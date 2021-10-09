https://sputnik-georgia.ru/20211009/futbolnyy-match-gruziya-gretsiya-proydet-bez-zriteley-iz-za-tragedii-v-batumi-260394224.html

Футбольный матч Грузия-Греция пройдет без зрителей из-за трагедии в Батуми

Футбольный матч Грузия-Греция пройдет без зрителей из-за трагедии в Батуми

Болельщикам, купившим билет на матч, будет полностью возмещена его стоимость 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T15:00+0400

2021-10-09T15:00+0400

2021-10-09T15:49+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Футбольный матч между сборными Грузии и Греции сегодня пройдет без зрителей из-за трагедии в Батуми, говорится в сообщении на странице Федерации футбола Грузии.Многоэтажка обрушилась в Батуми накануне днем. Число погибших уже достигло восьми. 11 октября в Грузии объявлено днем траура.При этом ФФГ отмечает, что она обратилась в ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча, но получила отказ."Мы обратились с официальным письмом к ФИФА и УЕФА для переноса матча квалификационного этапа Чемпионата мира 2022, запланированного на 9 октября между сборными Грузии и Греции. Управляющие органы мирового и европейского футбола нашу просьбу о переносе матча не удовлетворили", - добавили в ФФГ.Отмечается, что болельщикам, купившим билет на матч, будет полностью возмещена его стоимость.Федерация футбола Грузии выразила соболезнования всем семьям погибших.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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