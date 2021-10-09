https://sputnik-georgia.ru/20211009/goroskop-na-segodnya-10-oktyabrya-2021-po-znakam-zodiaka-260382825.html

Гороскоп на сегодня 10 октября 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 10 октября 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на воскресенье, 10 октября, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на... 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T10:32+0400

2021-10-09T10:32+0400

2021-10-09T10:32+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 10 октября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнам 10 октября космос обещает удачный день. Положительные тенденции обеспечат сегодня знаку зодиака успех в заключении сделок и коммерческих операций. Овнам при появлении дополнительных финансов, гороскоп советует избавиться сначала от имеющихся долговых обязательств, а затем уже тратить по своему усмотрению. Семейных Овнов ожидают приятные хлопоты, а одиноких – романтический вечер.ТелецТельцам гороскоп советует 10 октября сменить обстановку и развеяться в обществе приятных людей. Обеспечить текущие потребности знаку зодиака помогут небольшие финансовые поступления. Настроение Тельцов сегодня будет неровным – им нужно сохранять спокойствие и не выплескивать негатив на окружающих. В тоже время гороскоп советует не скрывать свои эмоции от родных людей, поддержка которых сегодня понадобиться.БлизнецыБлизнецам гороскоп рекомендует 10 октября просто исполнять свои текущие обязанности. Знаку зодиака могут скоро понадобиться деньги, поэтому нужно подумать о дополнительном источнике дохода. Приятные новости ожидают сегодня семейных Близнецов – их финансовое положение значительно улучшится. Гороскоп советует знаку зодиака не нервничать сегодня и не перенапрягаться, так как самочувствие может ухудшиться.РакРаку космос сулит благоприятный день – они смогут сегодня смело воплощать в жизнь давно намеченные планы. Благоприятно сегодня и для успешного роста доходов. Гороскоп рекомендует сегодня знаку зодиака деликатно поставить на место родственников, которые постоянно лезут в личную жизнь со своими советами. В тоже время Раки должны ограничить себя 10 октября в еде и алкогольных напитках, чтобы избежать проблем со здоровьем.ЛевЛьвы 10 октября примут участие в выгодном проекте. Им понадобится довольно крупная сумма, поэтому гороскоп рекомендует знаку зодиака воздержаться от ненужных расходов. В целом день будет сложным как физически, так и душевно, поэтому звезды советуют провести вечер спокойно в кругу семьи и друзей. Перегружать желудок Львам сегодня не нужно, чтобы не вызвать обострения хронических заболеваний.ДеваДевам космос обещает 10 октября успех в деловом общении. Они смогут сегодня заинтересовать спонсоров своими идеями. Ситуация изменится к лучшему и с финансами. Благоприятно сегодня и для личной жизни. Гороскоп рекомендует знаку зодиака перевести отношения с партнером из дружеских в любовные. Девам сегодня нужно избегать интенсивных физических нагрузок и добавить в рацион продукты, богатые витамином С.ВесыВесов 10 октября ждет сложный день – возможны серьезные провокации и конфликты. Эмоциональное состояние знака зодиака сегодня нестабильно, что может стать причиной раздражения и усталости, а также навредить карьере. Вечер гороскоп рекомендует провести в кругу семьи. Самочувствие Весов на фоне напряженности может сегодня ухудшиться – лучшим лекарством для знака зодиака станет прогулка на свежем воздухе.СкорпионСкорпионам 10 октября гороскоп рекомендует не принимать важные решения – им лучше дождаться более благоприятного периода. К финансам знаку зодиака следует относиться более бережливо, чтобы не столкнуться с денежными трудностями. Благодаря поддержке близких людей и ненавязчивой атмосфере день пролетит быстро, однако Скорпионам нужно опасаться пакостей со стороны конкурентов и нечистоплотных коллег.СтрелецСтрельцам космос 10 октября сулит удачный день. Они смогут сегодня проявить себя с блеском, однако знаку зодиака следует определить границы своих возможностей. Благоприятно сегодня для романтических свиданий и налаживания отношений с партнером. Гороскоп рекомендует знаку зодиака уделить внимание своему рациону и помнить, что от качества питания зависит не только физическое здоровье, но и душевное состояние.КозерогКозерогам космос поможет сегодня открыть в себе новые таланты и реализовать задуманные идеи. Возможны разногласия с домочадцами. Гороскоп рекомендует знаку зодиака проявить 10 октября мудрость, чтобы не ссориться по пустякам и не доводить до конфликта. Козерогам нужно сократить физическую нагрузку и уделить больше внимания здоровому питанию. Одиноких ждет сегодня судьбоносная встреча.ВодолейВодолеям 10 октября придется работать засучив рукава. Благоприятно сегодня для любых финансовых операций – представители знака зодиака смогут брать ссуды и делать вклады. Водолеям гороскоп рекомендует не обострять ситуацию, если произойдет конфликт с партнером. Чтобы поддерживать физическую форму, знаку зодиака нужно делать упражнения, при которых задействованы все мышцы тела.РыбыПо гороскопу Рыбам 10 октября следует воздержаться от новых проектов – активность знаку зодиака сегодня может только навредить. Материальное положение Рыб значительно укрепится, но им не следует перегружаться и нервничать, чтобы не спровоцировать проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой. Гороскоп советует представителям знака зодиака отдохнуть на свежем воздухе, чтобы набраться сил и положительных эмоций.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака