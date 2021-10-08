Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
В БАТУМИ РУХНУЛ ЖИВОЙ ДОМ - ЛЮДИ ЗВОНЯТ И ПРОСЯТ О ПОМОЩИ ИЗ ПОД ЗАВАЛОВ
https://sputnik-georgia.ru/20211008/venom-2-more-vystavok-teatr-i-razvlecheniya-kuda-poyti-8-10-oktyabrya-v-tbilisi-260326637.html
"Веном 2", море выставок, театр и развлечения: куда пойти 8-10 октября в Тбилиси?
"Веном 2", море выставок, театр и развлечения: куда пойти 8-10 октября в Тбилиси?
Пришли выходные, а значит наступило время для нашей традиционной афиши, которая помогает жителям и гостям столицы Грузии хорошо провести время в эти осенние... 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T12:07+0400
2021-10-08T12:03+0400
грузия
уикенд по-тбилисски
туризм
обзоры
тбилиси
развлечения
куда сходить в тбилиси в выходные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24467/88/244678848_0:73:2001:1198_1920x0_80_0_0_0d103af899f592cbfabbe6ff3c8a7a84.jpg
Мы надеемся, что вас не напугала погода в Тбилиси. А если да, то срочно сгоняйте хандру, берите с собой зонтик и айда за хорошим настроением!Увидеть "Triptychos"Когда: до 7 ноябряГде: галерея им. Д. Шеварднадзе (пр. Руставели, 11)Подробнее: https://www.facebook.com/events/182235917371180/?ref=newsfeedПредлагаем отправиться на персональную выставку грузинского художника Левана Сонгулашвили. "Триптих" – это выставка, которая объединяет настенную живопись, инсталляции, живопись и звук. Экспозиция иммерсивная по своей природе и включает три зала музея, образующих триптих.Прогуляться на уличном рынкеКогда: 9, 10 октября, 12:00 - 21:00Где: пр. Ш.РуставелиПодробнее: https://www.facebook.com/events/562644354987533/?ti=lsТбилисский базар уже четвертый год приглашает в свои ряды любителей образцов народного промысла Грузии, а также оригинальных авторских аксессуаров и подарков Made in Georgia. Мероприятие хорошо не только тем, что гости тут могут найти много разных интересных вещичек, но и прогуляться по проспекту, насладившись видами осеннего Тбилиси.Завести щенкаКогда: 10 октября, 14:00Где: парк Деда ЭнаПодробнее: https://www.facebook.com/events/139521758391520/?active_tab=discussionПо случаю Международного дня защиты животных, который проводится 4 октября каждого года, проводится акция по дарению щенков. Каждый желающий сможет забрать щеночка или же просто поиграть с ними, поговорить с волонтерами, чтобы узнать что-то новое или же оставить пожертвования.Развлечься в клубеКогда: 8-9 октябряГде: клуб KhidiПодробнее: https://www.facebook.com/events/884553549123553Тбилисский ночной клуб Khidi запускает 16-часовое пилотное мероприятие Open Culture, в рамках которого будут играть резиденты клуба и представители новой волны. Open Culture – платформа, поддерживающая Фонд восстановления электронной музыки и клубной культуры, а также недоминантную культуру и творческие коллективы. Посетить мероприятие смогут полностью вакцинированные лица (через 2 недели после второй прививки), лица, которые перенесли коронавирус в течение последних 6 месяцев, а также с отрицательными результатами ПЦР-теста за последние 48 часов.Открыть новое пространствоКогда: ежедневно, кроме понедельникаГде: парк МтацминдаПодробности: https://biletebi.ge/sphero?fbclid=IwAR3JqOx0aExZOTxvWvoiEBCBm7fLzVMrjW1aClbYNFZdAzy65p4JOO1qHNYПарк Мтацминда приглашает гостей в новое интересное пространство. SPHERO – это куполообразный экран, который рассказывает о мире с помощью аудиовизуальных изображений на 360 градусов. Это способ развлечения и познания, который захватывает. Он полностью покрывает пространство и делает зрителя частью впечатляющих изображений. Пространство разработано для зрителей любого возраста.Посмотреть на "Древо желания"Когда: 8, 9 октябряГде: Театр Шаликашвили (пр. Ш. Руставели, 37)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1182741732248047/?ref=newsfeedТеатр пантомимы Шаликашвили открывает новый театральный сезон постановкой "Древо желания". У каждого человека свои мечты и стремления, и спектакль показывает видение разных людей и их воображение в третьем измерении.Пойти на книжный фестивальКогда: 10 октябряГде: парк Деда ЭнаПодробнее: https://www.facebook.com/events/400161508219928/?ti=lsЕсли вам уже надоели эти дождливые и серые дни, то бегите на книжный фестиваль, чтобы порадовать себя в эти дни скидками на книги и аксессуары, которые можно будет приобрести. Помимо этого, на фестивале будут различные развлекательные мероприятия.Найти прекрасное в простомКогда: до 21 ноябряГде: галерея Window Project (ул. Э. Татишвили, 9)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1154390088385529/?active_tab=discussionПерсональная выставка художника Алексея Дубинского "Дневники. Жизнь Евы и другие заметки" проходит в тбилисской галерее Window Project. Экспозиция "Дневники. Жизнь Евы и другие заметки" рассказывает историю повседневной жизни Евы и ее подробности. Ева у художника – олицетворение души человека, потерянного в каждодневной жизни. Посмотреть абсурдную комедиюКогда: 9-10 октябряГде: Театр движения (пр. Д. Агмашенебели, 182)Подробнее: https://www.facebook.com/movementtheatreЧтобы развлечься или даже отвлечься, предлагаем вам пойти на комедию в Театре движения "За масками". По сюжету, действие проходит на репетиции вокального хора, где царит суматоха за несколько дней до концерта. Вокалисты-пьяницы срывают репетицию, любовница дирижера ревнует другого, либретто не готово, а дирижера приходится приводить в чувство.Что в театре?8 октября в Грибоедовском театре – "Записки сумасшедшего"8 октября в Свободном театре – "Когда ты соскучишься по мне"8 октября в Театральном движении "Хараки" – "Три сестры"8 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Бред двоих"8, 9, 10 октября в Театре Туманишвили – "Зеленая карта"9 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"9 октября в Грибоедовском театре – "Гроза"9 октября в театре Руставели – "Однажды… Только…"9 октября в Свободном театре – "Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?"9, 10 октября в Театре на Атонели – "Боги"9 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Одиночество"10 октября в Грибоедовском театре – "Аленький цветочек"10 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"10 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"10 октября в Театре Руставели – "Конец игры"10 октября в Свободном театре – "Упаси нас, Господь".Что посмотреть в кино?"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)"Форсаж 9" (боевик, триллер)"Шан-Чи и легенда десяти колец" (фантастика, фэнтези, боевик, приключения)"Отряд самоубийц: Миссия навылет" (боевик, фантастика, комедия, фэнтези)"Злое" (ужасы, детектив)"После. Глава 3" (драма)"Главный герой" (остросюжетный, комедия)"Персона №2" (драма)"Клаустрофобы 2: Лига выживших" (ужасы, боевик)"Телохранитель жены киллера" (боевик, комедия)"Воспоминания" (фантастика, триллер, мелодрама)"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения)Мультфильмы:"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).ЖЕЛАЕМ ПРИЯТЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24467/88/244678848_105:0:1882:1333_1920x0_80_0_0_1beb2fc9152a6bbabf8226dee13412a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, уикенд по-тбилисски, туризм, обзоры, тбилиси, развлечения, куда сходить в тбилиси в выходные

"Веном 2", море выставок, театр и развлечения: куда пойти 8-10 октября в Тбилиси?

12:07 08.10.2021
197
© Sputnik / Alexander ImedashviliВечерний Тбилиси - Нарикала, Мейдан, Кала убани. "Старый город"
Вечерний Тбилиси - Нарикала, Мейдан, Кала убани. Старый город - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Пришли выходные, а значит наступило время для нашей традиционной афиши, которая помогает жителям и гостям столицы Грузии хорошо провести время в эти осенние дождливые дни
Мы надеемся, что вас не напугала погода в Тбилиси. А если да, то срочно сгоняйте хандру, берите с собой зонтик и айда за хорошим настроением!

Увидеть "Triptychos"

Когда: до 7 ноября
Где: галерея им. Д. Шеварднадзе (пр. Руставели, 11)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/182235917371180/?ref=newsfeed
Предлагаем отправиться на персональную выставку грузинского художника Левана Сонгулашвили. "Триптих" – это выставка, которая объединяет настенную живопись, инсталляции, живопись и звук. Экспозиция иммерсивная по своей природе и включает три зала музея, образующих триптих.

Прогуляться на уличном рынке

© Facebook / STALLTbilisi Street Market - уличный рынок, торговля сувенирами и предметами ручной работы
Tbilisi Street Market - уличный рынок, торговля сувенирами и предметами ручной работы - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
Tbilisi Street Market - уличный рынок, торговля сувенирами и предметами ручной работы
© Facebook / STALL
Когда: 9, 10 октября, 12:00 - 21:00
Где: пр. Ш.Руставели
Подробнее: https://www.facebook.com/events/562644354987533/?ti=ls
Тбилисский базар уже четвертый год приглашает в свои ряды любителей образцов народного промысла Грузии, а также оригинальных авторских аксессуаров и подарков Made in Georgia. Мероприятие хорошо не только тем, что гости тут могут найти много разных интересных вещичек, но и прогуляться по проспекту, насладившись видами осеннего Тбилиси.

Завести щенка

© AFP / Mike Coppola / Getty Images Щенок во время недели моды в Нью-Йорке
Щенок во время недели моды в Нью-Йорке - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
Щенок во время недели моды в Нью-Йорке
© AFP / Mike Coppola / Getty Images
Когда: 10 октября, 14:00
Где: парк Деда Эна
Подробнее: https://www.facebook.com/events/139521758391520/?active_tab=discussion
По случаю Международного дня защиты животных, который проводится 4 октября каждого года, проводится акция по дарению щенков. Каждый желающий сможет забрать щеночка или же просто поиграть с ними, поговорить с волонтерами, чтобы узнать что-то новое или же оставить пожертвования.

Развлечься в клубе

© Pixabay / ActivediaНочной клуб
Ночной клуб - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
Ночной клуб
© Pixabay / Activedia
Когда: 8-9 октября
Где: клуб Khidi
Подробнее: https://www.facebook.com/events/884553549123553
Тбилисский ночной клуб Khidi запускает 16-часовое пилотное мероприятие Open Culture, в рамках которого будут играть резиденты клуба и представители новой волны. Open Culture – платформа, поддерживающая Фонд восстановления электронной музыки и клубной культуры, а также недоминантную культуру и творческие коллективы. Посетить мероприятие смогут полностью вакцинированные лица (через 2 недели после второй прививки), лица, которые перенесли коронавирус в течение последних 6 месяцев, а также с отрицательными результатами ПЦР-теста за последние 48 часов.

Открыть новое пространство

© Sputnik / Ekaterina MikaridzeОн добрый и задорный
Он добрый и задорный - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
Он добрый и задорный
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Когда: ежедневно, кроме понедельника
Где: парк Мтацминда
Подробности: https://biletebi.ge/sphero?fbclid=IwAR3JqOx0aExZOTxvWvoiEBCBm7fLzVMrjW1aClbYNFZdAzy65p4JOO1qHNY
Парк Мтацминда приглашает гостей в новое интересное пространство. SPHERO – это куполообразный экран, который рассказывает о мире с помощью аудиовизуальных изображений на 360 градусов. Это способ развлечения и познания, который захватывает. Он полностью покрывает пространство и делает зрителя частью впечатляющих изображений. Пространство разработано для зрителей любого возраста.

Посмотреть на "Древо желания"

© Sputnik / Levan AvlabreliСпектакль в театре пантомимы
Спектакль в театре пантомимы - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
Спектакль в театре пантомимы
© Sputnik / Levan Avlabreli
Когда: 8, 9 октября
Где: Театр Шаликашвили (пр. Ш. Руставели, 37)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/1182741732248047/?ref=newsfeed
Театр пантомимы Шаликашвили открывает новый театральный сезон постановкой "Древо желания". У каждого человека свои мечты и стремления, и спектакль показывает видение разных людей и их воображение в третьем измерении.

Пойти на книжный фестиваль

© photo: Sputnik / StringerФредерик Бегбедер "Уна & Сэлинджер"
Фредерик Бегбедер Уна & Сэлинджер - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
Фредерик Бегбедер "Уна & Сэлинджер"
© photo: Sputnik / Stringer
Когда: 10 октября
Где: парк Деда Эна
Подробнее: https://www.facebook.com/events/400161508219928/?ti=ls
Если вам уже надоели эти дождливые и серые дни, то бегите на книжный фестиваль, чтобы порадовать себя в эти дни скидками на книги и аксессуары, которые можно будет приобрести. Помимо этого, на фестивале будут различные развлекательные мероприятия.

Найти прекрасное в простом

© Facebook / Window ProjectВыставка художника Алексея Дубинского
Выставка художника Алексея Дубинского - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
Выставка художника Алексея Дубинского
© Facebook / Window Project
Когда: до 21 ноября
Где: галерея Window Project (ул. Э. Татишвили, 9)
Подробнее: https://www.facebook.com/events/1154390088385529/?active_tab=discussion
Персональная выставка художника Алексея Дубинского "Дневники. Жизнь Евы и другие заметки" проходит в тбилисской галерее Window Project. Экспозиция "Дневники. Жизнь Евы и другие заметки" рассказывает историю повседневной жизни Евы и ее подробности. Ева у художника – олицетворение души человека, потерянного в каждодневной жизни.

Посмотреть абсурдную комедию

© photo: Movement Theatre / FBТеатр движения Кахи Бакурадзе
Театр движения Кахи Бакурадзе - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
Театр движения Кахи Бакурадзе
© photo: Movement Theatre / FB
Когда: 9-10 октября
Где: Театр движения (пр. Д. Агмашенебели, 182)
Подробнее: https://www.facebook.com/movementtheatre
Чтобы развлечься или даже отвлечься, предлагаем вам пойти на комедию в Театре движения "За масками". По сюжету, действие проходит на репетиции вокального хора, где царит суматоха за несколько дней до концерта. Вокалисты-пьяницы срывают репетицию, любовница дирижера ревнует другого, либретто не готово, а дирижера приходится приводить в чувство.

Что в театре?

8 октября в Грибоедовском театре – "Записки сумасшедшего"
8 октября в Свободном театре – "Когда ты соскучишься по мне"
8 октября в Театральном движении "Хараки" – "Три сестры"
8 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Бред двоих"
8, 9, 10 октября в Театре Туманишвили – "Зеленая карта"
© photo: courtesy of Griboedov TheatreСпектакль "Записки сумасшедшего" Театра Грибоедова
Спектакль Записки сумасшедшего Театра Грибоедова - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
Спектакль "Записки сумасшедшего" Театра Грибоедова
© photo: courtesy of Griboedov Theatre
9 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"
9 октября в Грибоедовском театре – "Гроза"
9 октября в театре Руставели – "Однажды… Только…"
9 октября в Свободном театре – "Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?"
9, 10 октября в Театре на Атонели – "Боги"
9 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Одиночество"
© Sputnik / Alexander Imedashvili"Свободный театр" (Liberty Theatre)
Свободный театр (Liberty Theatre) - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2021
"Свободный театр" (Liberty Theatre)
© Sputnik / Alexander Imedashvili
10 октября в Грибоедовском театре – "Аленький цветочек"
10 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"
10 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"
10 октября в Театре Руставели – "Конец игры"
10 октября в Свободном театре – "Упаси нас, Господь".

Что посмотреть в кино?

"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)
"Форсаж 9" (боевик, триллер)
"Шан-Чи и легенда десяти колец" (фантастика, фэнтези, боевик, приключения)
"Отряд самоубийц: Миссия навылет" (боевик, фантастика, комедия, фэнтези)
"Злое" (ужасы, детектив)
"После. Глава 3" (драма)
"Главный герой" (остросюжетный, комедия)
"Персона №2" (драма)
"Клаустрофобы 2: Лига выживших" (ужасы, боевик)
"Телохранитель жены киллера" (боевик, комедия)
"Воспоминания" (фантастика, триллер, мелодрама)
"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения)

Мультфильмы:

"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)
"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТЫХ ВЫХОДНЫХ!
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
100000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:56Обрушение жилого дома в Батуми: люди просят помощи из завалов
13:47Ребенок, которого достали из завалов в Батуми, находится в сознании
13:13Обрушение жилого дома в Батуми: МВД Грузии стягивает дополнительные силы к месту трагедии
13:10Невакцинированных сотрудников школ Грузии будут тестировать на COVID-19 раз в неделю
12:54Людей спасают из-под завалов рухнувшего здания в Батуми
12:54Из-за тревожности: Адель рассказала, как ей удалось похудеть на 45 кг
12:39Джаба Канкава проведет сотый матч за сборную Грузии по футболу – это повторение рекорда
12:23Грузия и Черногория подписали соглашение о реадмиссии
12:15В Батуми рухнул пятиэтажный жилой дом
12:07"Веном 2", море выставок, театр и развлечения: куда пойти 8-10 октября в Тбилиси?
11:52COVID-статистика Грузии: число инфицированных растет
11:38"Будет сложно, но необходимо" – глава МИД Грузии о формате "3+3" с участием России
11:20Актер Ираклий Маруашвили стал звездой клипа немецкого рэпера Apache 207
11:05Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 661
10:56В Западной Грузии задержаны кладбищенские вандалы
10:22За каждого вакцинированного 20 лари – в Грузии вводится система поощрения врачей
10:07Зима будет тяжелой: генерал Мороз побеждает Грету Тунберг
09:36Кипр-Хорватия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
09:20Курс лари на пятницу – 3,1449 GEL/$1
09:01Численный состав сил обороны Грузии в 2022 году не превысит 37 тысяч