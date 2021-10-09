https://sputnik-georgia.ru/20211009/chuda-ne-sluchilos-batumi-oplakivaet-pogibshikh-pri-obrushenii-doma---video-260399603.html

Чуда не случилось: Батуми оплакивает погибших при обрушении дома - видео

Чуда не случилось: Батуми оплакивает погибших при обрушении дома - видео

Спасатели нашли еще одного погибшего под обломками дома в Батуми. Число погибших в результате трагедии достигло девяти, среди них - трое детей. Смотрите в... 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T18:56+0400

2021-10-09T18:56+0400

2021-10-09T18:59+0400

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обрушение жилого дома в батуми

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Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, состояние одного спасенного остается тяжелым. В память о жертвах трагедии 11 октября объявлено в Грузии днем траура. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Более суток на месте катастрофы продолжалась спасательная операция. Люди с надеждой ждали, что из-под обломков здания удастся извлечь живыми их близких и родных. Но чуда не произошло. Практически все, кто находился в здании в момент обрушения, погибли.МВД Грузии в связи с трагическим происшествием задержало трех человек - владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они грубо нарушили правила безопасности, что и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома. Следствие продолжается.

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