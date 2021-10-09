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"Грузинская мечта" приостановила предвыборную кампанию до 12 октября
"Грузинская мечта" приостановила предвыборную кампанию до 12 октября
Ранее о приостановлении предвыборной кампании заявил кандидат в мэры Батуми от оппозиционного "Нацдвижения" 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T17:00+0400
2021-10-09T17:00+0400
2021-10-09T17:00+0400
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обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" приостановила свою предвыборную кампанию до 12 октября из-за трагедии в Батуми.Многоэтажка обрушилась в Батуми накануне днем. Число погибших уже достигло восьми. 11 октября в Грузии объявлено днем траура.Ранее о приостановлении предвыборной кампании заявил кандидат в мэры Батуми от главной оппозиционной партии Георгий Киртадзе.Правящая партия борется за кресло мэров в 20 городах во втором туре.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, грузинская мечта, обрушение жилого дома в батуми
"Грузинская мечта" приостановила предвыборную кампанию до 12 октября
Ранее о приостановлении предвыборной кампании заявил кандидат в мэры Батуми от оппозиционного "Нацдвижения"
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" приостановила свою предвыборную кампанию до 12 октября из-за трагедии в Батуми.
Многоэтажка обрушилась в Батуми накануне днем. Число погибших уже достигло восьми. 11 октября в Грузии объявлено днем траура.
"Сегодня скорбит каждый житель Грузии. В память о погибших "Грузинская мечта" до 12 октября прекращает всю предвыборно-политическую активность", - говорится в заявлении партии.
Ранее о приостановлении предвыборной кампании заявил кандидат в мэры Батуми от главной оппозиционной партии Георгий Киртадзе.
Правящая партия борется за кресло мэров в 20 городах во втором туре.
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