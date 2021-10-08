https://sputnik-georgia.ru/20211008/povysheniya-tarifa-na-elektroenergiyu-v-gruzii-ne-budet-zayavlenie-komissii-260374757.html

Повышения тарифа на электроэнергию в Грузии не будет: заявление комиссии

Повышения тарифа на электроэнергию в Грузии не будет: заявление комиссии

Учитывая текущие обстоятельства, в настоящее время нет оснований для существенного изменения тарифов, заявляет регулирующий орган 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T20:48+0400

2021-10-08T20:48+0400

2021-10-08T20:48+0400

экономика

новости

грузия

национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения

тарифы на электроэнергию

энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Рост потребительского тарифа на электричество в Грузии не планируется, говорится в заявлении Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC).GNERC уверяет, что информация ряда СМИ о повышении тарифов не соответствует действительности, и полагает, что распространение ложных сообщений и введение в заблуждение населения является умышленной провокацией.Тариф на электроэнергию повысился в Грузии с 1 января. Согласно решению Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения, тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил около 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210701/Vyrastut-li-tarify-na-mobilnuyu-svyaz-v-Gruzii-Vlasti-otkazalis-ot-gosregulirovaniya-252188979.html

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экономика, новости, грузия, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, тарифы на электроэнергию, энергетика грузии