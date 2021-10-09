https://sputnik-georgia.ru/20211009/batumi-molitsya-za-spasenie-svoikh-sograzhdan-260381716.html
Батуми молится за спасение погребенных под руинами
Батуми молится за спасение погребенных под руинами
Свечи и молитва - это единственное, что люди могут сделать для тех, кто оказался под развалинами обрушившегося дома 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T00:45+0400
2021-10-09T00:45+0400
2021-10-09T09:34+0400
происшествия
новости
грузия
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Несколько сот человек собрались у обрушенного дома на улице 26 Мая в Батуми. Собрались не только родственники и близкие находящихся под завалами, но и жители соседних улиц. Он стоят вдоль всего заграждения со свечами в руках и молятся за спасение тех, кого с 12 часов ищут спасатели в развалинах дома, а каждого спасенного встречают овациями.Люди заполнили всю улицу, следят за спасательной операцией с крыши гаражей и близлежащих домов, сообщает корр. Sputnik с места событий. По последним данным, под завалами находится от 10 до 15 человек, в том числе трое детей. К этому времени извлечь из развалин спасателям удалось пока только двоих - мужчину и женщину. Они живы и уже доставлены в клинику. А самым первым спасатели из заваленной бетонными плитами машины достали двухлетнего мальчика.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, обрушение жилого дома в батуми
Батуми молится за спасение погребенных под руинами
00:45 09.10.2021 (обновлено: 09:34 09.10.2021)
Свечи и молитва - это единственное, что люди могут сделать для тех, кто оказался под развалинами обрушившегося дома
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Несколько сот человек собрались у обрушенного дома на улице 26 Мая в Батуми.
Собрались не только родственники и близкие находящихся под завалами, но и жители соседних улиц. Он стоят вдоль всего заграждения со свечами в руках и молятся за спасение тех, кого с 12 часов ищут спасатели в развалинах дома, а каждого спасенного встречают овациями.
Люди заполнили всю улицу, следят за спасательной операцией с крыши гаражей и близлежащих домов, сообщает корр. Sputnik
с места событий.
По последним данным, под завалами находится от 10 до 15 человек, в том числе трое детей. К этому времени извлечь из развалин спасателям удалось пока только двоих - мужчину и женщину. Они живы и уже доставлены в клинику. А самым первым спасатели из заваленной бетонными плитами машины достали двухлетнего мальчика.
Делается все возможное, чтобы вытащить людей из-под завалов
- Гарибашвили
Последствия разрушения дома
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В Батуми открыт центр помощи пострадавшим
в результате обрушения жилого дома
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