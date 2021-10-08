https://sputnik-georgia.ru/20211008/v-zapadnoy-gruzii-zaderzhany-kladbischenskie-vandaly-260343844.html

В Западной Грузии задержаны кладбищенские вандалы

В Западной Грузии задержаны кладбищенские вандалы

Двое ранее судимых разживались на том, что грабили могилы и сдавали ограды в пункты приема металлолома 08.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Два человека задержаны в Гурии (Западная Грузия) за разграбление могил, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.Обвиняемым 41 и 30 лет, оба ранее судимые.Следствие установило, что обвиняемые в разное время в Ланчхутском районе ограбили пять кладбищ. В том числе унесли алюминиевые детали с могилы Национального героя Грузии Руслана Цуладзе в селе Квиани.Обвиняемые сдавали награбленное в пункты приема черных и цветных металлов в города Зестафони. Полиция изъяла краденное в качестве улик.Следствие ведется по статье УК Грузии ""Неуважительное отношение к покойным". Преступление карается лишением свободы на срок до трех лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, кладбище, преступность в грузии