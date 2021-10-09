https://sputnik-georgia.ru/20211009/iz-pod-zavalov-v-batumi-izvlekli-telo-pogibshego-260382377.html

Из-под завалов в Батуми извлекли тело погибшей

Из-под завалов в Батуми извлекли тело погибшей

Тело в черном пакете увозят на автомобиле скорой помощи, а личность погибшего не разглашается 09.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-09T01:24+0400

2021-10-09T01:24+0400

2021-10-09T09:41+0400

происшествия

новости

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обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. На развалинах обрушившегося дома в Батуми обнаружили погибшего. Телеканал "Рустави 2" показал, как тело в черном пакете увозят на автомобиле скорой помощи. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, тело принадлежит женщине, но имя не разглашается. Ранее о смерти одного из находящихся под завалом сообщил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.Всего по словам министра под завалами остаются от 10-15 человек. Цифру невозможно уточнить, так как у ведомства нет полной картины, кто находился дома или в гостях в момент обрушения.Спасательная операция будет продолжаться без остановки всю ночь.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, обрушение жилого дома в батуми