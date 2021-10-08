"Веном 2", море выставок, театр и развлечения: куда пойти 8-10 октября в Тбилиси?
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Пришли выходные, а значит наступило время для нашей традиционной афиши, которая помогает жителям и гостям столицы Грузии хорошо провести время в эти осенние дождливые дни
Мы надеемся, что вас не напугала погода в Тбилиси. А если да, то срочно сгоняйте хандру, берите с собой зонтик и айда за хорошим настроением!
Увидеть "Triptychos"
Когда: до 7 ноября
Где: галерея им. Д. Шеварднадзе (пр. Руставели, 11)
Предлагаем отправиться на персональную выставку грузинского художника Левана Сонгулашвили. "Триптих" – это выставка, которая объединяет настенную живопись, инсталляции, живопись и звук. Экспозиция иммерсивная по своей природе и включает три зала музея, образующих триптих.
Прогуляться на уличном рынке
© Facebook / STALLTbilisi Street Market - уличный рынок, торговля сувенирами и предметами ручной работы
Tbilisi Street Market - уличный рынок, торговля сувенирами и предметами ручной работы
Когда: 9, 10 октября, 12:00 - 21:00
Где: пр. Ш.Руставели
Тбилисский базар уже четвертый год приглашает в свои ряды любителей образцов народного промысла Грузии, а также оригинальных авторских аксессуаров и подарков Made in Georgia. Мероприятие хорошо не только тем, что гости тут могут найти много разных интересных вещичек, но и прогуляться по проспекту, насладившись видами осеннего Тбилиси.
Завести щенка
© AFP / Mike Coppola / Getty Images Щенок во время недели моды в Нью-Йорке
Щенок во время недели моды в Нью-Йорке
© AFP / Mike Coppola / Getty Images
Когда: 10 октября, 14:00
Где: парк Деда Эна
По случаю Международного дня защиты животных, который проводится 4 октября каждого года, проводится акция по дарению щенков. Каждый желающий сможет забрать щеночка или же просто поиграть с ними, поговорить с волонтерами, чтобы узнать что-то новое или же оставить пожертвования.
Развлечься в клубе
Когда: 8-9 октября
Где: клуб Khidi
Тбилисский ночной клуб Khidi запускает 16-часовое пилотное мероприятие Open Culture, в рамках которого будут играть резиденты клуба и представители новой волны. Open Culture – платформа, поддерживающая Фонд восстановления электронной музыки и клубной культуры, а также недоминантную культуру и творческие коллективы. Посетить мероприятие смогут полностью вакцинированные лица (через 2 недели после второй прививки), лица, которые перенесли коронавирус в течение последних 6 месяцев, а также с отрицательными результатами ПЦР-теста за последние 48 часов.
Открыть новое пространство
Он добрый и задорный
Когда: ежедневно, кроме понедельника
Где: парк Мтацминда
Парк Мтацминда приглашает гостей в новое интересное пространство. SPHERO – это куполообразный экран, который рассказывает о мире с помощью аудиовизуальных изображений на 360 градусов. Это способ развлечения и познания, который захватывает. Он полностью покрывает пространство и делает зрителя частью впечатляющих изображений. Пространство разработано для зрителей любого возраста.
Посмотреть на "Древо желания"
© Sputnik / Levan AvlabreliСпектакль в театре пантомимы
Спектакль в театре пантомимы
© Sputnik / Levan Avlabreli
Когда: 8, 9 октября
Где: Театр Шаликашвили (пр. Ш. Руставели, 37)
Театр пантомимы Шаликашвили открывает новый театральный сезон постановкой "Древо желания". У каждого человека свои мечты и стремления, и спектакль показывает видение разных людей и их воображение в третьем измерении.
Пойти на книжный фестиваль
© photo: Sputnik / StringerФредерик Бегбедер "Уна & Сэлинджер"
Фредерик Бегбедер "Уна & Сэлинджер"
© photo: Sputnik / Stringer
Когда: 10 октября
Где: парк Деда Эна
Если вам уже надоели эти дождливые и серые дни, то бегите на книжный фестиваль, чтобы порадовать себя в эти дни скидками на книги и аксессуары, которые можно будет приобрести. Помимо этого, на фестивале будут различные развлекательные мероприятия.
Найти прекрасное в простом
© Facebook / Window ProjectВыставка художника Алексея Дубинского
Выставка художника Алексея Дубинского
© Facebook / Window Project
Когда: до 21 ноября
Где: галерея Window Project (ул. Э. Татишвили, 9)
Персональная выставка художника Алексея Дубинского "Дневники. Жизнь Евы и другие заметки" проходит в тбилисской галерее Window Project. Экспозиция "Дневники. Жизнь Евы и другие заметки" рассказывает историю повседневной жизни Евы и ее подробности. Ева у художника – олицетворение души человека, потерянного в каждодневной жизни.
Посмотреть абсурдную комедию
Театр движения Кахи Бакурадзе
Когда: 9-10 октября
Где: Театр движения (пр. Д. Агмашенебели, 182)
Подробнее: https://www.facebook.com/movementtheatre
Чтобы развлечься или даже отвлечься, предлагаем вам пойти на комедию в Театре движения "За масками". По сюжету, действие проходит на репетиции вокального хора, где царит суматоха за несколько дней до концерта. Вокалисты-пьяницы срывают репетицию, любовница дирижера ревнует другого, либретто не готово, а дирижера приходится приводить в чувство.
Что в театре?
8 октября в Грибоедовском театре – "Записки сумасшедшего"
8 октября в Свободном театре – "Когда ты соскучишься по мне"
8 октября в Театральном движении "Хараки" – "Три сестры"
8 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Бред двоих"
8, 9, 10 октября в Театре Туманишвили – "Зеленая карта"
Спектакль "Записки сумасшедшего" Театра Грибоедова
9 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"
9 октября в Грибоедовском театре – "Гроза"
9 октября в театре Руставели – "Однажды… Только…"
9 октября в Свободном театре – "Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?"
9, 10 октября в Театре на Атонели – "Боги"
9 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Одиночество"
"Свободный театр" (Liberty Theatre)
10 октября в Грибоедовском театре – "Аленький цветочек"
10 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"
10 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"
10 октября в Театре Руставели – "Конец игры"
10 октября в Свободном театре – "Упаси нас, Господь".
Что посмотреть в кино?
"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)
"Форсаж 9" (боевик, триллер)
"Шан-Чи и легенда десяти колец" (фантастика, фэнтези, боевик, приключения)
"Отряд самоубийц: Миссия навылет" (боевик, фантастика, комедия, фэнтези)
"Злое" (ужасы, детектив)
"После. Глава 3" (драма)
"Главный герой" (остросюжетный, комедия)
"Персона №2" (драма)
"Клаустрофобы 2: Лига выживших" (ужасы, боевик)
"Телохранитель жены киллера" (боевик, комедия)
"Воспоминания" (фантастика, триллер, мелодрама)
"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения)
Мультфильмы:
"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)
"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТЫХ ВЫХОДНЫХ!
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