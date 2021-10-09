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Грузия завоевала второе золото на чемпионате мира по дзюдо среди юниоров
Грузия завоевала второе золото на чемпионате мира по дзюдо среди юниоров
Для юношеской сборной Грузии это уже вторая золотая медаль на чемпионате мира 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T14:10+0400
2021-10-09T14:10+0400
2021-10-09T14:09+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Грузинский дзюдоист Георгий Шеразадишвили стал победителем юниорского чемпионата мира, проходящего в итальянском городе Ольбия.В финале соревнований в весовой категории до 81 кг Шеразадишвили победил представителя России – Адама Цечоева.Для юношеской сборной Грузии это уже вторая золотая медаль на чемпионате мира. Ранее победителем турнира стал Георгий Сардалишвили (-60 кг).В общей сложности на юниорском чемпионате мира Грузию представляют 13 дзюдоистов – девять юношей и четыре девушки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия
Грузия завоевала второе золото на чемпионате мира по дзюдо среди юниоров
Для юношеской сборной Грузии это уже вторая золотая медаль на чемпионате мира
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Грузинский дзюдоист Георгий Шеразадишвили стал победителем юниорского чемпионата мира, проходящего в итальянском городе Ольбия.
В финале соревнований в весовой категории до 81 кг Шеразадишвили победил представителя России – Адама Цечоева.
Для юношеской сборной Грузии это уже вторая золотая медаль на чемпионате мира. Ранее победителем турнира стал Георгий Сардалишвили (-60 кг).
В общей сложности на юниорском чемпионате мира Грузию представляют 13 дзюдоистов – девять юношей и четыре девушки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.