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В Западной Грузии задержаны кладбищенские вандалы
В Западной Грузии задержаны кладбищенские вандалы
Двое ранее судимых разживались на том, что грабили могилы и сдавали ограды в пункты приема металлолома 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T10:56+0400
2021-10-08T11:00+0400
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преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Два человека задержаны в Гурии (Западная Грузия) за разграбление могил, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.Обвиняемым 41 и 30 лет, оба ранее судимые.Следствие установило, что обвиняемые в разное время в Ланчхутском районе ограбили пять кладбищ. В том числе унесли алюминиевые детали с могилы Национального героя Грузии Руслана Цуладзе в селе Квиани.Обвиняемые сдавали награбленное в пункты приема черных и цветных металлов в города Зестафони. Полиция изъяла краденное в качестве улик.Следствие ведется по статье УК Грузии ""Неуважительное отношение к покойным". Преступление карается лишением свободы на срок до трех лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, кладбище, преступность в грузии

В Западной Грузии задержаны кладбищенские вандалы

10:56 08.10.2021 (обновлено: 11:00 08.10.2021)
377
© Sputnik / Vladimir UmikashviliАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Двое ранее судимых разживались на том, что грабили могилы и сдавали ограды в пункты приема металлолома
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Два человека задержаны в Гурии (Западная Грузия) за разграбление могил, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.
Обвиняемым 41 и 30 лет, оба ранее судимые.
Следствие установило, что обвиняемые в разное время в Ланчхутском районе ограбили пять кладбищ. В том числе унесли алюминиевые детали с могилы Национального героя Грузии Руслана Цуладзе в селе Квиани.
Обвиняемые сдавали награбленное в пункты приема черных и цветных металлов в города Зестафони. Полиция изъяла краденное в качестве улик.
Следствие ведется по статье УК Грузии ""Неуважительное отношение к покойным". Преступление карается лишением свободы на срок до трех лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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