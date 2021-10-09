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Азербайджан-Ирландия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Азербайджан-Ирландия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Азербайджана и Ирландии состоится 9 октября в Баку и начнется в 20:00 по тбилисскому времени 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T09:36+0400

2021-10-09T09:36+0400

2021-10-09T09:36+0400

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ирландия

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Вряд ли кто-то мог предположить до начала отборочного цикла ЧМ-2022 по футболу, что матч между сборными Азербайджана и Ирландии станет противостоянием двух аутсайдеров группы "А". Эта встреча состоится в Баку 9 октября и начнется в 20:00 по тбилисскому времени.Сборная Азербайджана, конечно, звезд с неба не хватает. В последних 10 матчах только одна победа в товарищеской игре против Беларуси (2:1). Но на фоне семи поражений и двух ничьих, этот успех является слабым утешением.Хотя в отборочной кампании сентября Азербайджан сотворил чуть ли не главную сенсацию, сыграв на выезде вничью с Ирландией (1:1). Хозяева сумели уйти от поражения лишь за несколько минут до финального свистка. Это свидетельствует о том, что и у "парней в зеленом" далеко не все гладко.Сумеет ли Ирландия взять реванш за потерянные очки у себя дома – вот главный вопрос. Если посмотреть на турнирную таблицу, то после пяти матчей в активе британцев всего два (!) очка и они уступают даже Люксембургу (!), у которого на четыре пункта больше и есть игра в запасе. Есть ощущение, что ирландский футбол в глубоком кризисе и света в конце тоннеля пока не видно. Для справки: ЧМ-2018 и ЕВРО-2020 "парни в зеленом" пропустили. В Катар они, скорее всего, тоже не поедут.И все же фаворитом предстоящего матча букмекеры считают Ирландию. Победа гостей оценивается коэффициентом 2,25 (против 3,65 у Азербайджана). Но лично мне кажется, что на поле Олимпийского стадиона в Баку хозяева выйдут с более сильной мотивацией. Попытаться вновь отобрать очки у "самой" Ирландии перед своими болельщиками, разве это не стимул? Ведь по большому счету, нынешний отборочный цикл для обеих сборных уже закончен.Ставка: Азербайджан не проиграет за 1,65.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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азербайджан, футбол, прогнозы результатов футбольных матчей, ирландия