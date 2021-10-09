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Грузинские дзюдоисты триумфально завершили юниорский чемпионат мира
Грузинские дзюдоисты триумфально завершили юниорский чемпионат мира
Таким образом, на юношеском чемпионате мира сборная Грузии завоевала четыре золотые медали 09.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии завоевали две золотые медали в заключительный день юниорского (U-20) чемпионата мира в итальянском городе Ольбия.На высшую ступень пьедестала почета поднялись Илья Суламанидзе (-100 кг) и Саба Инанеишвили (+100 кг). Первый в финале победил Сухроба Раджабова из Узбекистана, а второй в тяжелейшем поединке взял верх над лидером мирового рейтинга Ричардом Шипочем из Венгрии.Еще одну медаль, бронзовую, в копилку сборной Грузии добавил Ираклий Деметрашвили, занявший третье место в соревнованиях в весовой категории свыше 100 кг.Таким образом, на юношеском чемпионате мира сборная Грузии завоевала четыре золотые медали. Ранее победителями турнира стали Георгий Сардалишвили (-60 кг) и Георгий Шеразадишвили (-81 кг).Грузия заняла первое место в общекомандном медальном зачете, опередив сборные России и Франции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия

Грузинские дзюдоисты триумфально завершили юниорский чемпионат мира

21:39 09.10.2021 (обновлено: 22:11 09.10.2021)
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© Facebook / Georgian Judo FederationГрузинский дзюдоист Саба Инанеишвили
Грузинский дзюдоист Саба Инанеишвили - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2021
© Facebook / Georgian Judo Federation
Таким образом, на юношеском чемпионате мира сборная Грузии завоевала четыре золотые медали
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Дзюдоисты сборной Грузии завоевали две золотые медали в заключительный день юниорского (U-20) чемпионата мира в итальянском городе Ольбия.
На высшую ступень пьедестала почета поднялись Илья Суламанидзе (-100 кг) и Саба Инанеишвили (+100 кг). Первый в финале победил Сухроба Раджабова из Узбекистана, а второй в тяжелейшем поединке взял верх над лидером мирового рейтинга Ричардом Шипочем из Венгрии.
Еще одну медаль, бронзовую, в копилку сборной Грузии добавил Ираклий Деметрашвили, занявший третье место в соревнованиях в весовой категории свыше 100 кг.
Таким образом, на юношеском чемпионате мира сборная Грузии завоевала четыре золотые медали. Ранее победителями турнира стали Георгий Сардалишвили (-60 кг) и Георгий Шеразадишвили (-81 кг).
Грузия заняла первое место в общекомандном медальном зачете, опередив сборные России и Франции.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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