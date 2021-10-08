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Врачи борются за жизнь выжившей при обрушении дома в Батуми женщины
Врачи борются за жизнь выжившей при обрушении дома в Батуми женщины
Молодая женщина помещена в Батумскую реферальную больницу, она в тяжелом состоянии 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T21:58+0400
2021-10-08T22:25+0400
происшествия
новости
грузия
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Врачи оценивают состояние женщины, извлеченной спасателями из развалин дома в Батуми, как очень тяжелое.Пятиэтажный дом на улице 26 Мая обвалился в полдень 8 октября. Под обломками оказались около 10-15 человек, жильцы дома. После девяти часов разборки завалов, спасателям удалось вытащить молодую женщину, которая сразу же была доставлена в клинику. Сейчас спасатели пытаются добраться для двух ее детей - двух и девяти лет.По словам главы Минздрава Аджарии Нино Нижарадзе, пациентка в сознании и ее всесторонне обследуют."Из обломков к этому времени достали только одну женщину, которая переведена в клинику с политравмой (множественные травматические повреждения органов или тканей –ред.), она в тяжелом состоянии... В настоящее время в клинику доставлен только один пострадавший - эта женщина", - заявила Нижарадзе.Как отметила глава Минздрава Аджарии, все клиники мобилизованы и готовы принять пострадавших.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, обрушение жилого дома в батуми

Врачи борются за жизнь выжившей при обрушении дома в Батуми женщины

21:58 08.10.2021 (обновлено: 22:25 08.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНочная спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Батуми 8 октября 2021 года
Ночная спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Батуми 8 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Молодая женщина помещена в Батумскую реферальную больницу, она в тяжелом состоянии
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Врачи оценивают состояние женщины, извлеченной спасателями из развалин дома в Батуми, как очень тяжелое.
Пятиэтажный дом на улице 26 Мая обвалился в полдень 8 октября. Под обломками оказались около 10-15 человек, жильцы дома.
После девяти часов разборки завалов, спасателям удалось вытащить молодую женщину, которая сразу же была доставлена в клинику. Сейчас спасатели пытаются добраться для двух ее детей - двух и девяти лет.
По словам главы Минздрава Аджарии Нино Нижарадзе, пациентка в сознании и ее всесторонне обследуют.
"Из обломков к этому времени достали только одну женщину, которая переведена в клинику с политравмой (множественные травматические повреждения органов или тканей –ред.), она в тяжелом состоянии... В настоящее время в клинику доставлен только один пострадавший - эта женщина", - заявила Нижарадзе.
Как отметила глава Минздрава Аджарии, все клиники мобилизованы и готовы принять пострадавших.
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