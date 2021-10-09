https://sputnik-georgia.ru/20211009/iz-pod-zavalov-v-batumi-izvlekli-telo-pogibshego-260382377.html
Из-под завалов в Батуми извлекли тело погибшей
Из-под завалов в Батуми извлекли тело погибшей
Тело в черном пакете увозят на автомобиле скорой помощи, а личность погибшего не разглашается 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T01:24+0400
2021-10-09T01:24+0400
2021-10-09T09:41+0400
происшествия
новости
грузия
обрушение жилого дома в батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/08/260378182_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_6a3a769c3fb588302686df6330ab600f.jpg
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. На развалинах обрушившегося дома в Батуми обнаружили погибшего. Телеканал "Рустави 2" показал, как тело в черном пакете увозят на автомобиле скорой помощи. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, тело принадлежит женщине, но имя не разглашается. Ранее о смерти одного из находящихся под завалом сообщил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.Всего по словам министра под завалами остаются от 10-15 человек. Цифру невозможно уточнить, так как у ведомства нет полной картины, кто находился дома или в гостях в момент обрушения.Спасательная операция будет продолжаться без остановки всю ночь.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/08/260378182_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_a0c502988d5af20e6d34335715bc3ea8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, обрушение жилого дома в батуми
Из-под завалов в Батуми извлекли тело погибшей
01:24 09.10.2021 (обновлено: 09:41 09.10.2021)
Тело в черном пакете увозят на автомобиле скорой помощи, а личность погибшего не разглашается
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. На развалинах обрушившегося дома в Батуми обнаружили погибшего.
Телеканал "Рустави 2" показал, как тело в черном пакете увозят на автомобиле скорой помощи. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, тело принадлежит женщине, но имя не разглашается.
Ранее о смерти одного из находящихся под завалом сообщил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.
Всего по словам министра под завалами остаются от 10-15 человек. Цифру невозможно уточнить, так как у ведомства нет полной картины, кто находился дома или в гостях в момент обрушения.
Спасательная операция будет продолжаться без остановки всю ночь.
Делается все возможное, чтобы вытащить людей из-под завалов
- Гарибашвили
Последствия разрушения дома
в Батуми - новое видео с места ЧП
В Батуми открыт центр помощи пострадавшим
в результате обрушения жилого дома
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.