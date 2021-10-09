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ДТП на востоке Грузии: два человека погибли, еще два пострадали
ДТП на востоке Грузии: два человека погибли, еще два пострадали
Пострадавших доставили в клинику, где один из них скончался. Состояние остальных оценивается как тяжелое 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T21:00+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В результате аварии в районе Гори два человека погибли, еще двое с различными повреждениями были доставлены в клинику, сообщает Первый канал.По предварительным данным, у села Шавшеби автомобиль из свадебного кортежа сошел с дороги и упал в овраг.В результате погиб находившийся в машине несовершеннолетний. Второй пассажир скончался через несколько часов после поступления в больницу.Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.По факту ведется расследование.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия

ДТП на востоке Грузии: два человека погибли, еще два пострадали

21:00 09.10.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Пострадавших доставили в клинику, где один из них скончался. Состояние остальных оценивается как тяжелое
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В результате аварии в районе Гори два человека погибли, еще двое с различными повреждениями были доставлены в клинику, сообщает Первый канал.
По предварительным данным, у села Шавшеби автомобиль из свадебного кортежа сошел с дороги и упал в овраг.
В результате погиб находившийся в машине несовершеннолетний. Второй пассажир скончался через несколько часов после поступления в больницу.
Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.
По факту ведется расследование.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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