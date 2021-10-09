https://sputnik-georgia.ru/20211009/dtp-na-vostoke-gruzii-dva-cheloveka-pogibli-esche-dva-postradali-260398060.html

ДТП на востоке Грузии: два человека погибли, еще два пострадали

ДТП на востоке Грузии: два человека погибли, еще два пострадали

Пострадавших доставили в клинику, где один из них скончался. Состояние остальных оценивается как тяжелое 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T21:00+0400

2021-10-09T21:00+0400

2021-10-09T21:00+0400

происшествия

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1e/259154275_0:55:3069:1781_1920x0_80_0_0_1cc149f4de2084a3bb1c2dd1a961b2c3.jpg

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В результате аварии в районе Гори два человека погибли, еще двое с различными повреждениями были доставлены в клинику, сообщает Первый канал.По предварительным данным, у села Шавшеби автомобиль из свадебного кортежа сошел с дороги и упал в овраг.В результате погиб находившийся в машине несовершеннолетний. Второй пассажир скончался через несколько часов после поступления в больницу.Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.По факту ведется расследование.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия