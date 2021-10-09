https://sputnik-georgia.ru/20211009/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-za-sutki-260389385.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки

На данный момент в Грузии состояние 945 пациентов тяжелое, из них 257 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T12:31+0400

2021-10-09T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 38 042 теста на коронавирус: 23 889 – на антиген, 14 153 – ПЦР-теста, и выявлено 2 844 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 631 563 случая инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 814 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 598 468 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 29 человек, а с начала пандемии – 9 221.Из 2 844 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 775. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 23 848 активных случаев, из них 4 203 нуждается в стационарном лечении. Состояние 945 пациентов тяжелое, из них 257 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 667 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 18 978 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 67 человек, а в самоизоляции – 17 646.Показатель положительности по данным на 8 октября составляет 7,48%, за две недели – 5,94%, за семь дней – 7,01%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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