https://sputnik-georgia.ru/20211008/vrachi-boryutsya-za-zhizn-vyzhivshey-pri-obrushenii-doma-v-batumi-zhenschiny-260377455.html

Врачи борются за жизнь выжившей при обрушении дома в Батуми женщины

Врачи борются за жизнь выжившей при обрушении дома в Батуми женщины

Молодая женщина помещена в Батумскую реферальную больницу, она в тяжелом состоянии 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T21:58+0400

2021-10-08T21:58+0400

2021-10-08T22:25+0400

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обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Врачи оценивают состояние женщины, извлеченной спасателями из развалин дома в Батуми, как очень тяжелое.Пятиэтажный дом на улице 26 Мая обвалился в полдень 8 октября. Под обломками оказались около 10-15 человек, жильцы дома. После девяти часов разборки завалов, спасателям удалось вытащить молодую женщину, которая сразу же была доставлена в клинику. Сейчас спасатели пытаются добраться для двух ее детей - двух и девяти лет.По словам главы Минздрава Аджарии Нино Нижарадзе, пациентка в сознании и ее всесторонне обследуют."Из обломков к этому времени достали только одну женщину, которая переведена в клинику с политравмой (множественные травматические повреждения органов или тканей –ред.), она в тяжелом состоянии... В настоящее время в клинику доставлен только один пострадавший - эта женщина", - заявила Нижарадзе.Как отметила глава Минздрава Аджарии, все клиники мобилизованы и готовы принять пострадавших.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, обрушение жилого дома в батуми