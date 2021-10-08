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В Западной Грузии задержаны кладбищенские вандалы
В Западной Грузии задержаны кладбищенские вандалы
Двое ранее судимых разживались на том, что грабили могилы и сдавали ограды в пункты приема металлолома 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T10:56+0400
2021-10-08T10:56+0400
2021-10-08T11:00+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Два человека задержаны в Гурии (Западная Грузия) за разграбление могил, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.Обвиняемым 41 и 30 лет, оба ранее судимые.Следствие установило, что обвиняемые в разное время в Ланчхутском районе ограбили пять кладбищ. В том числе унесли алюминиевые детали с могилы Национального героя Грузии Руслана Цуладзе в селе Квиани.Обвиняемые сдавали награбленное в пункты приема черных и цветных металлов в города Зестафони. Полиция изъяла краденное в качестве улик.Следствие ведется по статье УК Грузии ""Неуважительное отношение к покойным". Преступление карается лишением свободы на срок до трех лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, кладбище, преступность в грузии
В Западной Грузии задержаны кладбищенские вандалы
10:56 08.10.2021 (обновлено: 11:00 08.10.2021)
Двое ранее судимых разживались на том, что грабили могилы и сдавали ограды в пункты приема металлолома
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik.
Два человека задержаны в Гурии (Западная Грузия) за разграбление могил, сообщается на сайте
министерства внутренних дел Грузии.
Обвиняемым 41 и 30 лет, оба ранее судимые.
Следствие установило, что обвиняемые в разное время в Ланчхутском районе ограбили пять кладбищ. В том числе унесли алюминиевые детали с могилы Национального героя Грузии Руслана Цуладзе в селе Квиани.
Обвиняемые сдавали награбленное в пункты приема черных и цветных металлов в города Зестафони. Полиция изъяла краденное в качестве улик.
Следствие ведется по статье УК Грузии ""Неуважительное отношение к покойным". Преступление карается лишением свободы на срок до трех лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.