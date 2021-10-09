https://sputnik-georgia.ru/20211009/futbolnyy-match-gruziya-gretsiya-proydet-bez-zriteley-iz-za-tragedii-v-batumi-260394224.html
Футбольный матч Грузия-Греция пройдет без зрителей из-за трагедии в Батуми
Футбольный матч Грузия-Греция пройдет без зрителей из-за трагедии в Батуми
Болельщикам, купившим билет на матч, будет полностью возмещена его стоимость 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T15:00+0400
2021-10-09T15:00+0400
2021-10-09T15:49+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Футбольный матч между сборными Грузии и Греции сегодня пройдет без зрителей из-за трагедии в Батуми, говорится в сообщении на странице Федерации футбола Грузии.Многоэтажка обрушилась в Батуми накануне днем. Число погибших уже достигло восьми. 11 октября в Грузии объявлено днем траура.При этом ФФГ отмечает, что она обратилась в ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча, но получила отказ."Мы обратились с официальным письмом к ФИФА и УЕФА для переноса матча квалификационного этапа Чемпионата мира 2022, запланированного на 9 октября между сборными Грузии и Греции. Управляющие органы мирового и европейского футбола нашу просьбу о переносе матча не удовлетворили", - добавили в ФФГ.Отмечается, что болельщикам, купившим билет на матч, будет полностью возмещена его стоимость.Федерация футбола Грузии выразила соболезнования всем семьям погибших.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Футбольный матч Грузия-Греция пройдет без зрителей из-за трагедии в Батуми
15:00 09.10.2021 (обновлено: 15:49 09.10.2021)
Болельщикам, купившим билет на матч, будет полностью возмещена его стоимость
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik.
Футбольный матч между сборными Грузии и Греции сегодня пройдет без зрителей из-за трагедии в Батуми, говорится в сообщении
на странице Федерации футбола Грузии.
Многоэтажка обрушилась в Батуми накануне днем. Число погибших уже достигло восьми. 11 октября в Грузии объявлено днем траура.
"Из-за трагедии в Батуми матч откроется минутой молчания, а футболисты будут играть с черными повязками. Решение межведомственного совета от 5 октября о допуске на стадион 33% зрителей объявлено потерявшим силу, и матч, к сожалению, пройдет без болельщиков", - говорится в сообщении.
При этом ФФГ отмечает, что она обратилась в ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча, но получила отказ.
"Мы обратились с официальным письмом к ФИФА и УЕФА для переноса матча квалификационного этапа Чемпионата мира 2022, запланированного на 9 октября между сборными Грузии и Греции. Управляющие органы мирового и европейского футбола нашу просьбу о переносе матча не удовлетворили", - добавили в ФФГ.
Отмечается, что болельщикам, купившим билет на матч, будет полностью возмещена его стоимость.
Федерация футбола Грузии выразила соболезнования всем семьям погибших.
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