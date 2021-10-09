Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией.
https://sputnik-georgia.ru/20211009/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-za-sutki-260389385.html
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки
На данный момент в Грузии состояние 945 пациентов тяжелое, из них 257 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T12:31+0400
2021-10-09T13:04+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1e/260047427_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_6c224c80b35b65e715a7623a386f87d6.jpg
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 38 042 теста на коронавирус: 23 889 – на антиген, 14 153 – ПЦР-теста, и выявлено 2 844 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 631 563 случая инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 814 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 598 468 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 29 человек, а с начала пандемии – 9 221.Из 2 844 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 775. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 23 848 активных случаев, из них 4 203 нуждается в стационарном лечении. Состояние 945 пациентов тяжелое, из них 257 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 667 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 18 978 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 67 человек, а в самоизоляции – 17 646.Показатель положительности по данным на 8 октября составляет 7,48%, за две недели – 5,94%, за семь дней – 7,01%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1e/260047427_559:0:3288:2047_1920x0_80_0_0_9d83806d0dc9acedca197f84f6fd6cef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки

12:31 09.10.2021 (обновлено: 13:04 09.10.2021)
476
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
На данный момент в Грузии состояние 945 пациентов тяжелое, из них 257 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 38 042 теста на коронавирус: 23 889 – на антиген, 14 153 – ПЦР-теста, и выявлено 2 844 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 631 563 случая инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 814 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 598 468 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 29 человек, а с начала пандемии – 9 221.
Из 2 844 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 775. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
Аджария – 127
Имерети – 607
Квемо Картли – 154
Шида Картли – 147
Гурия – 116
Самегрело - Земо Сванети – 339
Кахети – 386
Мцхета-Мтианети – 85
Самцхе-Джавахети – 74
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 52.
На данный момент в Грузии 23 848 активных случаев, из них 4 203 нуждается в стационарном лечении. Состояние 945 пациентов тяжелое, из них 257 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 667 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 18 978 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остается 67 человек, а в самоизоляции – 17 646.
Показатель положительности по данным на 8 октября составляет 7,48%, за две недели – 5,94%, за семь дней – 7,01%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000010
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:52Азербайджан соболезнует Грузии из-за трагедии в Батуми
13:40Пашинян выразил соболезнования Гарибашвили в связи с трагедией в Батуми
13:28С момента обрушения дома в Батуми прошли сутки: что известно на данный момент
13:15Спасатели нашли тела еще двух погибших под завалами дома в Батуми
12:57Страшная катастрофа в Батуми: как искали выживших – фото
12:31COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки
11:54В Грузии 11 октября объявлено днем траура
11:35Геологи проверят устойчивость всех построек возле обрушившегося дома в Батуми
11:31Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу Грузия-Греция: судьи, болельщики, время
11:16Тяжелая ночь в Батуми: шансов найти выживших все меньше - видео
11:04У Саакашвили на фоне голодовки развивается анемия, заявил его личный врач
11:02Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 844
10:46В завалах обрушившегося дома в Батуми ищут последних трех человек
10:40"Не ест, пьет сок, денег больше нет" – личный врач Михаила Саакашвили
10:25Спасенная из-под завалов обрушенного дома в Батуми женщина скончалась в больнице
10:04Курс лари на субботу – 3,1298 GEL/$1
09:52Состояние двух вызволенных из-под завалов обрушенного дома в Батуми остается тяжелым
09:35Три человека задержаны в связи с обрушением дома в Батуми
09:01Экспорт грузинского вина продолжает расти – новая статистика
08:15Обрушение жилого дома в Батуми: число погибших возросло до пяти