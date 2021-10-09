Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211009/gruzinskaya-mechta-priostanovila-predvybornuyu-kampaniyu-do-12-oktyabrya--260395650.html
"Грузинская мечта" приостановила предвыборную кампанию до 12 октября
"Грузинская мечта" приостановила предвыборную кампанию до 12 октября
Ранее о приостановлении предвыборной кампании заявил кандидат в мэры Батуми от оппозиционного "Нацдвижения" 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T17:00+0400
2021-10-09T17:00+0400
политика
новости
грузия
грузинская мечта
обрушение жилого дома в батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/14/259740331_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_2c1ac0e835a429a7fab7b03b3789e31e.jpg
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" приостановила свою предвыборную кампанию до 12 октября из-за трагедии в Батуми.Многоэтажка обрушилась в Батуми накануне днем. Число погибших уже достигло восьми. 11 октября в Грузии объявлено днем траура.Ранее о приостановлении предвыборной кампании заявил кандидат в мэры Батуми от главной оппозиционной партии Георгий Киртадзе.Правящая партия борется за кресло мэров в 20 городах во втором туре.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/14/259740331_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_d8a5d0b102bb4ed8bf124f1c57c95b45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, грузинская мечта, обрушение жилого дома в батуми

"Грузинская мечта" приостановила предвыборную кампанию до 12 октября

17:00 09.10.2021
503
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПредвыборная реклама в Батуми, Арчил Чиковани
Предвыборная реклама в Батуми, Арчил Чиковани - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Ранее о приостановлении предвыборной кампании заявил кандидат в мэры Батуми от оппозиционного "Нацдвижения"
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" приостановила свою предвыборную кампанию до 12 октября из-за трагедии в Батуми.
Многоэтажка обрушилась в Батуми накануне днем. Число погибших уже достигло восьми. 11 октября в Грузии объявлено днем траура.
"Сегодня скорбит каждый житель Грузии. В память о погибших "Грузинская мечта" до 12 октября прекращает всю предвыборно-политическую активность", - говорится в заявлении партии.
Ранее о приостановлении предвыборной кампании заявил кандидат в мэры Батуми от главной оппозиционной партии Георгий Киртадзе.
Правящая партия борется за кресло мэров в 20 городах во втором туре.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
100000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:01Глава ЦИК Грузии просит избирательные комиссии пересчитать голоса
Вчера"Национальное движение" анонсирует масштабную акцию в поддержку Саакашвили в Тбилиси
ВчераСборная Грузии по футболу уступила дома Греции в отборочном матче ЧМ-2022
ВчераГрузинские дзюдоисты триумфально завершили юниорский чемпионат мира
ВчераСторонники "Единого нацдвижения" прошли шествием по Зугдиди
ВчераДТП на востоке Грузии: два человека погибли, еще два пострадали
ВчераТорнике Шенгелия стал лучшим игроком матча баскетбольной Евролиги
ВчераОмбудсмен Грузии выступает за ужесточение надзора за незаконным строительством
ВчераАдвокат Саакашвили: употребление воды с медом – одна из форм голодания
ВчераЧуда не случилось: Батуми оплакивает погибших при обрушении дома - видео
ВчераПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится в Ереване
Вчера"Единое нацдвижение" не будет отменять акции протеста из-за трагедии в Батуми
ВчераВ древнейшем соборе Грузии ночью 9 октября пройдет панихида по погибшим в Батуми
ВчераЖитель Батуми потерял жену, брата и двоих детей в результате обрушения дома
ВчераГлава МВД Грузии: существует угроза обрушения другой части жилого дома в Батуми
ВчераПоиски приостановлены: под обрушенным домом в Батуми нашли предположительно последнее тело
Вчера"Грузинская мечта" приостановила предвыборную кампанию до 12 октября
ВчераПразднование "Тбилисоба" отменено из-за трагедии в Батуми
Вчера"Нацдвижение" приостановило предвыборную кампанию из-за трагедии в Батуми
ВчераСаакашвили из тюрьмы обратился к международному сообществу