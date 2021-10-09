https://sputnik-georgia.ru/20211009/geologi-proveryat-ustoychivost-vsekh-postroek-vozle-obrushivshegosya-doma-v-batumi-260388308.html

Геологи проверят устойчивость всех построек возле обрушившегося дома в Батуми

Геологи проверят устойчивость всех построек возле обрушившегося дома в Батуми

После обрушения дома задержано три человека: владелец квартиры на первом этаже и двое нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T11:35+0400

2021-10-09T11:35+0400

2021-10-09T13:01+0400

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батуми

торнике рижвадзе

обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. После спасательной операции геологи изучат устойчивость всех окружающих построек, сказал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.По его словам, это необходимо сделать, чтобы узнать, насколько безопасно оставаться и жить близ обрушенного дома."МВД уже отреагировало незамедлительно. Три человека задержаны. И, самое главное, нам нужно дождаться окончательных результатов расследования. Мы мобилизовали геологов – как только спасательная операция закончится, они изучат устойчивость всех построек вокруг нее", – сказал Рижвадзе журналистам.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались шесть человек, состояние одного спасенного остается тяжелым.МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.Отмечается, что за преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, батуми, торнике рижвадзе, обрушение жилого дома в батуми