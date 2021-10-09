https://sputnik-georgia.ru/20211009/geologi-proveryat-ustoychivost-vsekh-postroek-vozle-obrushivshegosya-doma-v-batumi-260388308.html
Геологи проверят устойчивость всех построек возле обрушившегося дома в Батуми
Геологи проверят устойчивость всех построек возле обрушившегося дома в Батуми
После обрушения дома задержано три человека: владелец квартиры на первом этаже и двое нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T11:35+0400
2021-10-09T11:35+0400
2021-10-09T13:01+0400
происшествия
новости
грузия
батуми
торнике рижвадзе
обрушение жилого дома в батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/09/260387828_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_0d20f379d529c3eb33ba0ec3173c60bc.jpg
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. После спасательной операции геологи изучат устойчивость всех окружающих построек, сказал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.По его словам, это необходимо сделать, чтобы узнать, насколько безопасно оставаться и жить близ обрушенного дома."МВД уже отреагировало незамедлительно. Три человека задержаны. И, самое главное, нам нужно дождаться окончательных результатов расследования. Мы мобилизовали геологов – как только спасательная операция закончится, они изучат устойчивость всех построек вокруг нее", – сказал Рижвадзе журналистам.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались шесть человек, состояние одного спасенного остается тяжелым.МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.Отмечается, что за преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/09/260387828_137:0:1276:854_1920x0_80_0_0_6fc4e062bedd5f51e40007f3df39315b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, батуми, торнике рижвадзе, обрушение жилого дома в батуми
Геологи проверят устойчивость всех построек возле обрушившегося дома в Батуми
11:35 09.10.2021 (обновлено: 13:01 09.10.2021)
После обрушения дома задержано три человека: владелец квартиры на первом этаже и двое нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. После спасательной операции геологи изучат устойчивость всех окружающих построек, сказал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
По его словам, это необходимо сделать, чтобы узнать, насколько безопасно оставаться и жить близ обрушенного дома.
"МВД уже отреагировало незамедлительно. Три человека задержаны. И, самое главное, нам нужно дождаться окончательных результатов расследования. Мы мобилизовали геологов – как только спасательная операция закончится, они изучат устойчивость всех построек вокруг нее", – сказал Рижвадзе журналистам.
Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались шесть человек, состояние одного спасенного остается тяжелым.
МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.
Отмечается, что за преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.