https://sputnik-georgia.ru/20211009/glava-mvd-gruzii-raboty-po-raschistke-zavalov-obrushennogo-doma-v-batumi-priostanovleny-260397885.html

Глава МВД Грузии: существует угроза обрушения другой части жилого дома в Батуми

Глава МВД Грузии: существует угроза обрушения другой части жилого дома в Батуми

Улица 26 Мая будет перекрыта, как и двор с другой стороны дома, из-за угрозы обрушения оставшейся части здания 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T17:29+0400

2021-10-09T17:29+0400

2021-10-09T18:22+0400

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обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Работы по расчистке завалов в Батуми временно приостанавливаются, чтобы не допустить обрушения другой части жилого дома, заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури."Мы приостанавливаем работу на некоторое время, пока строители не дадут нам права продолжать, так как любое действие может вызвать разрушение", – сказал Гомелаури.По его словам, из-за обрушения подъезда сдвинулись перекрытия, и теперь эксперты вместе со строителями встретятся в мэрии и должны принять решение, в том числе о демонтаже здания.При этом министр отметил, что улица 26 Мая будет перекрыта, как и двор с другой стороны дома, из-за угрозы обрушения оставшейся части здания."В первую очередь эксперты и геологи оценят состояние здания, и после будет принято решение. Остальные службы сделают все, чтобы люди были защищены", – добавил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Скончались девять человек, состояние одного спасенного остается тяжелым.МВД Грузии в связи с обрушением задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. По данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома.За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.В память о жертвах трагедии 11 октября объявлено в Грузии днем траура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, батуми, обрушение жилого дома в батуми