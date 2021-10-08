https://sputnik-georgia.ru/20211008/zhenschina-kotoruyu-vytaschili-spasateli-iz-razvalov-provela-pod-oblomkami-doma-devyat-chasov-260374602.html
Женщина, которую вытащили спасатели из развалин, провела под обломками дома девять часов
Женщина, которую вытащили спасатели из развалин, провела под обломками дома девять часов
Спасатели достали из развалин обрушившегося дома первого живого человека - молодая женщина уже под присмотром врачей 08.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-08T20:30+0400
2021-10-08T20:30+0400
2021-10-08T22:05+0400
происшествия
новости
грузия
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 8 окт – Sputnik. Первую спасенную из обломков обрушенного дома в Батуми женщину встретили овациями.Молодая женщина провела под завалами девять часов, прежде чем на помощь ей пришли спасатели. На носилках спасатели доставили ее к машине скорой помощи, где ей сразу оказали медицинскую помощь.Как передает ТВ "Рустави-2" со слов мужа женщины, они жили в этом доме на четвертом этаже. У них двое детей - двух и девяти лет. Дома были жена и дети, их сейчас и ищут спасатели.До этого были спасены мужчина и двое детей, но их спасателям пришлось извлекать из машин, припаркованных возле дома и заваленных обломками.Спасательная операция с наступлением темноты не прекращалась, площадка освещена мощными прожекторами. Работают около 300 спасателей.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, обрушение жилого дома в батуми
Женщина, которую вытащили спасатели из развалин, провела под обломками дома девять часов
20:30 08.10.2021 (обновлено: 22:05 08.10.2021)
Спасатели достали из развалин обрушившегося дома первого живого человека - молодая женщина уже под присмотром врачей
ТБИЛИСИ, 8 окт – Sputnik. Первую спасенную из обломков обрушенного дома в Батуми женщину встретили овациями.
Молодая женщина провела под завалами девять часов, прежде чем на помощь ей пришли спасатели. На носилках спасатели доставили ее к машине скорой помощи, где ей сразу оказали медицинскую помощь.
Как передает ТВ "Рустави-2" со слов мужа женщины, они жили в этом доме на четвертом этаже. У них двое детей - двух и девяти лет. Дома были жена и дети, их сейчас и ищут спасатели.
До этого были спасены мужчина и двое детей, но их спасателям пришлось извлекать из машин, припаркованных возле дома и заваленных обломками.
Спасательная операция с наступлением темноты не прекращалась, площадка освещена мощными прожекторами. Работают около 300 спасателей.
Делается все возможное, чтобы вытащить людей из-под завалов
- Гарибашвили
Последствия разрушения дома
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В Батуми открыт центр помощи пострадавшим
в результате обрушения жилого дома
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