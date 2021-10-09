https://sputnik-georgia.ru/20211009/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-za-sutki-260389385.html
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки
На данный момент в Грузии состояние 945 пациентов тяжелое, из них 257 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T12:31+0400
2021-10-09T12:31+0400
2021-10-09T13:04+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1e/260047427_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_6c224c80b35b65e715a7623a386f87d6.jpg
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 38 042 теста на коронавирус: 23 889 – на антиген, 14 153 – ПЦР-теста, и выявлено 2 844 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 631 563 случая инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 814 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 598 468 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 29 человек, а с начала пандемии – 9 221.Из 2 844 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 775. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:На данный момент в Грузии 23 848 активных случаев, из них 4 203 нуждается в стационарном лечении. Состояние 945 пациентов тяжелое, из них 257 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 667 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 18 978 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остается 67 человек, а в самоизоляции – 17 646.Показатель положительности по данным на 8 октября составляет 7,48%, за две недели – 5,94%, за семь дней – 7,01%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1e/260047427_559:0:3288:2047_1920x0_80_0_0_9d83806d0dc9acedca197f84f6fd6cef.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе за сутки
12:31 09.10.2021 (обновлено: 13:04 09.10.2021)
На данный момент в Грузии состояние 945 пациентов тяжелое, из них 257 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik.
В Грузии за последние сутки сделано 38 042 теста на коронавирус: 23 889 – на антиген, 14 153 – ПЦР-теста, и выявлено 2 844 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 631 563 случая инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 814 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 598 468 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 29 человек, а с начала пандемии – 9 221.
Из 2 844 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 775. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 339
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 52.
На данный момент в Грузии 23 848 активных случаев, из них 4 203 нуждается в стационарном лечении. Состояние 945 пациентов тяжелое, из них 257 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 667 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 18 978 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остается 67 человек, а в самоизоляции – 17 646.
Показатель положительности по данным на 8 октября составляет 7,48%, за две недели – 5,94%, за семь дней – 7,01%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.