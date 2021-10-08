https://sputnik-georgia.ru/20211008/venom-2-more-vystavok-teatr-i-razvlecheniya-kuda-poyti-8-10-oktyabrya-v-tbilisi-260326637.html

"Веном 2", море выставок, театр и развлечения: куда пойти 8-10 октября в Тбилиси?

"Веном 2", море выставок, театр и развлечения: куда пойти 8-10 октября в Тбилиси?

Пришли выходные, а значит наступило время для нашей традиционной афиши, которая помогает жителям и гостям столицы Грузии хорошо провести время в эти осенние... 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T12:07+0400

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грузия

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Мы надеемся, что вас не напугала погода в Тбилиси. А если да, то срочно сгоняйте хандру, берите с собой зонтик и айда за хорошим настроением!Увидеть "Triptychos"Когда: до 7 ноябряГде: галерея им. Д. Шеварднадзе (пр. Руставели, 11)Подробнее: https://www.facebook.com/events/182235917371180/?ref=newsfeedПредлагаем отправиться на персональную выставку грузинского художника Левана Сонгулашвили. "Триптих" – это выставка, которая объединяет настенную живопись, инсталляции, живопись и звук. Экспозиция иммерсивная по своей природе и включает три зала музея, образующих триптих.Прогуляться на уличном рынкеКогда: 9, 10 октября, 12:00 - 21:00Где: пр. Ш.РуставелиПодробнее: https://www.facebook.com/events/562644354987533/?ti=lsТбилисский базар уже четвертый год приглашает в свои ряды любителей образцов народного промысла Грузии, а также оригинальных авторских аксессуаров и подарков Made in Georgia. Мероприятие хорошо не только тем, что гости тут могут найти много разных интересных вещичек, но и прогуляться по проспекту, насладившись видами осеннего Тбилиси.Завести щенкаКогда: 10 октября, 14:00Где: парк Деда ЭнаПодробнее: https://www.facebook.com/events/139521758391520/?active_tab=discussionПо случаю Международного дня защиты животных, который проводится 4 октября каждого года, проводится акция по дарению щенков. Каждый желающий сможет забрать щеночка или же просто поиграть с ними, поговорить с волонтерами, чтобы узнать что-то новое или же оставить пожертвования.Развлечься в клубеКогда: 8-9 октябряГде: клуб KhidiПодробнее: https://www.facebook.com/events/884553549123553Тбилисский ночной клуб Khidi запускает 16-часовое пилотное мероприятие Open Culture, в рамках которого будут играть резиденты клуба и представители новой волны. Open Culture – платформа, поддерживающая Фонд восстановления электронной музыки и клубной культуры, а также недоминантную культуру и творческие коллективы. Посетить мероприятие смогут полностью вакцинированные лица (через 2 недели после второй прививки), лица, которые перенесли коронавирус в течение последних 6 месяцев, а также с отрицательными результатами ПЦР-теста за последние 48 часов.Открыть новое пространствоКогда: ежедневно, кроме понедельникаГде: парк МтацминдаПодробности: https://biletebi.ge/sphero?fbclid=IwAR3JqOx0aExZOTxvWvoiEBCBm7fLzVMrjW1aClbYNFZdAzy65p4JOO1qHNYПарк Мтацминда приглашает гостей в новое интересное пространство. SPHERO – это куполообразный экран, который рассказывает о мире с помощью аудиовизуальных изображений на 360 градусов. Это способ развлечения и познания, который захватывает. Он полностью покрывает пространство и делает зрителя частью впечатляющих изображений. Пространство разработано для зрителей любого возраста.Посмотреть на "Древо желания"Когда: 8, 9 октябряГде: Театр Шаликашвили (пр. Ш. Руставели, 37)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1182741732248047/?ref=newsfeedТеатр пантомимы Шаликашвили открывает новый театральный сезон постановкой "Древо желания". У каждого человека свои мечты и стремления, и спектакль показывает видение разных людей и их воображение в третьем измерении.Пойти на книжный фестивальКогда: 10 октябряГде: парк Деда ЭнаПодробнее: https://www.facebook.com/events/400161508219928/?ti=lsЕсли вам уже надоели эти дождливые и серые дни, то бегите на книжный фестиваль, чтобы порадовать себя в эти дни скидками на книги и аксессуары, которые можно будет приобрести. Помимо этого, на фестивале будут различные развлекательные мероприятия.Найти прекрасное в простомКогда: до 21 ноябряГде: галерея Window Project (ул. Э. Татишвили, 9)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1154390088385529/?active_tab=discussionПерсональная выставка художника Алексея Дубинского "Дневники. Жизнь Евы и другие заметки" проходит в тбилисской галерее Window Project. Экспозиция "Дневники. Жизнь Евы и другие заметки" рассказывает историю повседневной жизни Евы и ее подробности. Ева у художника – олицетворение души человека, потерянного в каждодневной жизни. Посмотреть абсурдную комедиюКогда: 9-10 октябряГде: Театр движения (пр. Д. Агмашенебели, 182)Подробнее: https://www.facebook.com/movementtheatreЧтобы развлечься или даже отвлечься, предлагаем вам пойти на комедию в Театре движения "За масками". По сюжету, действие проходит на репетиции вокального хора, где царит суматоха за несколько дней до концерта. Вокалисты-пьяницы срывают репетицию, любовница дирижера ревнует другого, либретто не готово, а дирижера приходится приводить в чувство.Что в театре?8 октября в Грибоедовском театре – "Записки сумасшедшего"8 октября в Свободном театре – "Когда ты соскучишься по мне"8 октября в Театральном движении "Хараки" – "Три сестры"8 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Бред двоих"8, 9, 10 октября в Театре Туманишвили – "Зеленая карта"9 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"9 октября в Грибоедовском театре – "Гроза"9 октября в театре Руставели – "Однажды… Только…"9 октября в Свободном театре – "Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?"9, 10 октября в Театре на Атонели – "Боги"9 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Одиночество"10 октября в Грибоедовском театре – "Аленький цветочек"10 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Алладин"10 октября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Блоха и муравей"10 октября в Театре Руставели – "Конец игры"10 октября в Свободном театре – "Упаси нас, Господь".Что посмотреть в кино?"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)"Форсаж 9" (боевик, триллер)"Шан-Чи и легенда десяти колец" (фантастика, фэнтези, боевик, приключения)"Отряд самоубийц: Миссия навылет" (боевик, фантастика, комедия, фэнтези)"Злое" (ужасы, детектив)"После. Глава 3" (драма)"Главный герой" (остросюжетный, комедия)"Персона №2" (драма)"Клаустрофобы 2: Лига выживших" (ужасы, боевик)"Телохранитель жены киллера" (боевик, комедия)"Воспоминания" (фантастика, триллер, мелодрама)"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения)Мультфильмы:"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).ЖЕЛАЕМ ПРИЯТЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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