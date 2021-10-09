https://sputnik-georgia.ru/20211009/advokat-saakashvili-upotreblenie-vody-s-medom--odna-iz-form-golodaniya-260394036.html
Адвокат Саакашвили: употребление воды с медом – одна из форм голодания
Адвокат Саакашвили: употребление воды с медом – одна из форм голодания
В таком случае голодовка более долгосрочная, чем сухая или голодовка только на воде, отметил адвокат экс-президента Грузии 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T19:31+0400
2021-10-09T19:31+0400
2021-10-09T19:31+0400
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Распространенная администрацией тюрем информация подтверждает голодовку экс-президента Михаила Саакашвили, и употребление воды с медом – одна из форм голодания, заявил его адвокат Бека Басилая журналистам.Глава специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхварашвили накануне заявил, что Михаил Саакашвили заказал с помощью тюремной карточки мед и натуральные соки."Распространенная информация полностью соответствует тому, что Миша голодает, так как есть несколько типов голодовки – в том числе сухая голодовка и голодовка с потреблением жидкости. Растворять мед в жидкости – один из видов голодовки, и в таком случае она более долгосрочная, чем сухая голодовка и голодовка только на воде", – сказал Басилая.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В пятницу адвокат экс-президента Бека Басилая заявил, что на восьмой день голодовки Саакашвили похудел более чем на 12 килограммов. Девушка Саакашвили Елизавета Ясько, прибывшая к нему в тюрьму, сказала, что у него начинаются проблемы со здоровьем.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Адвокат Саакашвили: употребление воды с медом – одна из форм голодания
В таком случае голодовка более долгосрочная, чем сухая или голодовка только на воде, отметил адвокат экс-президента Грузии
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Распространенная администрацией тюрем информация подтверждает голодовку экс-президента Михаила Саакашвили, и употребление воды с медом – одна из форм голодания, заявил его адвокат Бека Басилая журналистам.
Глава специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхварашвили накануне заявил, что Михаил Саакашвили заказал с помощью тюремной карточки мед и натуральные соки.
"Распространенная информация полностью соответствует тому, что Миша голодает, так как есть несколько типов голодовки – в том числе сухая голодовка и голодовка с потреблением жидкости. Растворять мед в жидкости – один из видов голодовки, и в таком случае она более долгосрочная, чем сухая голодовка и голодовка только на воде", – сказал Басилая.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В пятницу адвокат экс-президента Бека Басилая заявил, что на восьмой день голодовки Саакашвили похудел более чем на 12 килограммов. Девушка Саакашвили Елизавета Ясько, прибывшая к нему в тюрьму, сказала, что у него начинаются проблемы со здоровьем.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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