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"Мужчина должен быть успешным" – экс-супруга Резо Гигинеишвили о разводе
"Мужчина должен быть успешным" – экс-супруга Резо Гигинеишвили о разводе
Оболенцева пришла на шоу "Детектор лжи", где каждый герой рассказывает подробности из жизни без права на неискренность 09.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-09T12:02+0400
2021-10-09T12:02+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
резо гигинеишвили
светская хроника
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Основательница "Клуба 418", бывшая жена грузинского режиссера Резо Гигинеишвили – Надежда Оболенцева рассказала о разводе.38-летняя Надежда стала героиней шоу "Детектор лжи" на YouTube-канале издания Tatler, где каждый герой рассказывает подробности из жизни под детектором лжи, поэтому зрители знают, где соврал гость, а где сказал правду.Оболенцева ответила практически на все вопросы честно, и на вопрос важно ли для нее, чтобы мужчина был обеспеченным, она ответила – сомневаюсь."Сомневаюсь, что это важно. Мужчина должен быть успешным. Он может быть режиссером, он может быть музыкантом, он может быть бизнесменом. У него должно быть дело, в котором он себя полностью реализовывает. Это для меня очень интересно. Поэтому, если он бизнесмен, тогда он должен быть обеспеченным, потому что это его сфера, в которой он должен реализоваться. Если он музыкант, то он должен быть там успешным", – говорит светская львица.В завершении этого вопроса Оболенцева подчеркнула, что если бы богатство было для нее важным, тогда у нее бы не было третьего брака. Известно, что в третий раз Надежда Оболенцева была замужем за Резо Гигинеишвили.О любовной связи Гигинеишвили и Оболенцевой впервые заговорили в сентябре 2017 года, после официального развода Резо со второй супругой Надеждой Михалковой, дочерью режиссера Никиты Михалкова. Поженилась пара в июле 2019 года, сыграв свадьбу в московском ресторане вместе с любимыми друзьями.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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резо гигинеишвили, светская хроника, российский шоу-бизнес

"Мужчина должен быть успешным" – экс-супруга Резо Гигинеишвили о разводе

12:02 09.10.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРежиссёр Резо Гигинеишвили и журналист Надежда Оболенцева
Режиссёр Резо Гигинеишвили и журналист Надежда Оболенцева - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Оболенцева пришла на шоу "Детектор лжи", где каждый герой рассказывает подробности из жизни без права на неискренность
ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Основательница "Клуба 418", бывшая жена грузинского режиссера Резо Гигинеишвили – Надежда Оболенцева рассказала о разводе.
38-летняя Надежда стала героиней шоу "Детектор лжи" на YouTube-канале издания Tatler, где каждый герой рассказывает подробности из жизни под детектором лжи, поэтому зрители знают, где соврал гость, а где сказал правду.
Оболенцева ответила практически на все вопросы честно, и на вопрос важно ли для нее, чтобы мужчина был обеспеченным, она ответила – сомневаюсь.
"Сомневаюсь, что это важно. Мужчина должен быть успешным. Он может быть режиссером, он может быть музыкантом, он может быть бизнесменом. У него должно быть дело, в котором он себя полностью реализовывает. Это для меня очень интересно. Поэтому, если он бизнесмен, тогда он должен быть обеспеченным, потому что это его сфера, в которой он должен реализоваться. Если он музыкант, то он должен быть там успешным", – говорит светская львица.
В завершении этого вопроса Оболенцева подчеркнула, что если бы богатство было для нее важным, тогда у нее бы не было третьего брака. Известно, что в третий раз Надежда Оболенцева была замужем за Резо Гигинеишвили.
О любовной связи Гигинеишвили и Оболенцевой впервые заговорили в сентябре 2017 года, после официального развода Резо со второй супругой Надеждой Михалковой, дочерью режиссера Никиты Михалкова. Поженилась пара в июле 2019 года, сыграв свадьбу в московском ресторане вместе с любимыми друзьями.
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