложных сообщений и введение в заблуждение населения является умышленной провокацией.
Смартфон Xiaomi - Sputnik Грузия, 1920, 01.07.2021
Вырастут ли тарифы на мобильную связь в Грузии? Власти отказались от госрегулирования
1 июля, 23:26
775
Тариф на электроэнергию повысился в Грузии с 1 января. Согласно решению Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения, тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил около 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
111000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:52Азербайджан соболезнует Грузии из-за трагедии в Батуми
13:40Пашинян выразил соболезнования Гарибашвили в связи с трагедией в Батуми
13:28С момента обрушения дома в Батуми прошли сутки: что известно на данный момент
13:15Спасатели нашли тела еще двух погибших под завалами дома в Батуми
12:57Страшная катастрофа в Батуми: как искали выживших – фото
12:31COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки
11:54В Грузии 11 октября объявлено днем траура
11:35Геологи проверят устойчивость всех построек возле обрушившегося дома в Батуми
11:31Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу Грузия-Греция: судьи, болельщики, время
11:16Тяжелая ночь в Батуми: шансов найти выживших все меньше - видео
11:04У Саакашвили на фоне голодовки развивается анемия, заявил его личный врач
11:02Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 844
10:46В завалах обрушившегося дома в Батуми ищут последних трех человек
10:40"Не ест, пьет сок, денег больше нет" – личный врач Михаила Саакашвили
10:25Спасенная из-под завалов обрушенного дома в Батуми женщина скончалась в больнице
10:04Курс лари на субботу – 3,1298 GEL/$1
09:52Состояние двух вызволенных из-под завалов обрушенного дома в Батуми остается тяжелым
09:35Три человека задержаны в связи с обрушением дома в Батуми
09:01Экспорт грузинского вина продолжает расти – новая статистика
08:15Обрушение жилого дома в Батуми: число погибших возросло до пяти