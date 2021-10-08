https://sputnik-georgia.ru/20211008/zhenschina-kotoruyu-vytaschili-spasateli-iz-razvalov-provela-pod-oblomkami-doma-devyat-chasov-260374602.html

Женщина, которую вытащили спасатели из развалин, провела под обломками дома девять часов

Женщина, которую вытащили спасатели из развалин, провела под обломками дома девять часов

Спасатели достали из развалин обрушившегося дома первого живого человека - молодая женщина уже под присмотром врачей 08.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-08T20:30+0400

2021-10-08T20:30+0400

2021-10-08T22:05+0400

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обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 8 окт – Sputnik. Первую спасенную из обломков обрушенного дома в Батуми женщину встретили овациями.Молодая женщина провела под завалами девять часов, прежде чем на помощь ей пришли спасатели. На носилках спасатели доставили ее к машине скорой помощи, где ей сразу оказали медицинскую помощь.Как передает ТВ "Рустави-2" со слов мужа женщины, они жили в этом доме на четвертом этаже. У них двое детей - двух и девяти лет. Дома были жена и дети, их сейчас и ищут спасатели.До этого были спасены мужчина и двое детей, но их спасателям пришлось извлекать из машин, припаркованных возле дома и заваленных обломками.Спасательная операция с наступлением темноты не прекращалась, площадка освещена мощными прожекторами. Работают около 300 спасателей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, обрушение жилого дома в батуми