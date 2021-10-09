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Геологи проверят устойчивость всех построек возле обрушившегося дома в Батуми
Геологи проверят устойчивость всех построек возле обрушившегося дома в Батуми
После обрушения дома задержано три человека: владелец квартиры на первом этаже и двое нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T11:35+0400
2021-10-09T13:01+0400
происшествия
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грузия
батуми
торнике рижвадзе
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. После спасательной операции геологи изучат устойчивость всех окружающих построек, сказал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.По его словам, это необходимо сделать, чтобы узнать, насколько безопасно оставаться и жить близ обрушенного дома."МВД уже отреагировало незамедлительно. Три человека задержаны. И, самое главное, нам нужно дождаться окончательных результатов расследования. Мы мобилизовали геологов – как только спасательная операция закончится, они изучат устойчивость всех построек вокруг нее", – сказал Рижвадзе журналистам.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались шесть человек, состояние одного спасенного остается тяжелым.МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.Отмечается, что за преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, батуми, торнике рижвадзе, обрушение жилого дома в батуми

Геологи проверят устойчивость всех построек возле обрушившегося дома в Батуми

11:35 09.10.2021 (обновлено: 13:01 09.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliФото с места обрушения подъезда жилого дома в Батуми. Разрушенное здание
Фото с места обрушения подъезда жилого дома в Батуми. Разрушенное здание - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
После обрушения дома задержано три человека: владелец квартиры на первом этаже и двое нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. После спасательной операции геологи изучат устойчивость всех окружающих построек, сказал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
По его словам, это необходимо сделать, чтобы узнать, насколько безопасно оставаться и жить близ обрушенного дома.
"МВД уже отреагировало незамедлительно. Три человека задержаны. И, самое главное, нам нужно дождаться окончательных результатов расследования. Мы мобилизовали геологов – как только спасательная операция закончится, они изучат устойчивость всех построек вокруг нее", – сказал Рижвадзе журналистам.
Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались шесть человек, состояние одного спасенного остается тяжелым.
МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.
Отмечается, что за преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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