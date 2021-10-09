https://sputnik-georgia.ru/20211009/dtp-na-vostoke-gruzii-dva-cheloveka-pogibli-esche-dva-postradali-260398060.html
ДТП на востоке Грузии: два человека погибли, еще два пострадали
ДТП на востоке Грузии: два человека погибли, еще два пострадали
Пострадавших доставили в клинику, где один из них скончался. Состояние остальных оценивается как тяжелое 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T21:00+0400
2021-10-09T21:00+0400
2021-10-09T21:00+0400
происшествия
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1e/259154275_0:55:3069:1781_1920x0_80_0_0_1cc149f4de2084a3bb1c2dd1a961b2c3.jpg
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В результате аварии в районе Гори два человека погибли, еще двое с различными повреждениями были доставлены в клинику, сообщает Первый канал.По предварительным данным, у села Шавшеби автомобиль из свадебного кортежа сошел с дороги и упал в овраг.В результате погиб находившийся в машине несовершеннолетний. Второй пассажир скончался через несколько часов после поступления в больницу.Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.По факту ведется расследование.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1e/259154275_473:234:2891:2048_1920x0_80_0_0_6298d5856f7259751ac6d49ae0efed94.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия
ДТП на востоке Грузии: два человека погибли, еще два пострадали
Пострадавших доставили в клинику, где один из них скончался. Состояние остальных оценивается как тяжелое
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik.
В результате аварии в районе Гори два человека погибли, еще двое с различными повреждениями были доставлены в клинику, сообщает Первый канал
.
По предварительным данным, у села Шавшеби автомобиль из свадебного кортежа сошел с дороги и упал в овраг.
В результате погиб находившийся в машине несовершеннолетний. Второй пассажир скончался через несколько часов после поступления в больницу.
Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.
По факту ведется расследование.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.