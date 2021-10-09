https://sputnik-georgia.ru/20211009/gruziya-zavoevala-vtoroe-zoloto-na-chempionate-mira-po-dzyudo-sredi-yuniorov-260393171.html

Грузия завоевала второе золото на чемпионате мира по дзюдо среди юниоров

Грузия завоевала второе золото на чемпионате мира по дзюдо среди юниоров

Для юношеской сборной Грузии это уже вторая золотая медаль на чемпионате мира 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T14:10+0400

2021-10-09T14:10+0400

2021-10-09T14:09+0400

спорт

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/09/260393134_134:114:1353:800_1920x0_80_0_0_a067cbb44b865f5301a3ca2719e37deb.jpg

ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Грузинский дзюдоист Георгий Шеразадишвили стал победителем юниорского чемпионата мира, проходящего в итальянском городе Ольбия.В финале соревнований в весовой категории до 81 кг Шеразадишвили победил представителя России – Адама Цечоева.Для юношеской сборной Грузии это уже вторая золотая медаль на чемпионате мира. Ранее победителем турнира стал Георгий Сардалишвили (-60 кг).В общей сложности на юниорском чемпионате мира Грузию представляют 13 дзюдоистов – девять юношей и четыре девушки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия