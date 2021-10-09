https://sputnik-georgia.ru/20211009/gruzinskaya-mechta-priostanovila-predvybornuyu-kampaniyu-do-12-oktyabrya--260395650.html

"Грузинская мечта" приостановила предвыборную кампанию до 12 октября

"Грузинская мечта" приостановила предвыборную кампанию до 12 октября

Ранее о приостановлении предвыборной кампании заявил кандидат в мэры Батуми от оппозиционного "Нацдвижения" 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T17:00+0400

2021-10-09T17:00+0400

2021-10-09T17:00+0400

политика

новости

грузия

грузинская мечта

обрушение жилого дома в батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/14/259740331_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_2c1ac0e835a429a7fab7b03b3789e31e.jpg

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" приостановила свою предвыборную кампанию до 12 октября из-за трагедии в Батуми.Многоэтажка обрушилась в Батуми накануне днем. Число погибших уже достигло восьми. 11 октября в Грузии объявлено днем траура.Ранее о приостановлении предвыборной кампании заявил кандидат в мэры Батуми от главной оппозиционной партии Георгий Киртадзе.Правящая партия борется за кресло мэров в 20 городах во втором туре.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, грузинская мечта, обрушение жилого дома в батуми