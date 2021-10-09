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Из-под завалов в Батуми извлекли тело погибшей
Из-под завалов в Батуми извлекли тело погибшей
Тело в черном пакете увозят на автомобиле скорой помощи, а личность погибшего не разглашается 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T01:24+0400
2021-10-09T09:41+0400
происшествия
новости
грузия
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. На развалинах обрушившегося дома в Батуми обнаружили погибшего. Телеканал "Рустави 2" показал, как тело в черном пакете увозят на автомобиле скорой помощи. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, тело принадлежит женщине, но имя не разглашается. Ранее о смерти одного из находящихся под завалом сообщил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.Всего по словам министра под завалами остаются от 10-15 человек. Цифру невозможно уточнить, так как у ведомства нет полной картины, кто находился дома или в гостях в момент обрушения.Спасательная операция будет продолжаться без остановки всю ночь.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, обрушение жилого дома в батуми

Из-под завалов в Батуми извлекли тело погибшей

01:24 09.10.2021 (обновлено: 09:41 09.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНочная спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Батуми 8 октября 2021 года
Ночная спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Батуми 8 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Тело в черном пакете увозят на автомобиле скорой помощи, а личность погибшего не разглашается
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. На развалинах обрушившегося дома в Батуми обнаружили погибшего.
Телеканал "Рустави 2" показал, как тело в черном пакете увозят на автомобиле скорой помощи. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, тело принадлежит женщине, но имя не разглашается.
Ранее о смерти одного из находящихся под завалом сообщил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.
Всего по словам министра под завалами остаются от 10-15 человек. Цифру невозможно уточнить, так как у ведомства нет полной картины, кто находился дома или в гостях в момент обрушения.
Спасательная операция будет продолжаться без остановки всю ночь.
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