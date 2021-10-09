https://sputnik-georgia.ru/20211009/edinoe-natsdvizhenie-ne-budet-otmenyat-aktsii-protesta-iz-za-tragedii-v-batumi-260398830.html
"Единое нацдвижение" не будет отменять акции протеста из-за трагедии в Батуми
"Единое нацдвижение" не будет отменять акции протеста из-за трагедии в Батуми
"Единое национальное движение" запланировало акцию в Зугдиди на вечер субботы с целью протеста против фальсификации результатов местных выборов 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T18:30+0400
2021-10-09T18:30+0400
2021-10-09T19:42+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
грузия
единое нацдвижение
акция протеста
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" проведет акцию протеста в Зугдиди несмотря на трагедию в Батуми, заявила член партии Анна Цитлидзе.В результате обрушения подъезда жилого дома Батуми по последним данным погибли девять человек, в том числе трое детей. Двое получили повреждения различной тяжести."Из-за траура и трагедии мы изменили формат акции. Акция будет молчаливой, без мегафонов и динамиков, но она обязательно пройдет", – сказала Цитлидзе."Единое национальное движение" запланировало акцию в Зугдиди на вечер субботы. Целью акции будет протест против фальсификации результатов местных выборов и защита голосов своих сторонников.Также в четверг партия планирует провести акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и внеочередных парламентских выборов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, единое нацдвижение, акция протеста, обрушение жилого дома в батуми
"Единое нацдвижение" не будет отменять акции протеста из-за трагедии в Батуми
18:30 09.10.2021 (обновлено: 19:42 09.10.2021)
"Единое национальное движение" запланировало акцию в Зугдиди на вечер субботы с целью протеста против фальсификации результатов местных выборов
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" проведет акцию протеста в Зугдиди несмотря на трагедию в Батуми, заявила член партии Анна Цитлидзе.
В результате обрушения подъезда жилого дома Батуми по последним данным погибли девять человек, в том числе трое детей. Двое получили повреждения различной тяжести.
"Из-за траура и трагедии мы изменили формат акции. Акция будет молчаливой, без мегафонов и динамиков, но она обязательно пройдет", – сказала Цитлидзе.
"Единое национальное движение" запланировало акцию в Зугдиди на вечер субботы. Целью акции будет протест против фальсификации результатов местных выборов и защита голосов своих сторонников.
Также в четверг партия планирует провести акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и внеочередных парламентских выборов.
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