https://sputnik-georgia.ru/20211009/gruzinskie-dzyudoisty-zavoevali-dva-zolota-na-yuniorskom-chempionate-mira-260401674.html

Грузинские дзюдоисты триумфально завершили юниорский чемпионат мира

Грузинские дзюдоисты триумфально завершили юниорский чемпионат мира

Таким образом, на юношеском чемпионате мира сборная Грузии завоевала четыре золотые медали 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T21:39+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии завоевали две золотые медали в заключительный день юниорского (U-20) чемпионата мира в итальянском городе Ольбия.На высшую ступень пьедестала почета поднялись Илья Суламанидзе (-100 кг) и Саба Инанеишвили (+100 кг). Первый в финале победил Сухроба Раджабова из Узбекистана, а второй в тяжелейшем поединке взял верх над лидером мирового рейтинга Ричардом Шипочем из Венгрии.Еще одну медаль, бронзовую, в копилку сборной Грузии добавил Ираклий Деметрашвили, занявший третье место в соревнованиях в весовой категории свыше 100 кг.Таким образом, на юношеском чемпионате мира сборная Грузии завоевала четыре золотые медали. Ранее победителями турнира стали Георгий Сардалишвили (-60 кг) и Георгий Шеразадишвили (-81 кг).Грузия заняла первое место в общекомандном медальном зачете, опередив сборные России и Франции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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